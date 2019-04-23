Райола может помешать переходу Погба в «Реал»

23 апреля 2019, 20:22

Агент Мино Райола может помешать переходу Поля Погба в «Реал». У Райолы не самые лучшие отношения с руководством мадридского клуба, поэтому стороны просто могут не договориться по трансферу французского хавбека. К тому же сам Райола склоняется к тому, чтобы его клиент перешел в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что трансфер Погба может обойтись «Реалу» в 150 млн евро.