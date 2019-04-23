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Райола может помешать переходу Погба в «Реал»

23 апреля 2019, 20:22

Агент Мино Райола может помешать переходу Поля Погба в «Реал». У Райолы не самые лучшие отношения с руководством мадридского клуба, поэтому стороны просто могут не договориться по трансферу французского хавбека. К тому же сам Райола склоняется к тому, чтобы его клиент перешел в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что трансфер Погба может обойтись «Реалу» в 150 млн евро.

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Red_team
Red_team ответил Букмекер920
   412 / 959
24 апреля в 09:42
Может МЮ Де Хеа летом за 100 лямов продаст? У Эриксена год контракта остался, это трансфер явно будет дешевле трансфера Погба.
Ну за Погба где-то 150 МЮ попросит, да, Эриксен чуть дешевле обойдется(до продления контракта)
Red_team
Red_team ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   412 / 959
24 апреля в 09:39
Да речь-то не об этом. Я тоже уверен, что Эриксен продлит контракт. Ему будет 28-мь, а это уже не возраст для игрока на перспективу, поэтому тот же условный Реал сто раз подумает, прежде чем вообще его покупать даже задёшево. Речь о том, что любой клуб, кто вдруг захочет купить Эриксона этим летом, не будет предлагать много денег, зная, что через год он уйдёт бесплатно - вот в чём смысл. Аппетиты Леви могут быть любыми, хоть миллиард затребует. Но штука в том, что никто не даст столько, дадут (если дадут) столько, сколько будет разумно за игрока его возраста и оставшегося времени по контракту. Ну а там уже Леви либо наступит себе на горло и продаст "задёшево", либо останется с ним на год и отпустит бесплатно, если датчанина кто-то переманит просто деньгами. Выбор-то всегда есть, никто не против.
Ну так-то да, вряд ли кто-то за год контракта станет платить 100+ лямов. Хотя если Эриксен продлит контракт(а он его скорее всего продлит в итоге), то там ценник уже овер 200 станет. в Общем его уход маловероятен в любом случае
Букмекер920
Букмекер920 ответил Red_team
24 апреля в 07:51
Эриксена за копейки?! "смех в зале"... Леви последние трусы Переса сдерет за Кристиана
Может МЮ Де Хеа летом за 100 лямов продаст? У Эриксена год контракта остался, это трансфер явно будет дешевле трансфера Погба.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Red_team
   100 / 959
24 апреля в 00:23
Леви за год контракта Алдервейрелда требовал у МЮ 75 лямов фунтов! За возрастного лавочника Шпор... за одного из лидеров в самом соку лямов 130-150 евро захочет минимум, это дешево? Кто-то просто не знает аппетиты товарища Леви
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич официально перешел в мадридский "Реал". Сумма трансфера, по данным британской прессы, составила 27 миллионов фунтов стерлингов.

Фото: AP
Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич переходит из лондонского "Тоттенхэма" в мадридский "Реал".
Сумма трансфера, по данным британской прессы, составила 27 миллионов фунтов стерлингов. Переход состоялся в минувшее воскресенье - об этом объявлено на официальном сайте "шпор".

Владелец "Тоттенхэма" Даниэль Леви хотел, чтобы Модрич был продан за 35 миллинов фунтов стерлингов, однако "Реалу" удалось купить его за более выгодную цену. При этом команды договорились о дальнейшем сотрудничестве.

"Лука был потрясающим футболистом. Нам не хотелось с ним расставаться, но мы рады, что достигли соглашения с мадридским "Реалом", с которым, как мы ожидаем, у нас будет плодотворное сотрудничество".

Президент "Реала" Флорентино Перес добавил: "Партнерство между нашими клубами сцементировал переход Луки Модрича. Мы с удовольствием примем Луку в нашей команде. И с нетерпением ждем сотрудничества с "Тоттенхэмом" в ближайшие годы".

Интересно, что переход Модрича в "Реал" проходил очень напряженно. Модрич даже пропустил тренировки с командой в знак протеста, что его не хотят отпускать в Мадрид. За это его штрафовали, но в итоге хорват своего-таки добился.

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А это как случилось?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Red_team
   28 / 959
23 апреля в 23:33
С чего кто-то решил, что Эриксена можно будет купить дешево? Где подтверждения? Отсебятина и не более. А я основываюсь на знаниях аппетитов Леви и ситуации с Тоби, этого достаточно чтобы утверждать что Эриксен дешево никуда не уйдет
Да речь-то не об этом. Я тоже уверен, что Эриксен продлит контракт. Ему будет 28-мь, а это уже не возраст для игрока на перспективу, поэтому тот же условный Реал сто раз подумает, прежде чем вообще его покупать даже задёшево. Речь о том, что любой клуб, кто вдруг захочет купить Эриксона этим летом, не будет предлагать много денег, зная, что через год он уйдёт бесплатно - вот в чём смысл. Аппетиты Леви могут быть любыми, хоть миллиард затребует. Но штука в том, что никто не даст столько, дадут (если дадут) столько, сколько будет разумно за игрока его возраста и оставшегося времени по контракту. Ну а там уже Леви либо наступит себе на горло и продаст "задёшево", либо останется с ним на год и отпустит бесплатно, если датчанина кто-то переманит просто деньгами. Выбор-то всегда есть, никто не против.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   122 / 959
23 апреля в 23:31
Это у Вас только бла-бла,да,я говорил,что дешего не купить Эриксона,т.к. Леви никогда никого дешего не продает,тем более лидера.Вы говорите,что у него год контракта,поэтому дорого его никто не купит.На,что я Вам отвечаю,что кто сказал,что контракт не будет продлен и цена не будет из-за этого уменьшена???Вот и вывод,контракт продлят и ни о какой халяве другие могут не мечтать.Вы опять не правы
Red_team
Red_team ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   412 / 959
23 апреля в 23:26
Ну, это всё слова из серии - если бы, то кабы. Он за него сколько-то потребовал? О каких-то переговорах и суммах речь идёт? Ничего этого нет, мои слова основаны на общемировой практике, ваши же(с Евгением) ни на чём вообще не основаны.
С чего кто-то решил, что Эриксена можно будет купить дешево? Где подтверждения? Отсебятина и не более. А я основываюсь на знаниях аппетитов Леви и ситуации с Тоби, этого достаточно чтобы утверждать что Эриксен дешево никуда не уйдет
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Red_team
   28 / 959
23 апреля в 23:23
Леви за год контракта Алдервейрелда требовал у МЮ 75 лямов фунтов! За возрастного лавочника Шпор... за одного из лидеров в самом соку лямов 130-150 евро захочет минимум, это дешево? Кто-то просто не знает аппетиты товарища Леви
Ну, это всё слова из серии - если бы, то кабы. Он за него сколько-то потребовал? О каких-то переговорах и суммах речь идёт?
Ничего этого нет, мои слова основаны на общемировой практике, ваши же(с Евгением) ни на чём вообще не основаны.
Red_team
Red_team ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   412 / 959
23 апреля в 23:20
Речь шла не о продлении контракта, Ваши слова были, что Эриксона задёшево не купить. Я Вам привёл некоторые доводы в противовес, как то длительность контракта или другие примеры похожие в прошлом, а Вы всё свели к продлению контракта датчанина. Понятное дело, что скорее всего он его продлит, но суть-то в том, что если его этим летом будут покупать, то много денег не дадут, потому что на будущий год можно забрать бесплатно. Против этого нет доводов, кроме собственных размышлений. Но мировая практика на моей стороне, поэтому Вы неправы.
Леви за год контракта Алдервейрелда требовал у МЮ 75 лямов фунтов! За возрастного лавочника Шпор... за одного из лидеров в самом соку лямов 130-150 евро захочет минимум, это дешево? Кто-то просто не знает аппетиты товарища Леви
Red_team
Red_team ответил Букмекер920
   412 / 959
23 апреля в 23:16
Нахрен он кому нужен, когда Эриксена можно за копейки взять с зарплатой в три раза меньше. Ювентус вообще выдохнул, когда его скинули. Погба не лидер, а понтушка как Неймар.
Эриксена за копейки?! "смех в зале"... Леви последние трусы Переса сдерет за Кристиана
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Евгений Макрушин
   28 / 959
23 апреля в 23:07
Паулинью в Тоттенхэме был никакущий и 15 млн. вполне соответствовали его тогдашнему уровню.Так,что с ним мимо.Если такие случаи были,так покопайтесь,чтоб не быть голословным.И вообще кто Вам сказал,что переход Эриксона,это единственный сценарий.Да,он сейчас не продлевает контракт,выбивает себе пожирнее и что???Это совершенно не значит,что он его не продлит.Так,что Вы не правы
Речь шла не о продлении контракта, Ваши слова были, что Эриксона задёшево не купить. Я Вам привёл некоторые доводы в противовес, как то длительность контракта или другие примеры похожие в прошлом, а Вы всё свели к продлению контракта датчанина.
Понятное дело, что скорее всего он его продлит, но суть-то в том, что если его этим летом будут покупать, то много денег не дадут, потому что на будущий год можно забрать бесплатно. Против этого нет доводов, кроме собственных размышлений. Но мировая практика на моей стороне, поэтому Вы неправы.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   122 / 959
23 апреля в 22:44
Паулинью в Тоттенхэме был никакущий и 15 млн. вполне соответствовали его тогдашнему уровню.Так,что с ним мимо.Если такие случаи были,так покопайтесь,чтоб не быть голословным.И вообще кто Вам сказал,что переход Эриксона,это единственный сценарий.Да,он сейчас не продлевает контракт,выбивает себе пожирнее и что???Это совершенно не значит,что он его не продлит.Так,что Вы не правы
Ruslan3132
Ruslan3132
   87 / 959
23 апреля в 22:43
ну в данном случае это есть хорошо ) там больше пиара чем игры.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Евгений Макрушин
   28 / 959
23 апреля в 22:36
Вы знаете хоть один случай,в котором дельный игрок Тоттенхэма ушел дешего или за так???Я не знаю,и в этом случае будет так же.Так,что это Вы не правы
Ну, навскидку Паулиньо отпустили за сумму, меньше 15-ти миллионов евро, которого потом Барселона купила за сорок и который был в каталонском клубе очень полезным игроком.
Если покопаться, думаю, что можно найти не один такой трансфер, поэтому за игрока с годовым контрактом никто не отвалит много денег - Вы неправы.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   122 / 959
23 апреля в 22:29
Вы знаете хоть один случай,в котором дельный игрок Тоттенхэма ушел дешего или за так???Я не знаю,и в этом случае будет так же.Так,что это Вы не правы
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Евгений Макрушин
   28 / 959
23 апреля в 22:27
За копейки???Это у Леви то???Вы хоть думаете когда говорите,за дешего его не купить.Это раз,да и сильнее и разнообразнее Погба чем Эриксон,при лучшей форме Поля.
У Эриксона год всего по контракту остался, почему такое удивление? Никто не будет платить большие деньги за игрока, с которым можно договориться на будущий год за бесплатно, дав подъёмные. Поэтому Вы неправы в этом диалоге.
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
23 апреля в 21:55
За Райолу!!! Нам погбуны не нужны!!!!!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Букмекер920
   122 / 959
23 апреля в 21:53
За копейки???Это у Леви то???Вы хоть думаете когда говорите,за дешего его не купить.Это раз,да и сильнее и разнообразнее Погба чем Эриксон,при лучшей форме Поля.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
23 апреля в 21:21
Совсем будет анекдот, если его опять Ювентус купит..
Romeo 777
Romeo 777 ответил Букмекер920
   198 / 959
23 апреля в 20:58
Нахрен он кому нужен, когда Эриксена можно за копейки взять с зарплатой в три раза меньше. Ювентус вообще выдохнул, когда его скинули. Погба не лидер, а понтушка как Неймар.
Чушь. Райола продаст его туда, куда выгоднее будет его банковскому счёту.
Букмекер920
Букмекер920
23 апреля в 20:34
Нахрен он кому нужен, когда Эриксена можно за копейки взять с зарплатой в три раза меньше. Ювентус вообще выдохнул, когда его скинули. Погба не лидер, а понтушка как Неймар.
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
23 апреля в 20:33
В Юве ему надо.
shur
shur
   699 / 959
23 апреля в 20:29
...зачем нам тот, кто когда хочет играет,не хочет не играет,в МЮ никакой,в Реал перейдёт-никакой???!!!
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