Райола может помешать переходу Погба в «Реал»

Агент Мино Райола может помешать переходу Поля Погба в «Реал». У Райолы не самые лучшие отношения с руководством мадридского клуба, поэтому стороны просто могут не договориться по трансферу французского хавбека. К тому же сам Райола склоняется к тому, чтобы его клиент перешел в «Ювентус».
Ранее сообщалось, что трансфер Погба может обойтись «Реалу» в 150 млн евро.
Фото: AP
Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич переходит из лондонского "Тоттенхэма" в мадридский "Реал".
Сумма трансфера, по данным британской прессы, составила 27 миллионов фунтов стерлингов. Переход состоялся в минувшее воскресенье - об этом объявлено на официальном сайте "шпор".
Владелец "Тоттенхэма" Даниэль Леви хотел, чтобы Модрич был продан за 35 миллинов фунтов стерлингов, однако "Реалу" удалось купить его за более выгодную цену. При этом команды договорились о дальнейшем сотрудничестве.
"Лука был потрясающим футболистом. Нам не хотелось с ним расставаться, но мы рады, что достигли соглашения с мадридским "Реалом", с которым, как мы ожидаем, у нас будет плодотворное сотрудничество".
Президент "Реала" Флорентино Перес добавил: "Партнерство между нашими клубами сцементировал переход Луки Модрича. Мы с удовольствием примем Луку в нашей команде. И с нетерпением ждем сотрудничества с "Тоттенхэмом" в ближайшие годы".
Интересно, что переход Модрича в "Реал" проходил очень напряженно. Модрич даже пропустил тренировки с командой в знак протеста, что его не хотят отпускать в Мадрид. За это его штрафовали, но в итоге хорват своего-таки добился.
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А это как случилось?
Фото: AP
Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич переходит из лондонского "Тоттенхэма" в мадридский "Реал".
Сумма трансфера, по данным британской прессы, составила 27 миллионов фунтов стерлингов. Переход состоялся в минувшее воскресенье - об этом объявлено на официальном сайте "шпор".
Владелец "Тоттенхэма" Даниэль Леви хотел, чтобы Модрич был продан за 35 миллинов фунтов стерлингов, однако "Реалу" удалось купить его за более выгодную цену. При этом команды договорились о дальнейшем сотрудничестве.
"Лука был потрясающим футболистом. Нам не хотелось с ним расставаться, но мы рады, что достигли соглашения с мадридским "Реалом", с которым, как мы ожидаем, у нас будет плодотворное сотрудничество".
Президент "Реала" Флорентино Перес добавил: "Партнерство между нашими клубами сцементировал переход Луки Модрича. Мы с удовольствием примем Луку в нашей команде. И с нетерпением ждем сотрудничества с "Тоттенхэмом" в ближайшие годы".
Интересно, что переход Модрича в "Реал" проходил очень напряженно. Модрич даже пропустил тренировки с командой в знак протеста, что его не хотят отпускать в Мадрид. За это его штрафовали, но в итоге хорват своего-таки добился.
----------------------------
А это как случилось?
Ничего этого нет, мои слова основаны на общемировой практике, ваши же(с Евгением) ни на чём вообще не основаны.
Ничего этого нет, мои слова основаны на общемировой практике, ваши же(с Евгением) ни на чём вообще не основаны.
Понятное дело, что скорее всего он его продлит, но суть-то в том, что если его этим летом будут покупать, то много денег не дадут, потому что на будущий год можно забрать бесплатно. Против этого нет доводов, кроме собственных размышлений. Но мировая практика на моей стороне, поэтому Вы неправы.
Понятное дело, что скорее всего он его продлит, но суть-то в том, что если его этим летом будут покупать, то много денег не дадут, потому что на будущий год можно забрать бесплатно. Против этого нет доводов, кроме собственных размышлений. Но мировая практика на моей стороне, поэтому Вы неправы.
Если покопаться, думаю, что можно найти не один такой трансфер, поэтому за игрока с годовым контрактом никто не отвалит много денег - Вы неправы.
Если покопаться, думаю, что можно найти не один такой трансфер, поэтому за игрока с годовым контрактом никто не отвалит много денег - Вы неправы.