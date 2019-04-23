Приоритеты ПСЖ: Икарди, Вернер или Лукаку

вчера, 11:30

ПСЖ в очередной раз за явным преимуществом выиграл чемпионат Франции, но ждет обновления. «Соккер.ру» - о тех, кого парижане хотят видеть у себя в первую очередь.

Победы на внутренней арене уже давно не устраивают ПСЖ . Клубу отчаянно требуется прогресс в Лиге чемпионов. А его нет. В том числе потому, что в Лиге 1 парижане просто не могут сопоставить свои силы с теми возможностями, которые есть у топовых европейских борцов за победу в Лиге чемпионов. И каждый раз приходится говорить о пресловутом недостатке командного опыта у ПСЖ , хотя выглядит это странно, учитывая, какие именитые футболисты составляют эту команду.

Впрочем, есть ощущение, что оставаться такой по составу парижской команде остается не так долго. Выполнять цели на внутренней арене ПСЖ способен практически с любым составом, а вот бороться в Европе – тут нужны особые силы. И обновление. В первую очередь ПСЖ хочет обновить атаку, центр ее, чтобы Неймар и Килиан Мбаппе имели стабильного напарника-бомбардира. Эдинсон Кавани в своем лучшем состоянии успешно справлялся с этой задачей, однако у уругвайца напряженные отношения с Неймаром.

К тому же его мотивация в парижском клубе уже не такая, какой была раньше. На вопросы о своем будущем Кавани отвечает сухим заученным текстом о том, что у него есть еще на год контракт, но он знает, что в футболе может произойти что угодно. Однако по многим факторам заметно, что Кавани от ПСЖ устал, да и парижане от него тоже, клуб, склонный к переменам и постоянному поиску нового и лучшего, давно не обновлял позицию центрального нападающего – непорядок.

Кандидатов на место Кавани пресса называет множество. Одной из последних версий стала предполагаемая покупка Мауро Икарди у «Интера». Сумма сделки может составить 70 миллионов евро. Вариант хороший, учитывая бомбардирское мастерство аргентинца и его мотивацию выиграть Лигу чемпионов, а также разногласия в «Интере», которые делают продолжение карьеры там практически невозможным. Зато на такую крупную рыбу есть и другие неслабые претенденты. Например, «Реал» и «Атлетико», которым также требуется обновление позиции центрфорварда.

Еще один приемлемый для ПСЖ вариант – это Тимо Вернер из «Лейпцига». Немецкие «быки» долго упирались, не соглашаясь вести переговоры по продаже форварда, но в этом сезоне он сам к этому клуб подталкивает, отказываясь продлевать контракт. Причем у ПСЖ есть хороший финансовый задел в торгах за Вернера. Хотя и конкуренция будет очень сильной. «Лейпциг» хочет получить за игрока не менее 40 миллионов евро. Безусловно, главным претендентом на любого из Бундеслиги является «Бавария», но тут многое будет зависеть от желания самого игрока и его стремления попробовать нечто новое. Поскольку помимо ПСЖ за Вернера, если верить прессе, поборется тот же «Реал», а также «Ливерпуль» и другие английские топ-клубы.

Другой вполне работоспособный вариант для ПСЖ – это Ромелу Лукаку. Британские СМИ утверждают, что «Манчестер Юнайтед» в рамках обновления состава намерен расстаться с бельгийцем. А подобрать его вполне может и ПСЖ , но тут вопрос стилистики. При этом Ромелу показывал, что если к нему найти подход, то он может быть и разнообразен, и эффективен в разных вариациях, несмотря на кажущуюся простоту применения.

Из ряда менее реалистичных и реализуемых вариантов следует отметить Антуана Гризманна. Порой кажется, что французу уже нужно менять обстановку и уходить из «Атлетико». Но не так много мест, куда он может уйти на позицию лидера с такой огромной зарплатой и чувствовать себя комфортно. Да и «Атлетико» вкладывает огромные ресурсы, чтобы сохранить Антуана. Уже не первый год его связывают с «Барселоной», однако там много нюансов, включая, например, слухи о том, что сами игроки «Барселоны» не хотят видеть в команде Гризманна. А вот ПСЖ с радостью бы его приобрел, но сам игрок вряд ли захочет уходить, не говоря уже о том, какие условия заломит «Атлетико». Да и есть ли смысл? У ПСЖ , как показывает жизнь, не больше шансов на победу в Лиге чемпионов, чем у «Атлетико».

Но атакой обновление ПСЖ не должно ограничиться. Большой проблемной зоной остается центр поля. Приобретение Леандро Паредеса у «Зенита» кому-то показалось странным, а практика показала, что эти «кто-то» не зря проявляли скепсис. Пока он совершенно не впечатляет на уровне ПСЖ . Возможно, после прохождения летней подготовки с командой ситуация улучшится, но Паредес сейчас часто выпадает из общекомандного движения. И варианты ПСЖ в центре поля весьма ограничены. Парижане почти год пытаются заполнить там нехватку ресурсов, переводя даже игроков с других позиций в середину, но так и не решаясь купить парочку качественных мастеров в центр поля.

Одним из желаемых Тухелем кандидатов является Юлиан Вайгль из дортмундской «Боруссии», в которой 23-летний хавбек играет не так часто. Но Тухель с ним знаком, он ему нравится, а «Боруссия» готова делать скидки. Если еще год назад она просила за Вайгля более 70 миллионов евро, то сейчас может продать и за 25 миллионов.