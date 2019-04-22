К Кокорину в СИЗО пустят врача «Зенита»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что суд позволил допустить к его клиенту врача из клуба. Напомним, что в СИЗО у футболиста обострились проблемы с коленом.
К Кокорину скоро пустят зенитовского врача в СИЗО.
Как будто в СИЗО люди лишены права на медобслуживание и только суд решает, можно человеку лечиться или нет....
Как будто в СИЗО люди лишены права на медобслуживание и только суд решает, можно человеку лечиться или нет....
А так они и дальше будут сидеть свой срок в СИЗО заказывая пиццу и роллы весь положенный срок и после суда выйдут.
А так они и дальше будут сидеть свой срок в СИЗО заказывая пиццу и роллы весь положенный срок и после суда выйдут.
ВОТ ТУТ-ТО ГУЛИЕВ И ПРИГОДИТСЯ !
ГЫ-ГЫ
ВОТ ТУТ-ТО ГУЛИЕВ И ПРИГОДИТСЯ !
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ