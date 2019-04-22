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К Кокорину в СИЗО пустят врача «Зенита»

22 апреля 2019, 13:49

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что суд позволил допустить к его клиенту врача из клуба. Напомним, что в СИЗО у футболиста обострились проблемы с коленом.

К Кокорину скоро пустят зенитовского врача в СИЗО.

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Leningrad 84
Leningrad 84 ответил saha100
   56 / 959
22 апреля в 19:57
Практолога ему надо
Сначала научись грамотно писать слово "прОктолог", а потом уже умничай и ерничай...
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
22 апреля в 19:56
Непонятно, а почему раньше этого нельзя было сделать?
Как будто в СИЗО люди лишены права на медобслуживание и только суд решает, можно человеку лечиться или нет....
saha100
saha100
   133 / 959
22 апреля в 19:06
Практолога ему надо
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
22 апреля в 18:43
Вот и прекрасно! Хорошо, что в итоге все решилось в его пользу)
kastites
kastites
   109 / 959
22 апреля в 18:14
Давно пора
la_masia
la_masia ответил Pan43r zzzz
   146 / 959
22 апреля в 17:29
А я уже подумал что он набирает очки Зениту сидя в камере) поэтому сидеть не может.
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz ответил la_masia
22 апреля в 17:15
Почему он сидеть не может?)))))))))))))))))))))))у тебя есть инсайд?))))))))))))))))))))
Есть тоже что мешает балеруну танцевать.
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz ответил grazie100
22 апреля в 17:06
Когда Зенит арифм.станет чемпионом, то Кокорина и Мамаева , скорее всего вскорости выпустят , бессмысленно будет держать год в СИЗО, по обвинениям раздутых до уровня зверских убийств ,по требованиям некоторых околофутбольных персонажей...
Вы видимо не в курсе по каким статьям сидят эти граждане . Если бы суд был уже через месяц после ареста то граждане сидели бы не в СИЗО а на в полноценной тюрьме.
А так они и дальше будут сидеть свой срок в СИЗО заказывая пиццу и роллы весь положенный срок и после суда выйдут.
la_masia
la_masia ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   146 / 959
22 апреля в 16:29
Почему он сидеть не может?)))))))))))))))))))))))у тебя есть инсайд?))))))))))))))))))))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   660 / 959
22 апреля в 15:56
Зачем оно "Зениту"?
BenderBender
BenderBender
   511 / 959
22 апреля в 15:54
А врач в ж... пронесёт напильник.
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
22 апреля в 15:40
Пора уже весь Зенит запереть в бутырке , в камерах с водичкой...
морозз
морозз
   94 / 959
22 апреля в 15:23
Пустят сначала врача а потом кордебалет...надо же парню как то развеется!
wingback
wingback
   150 / 959
22 апреля в 15:21
Проктолога, кого же ещё...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
22 апреля в 15:10
ВРАЧ ОСМОТРИТ КОКОШУ И СКАЖЕТ: ОН НЕ МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ТУТ СИДЕТЬ, НУЖНА ЗАМЕНА !
ВОТ ТУТ-ТО ГУЛИЕВ И ПРИГОДИТСЯ !

ГЫ-ГЫ
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
22 апреля в 14:51
Не прошло и года, как соизволили пустить.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
22 апреля в 14:45
Хоть какое-то развлечение.
Верг
Верг
   447 / 959
22 апреля в 14:43
Там мозгоправа нужно с фенозипамом!
la_masia
la_masia
   146 / 959
22 апреля в 14:42
Никто и не понял, что Зенит специально попросил не выпускать подольше Кокошу, чтобы он не помешал взять чемпионство своими промахами.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
22 апреля в 14:22
Врача клуба? А почему не хирурга специалиста?
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 959
22 апреля в 14:21
усыпить хочет, чтобы Кокорин не проболтался миру про блестящую тактику Семака.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
22 апреля в 14:20
ЛУЧШЕ БЫ ГУЛИЕВА К НЕМУ ПУСТИЛИ И СДЕЛАЛИ РОКИРОВКУ !!!

ГЫ-ГЫ
Palex
Palex ответил cska plus
   50 / 959
22 апреля в 14:10
Не прошло и года.
grazie100
grazie100
   384 / 959
22 апреля в 14:07
Когда Зенит арифм.станет чемпионом, то Кокорина и Мамаева , скорее всего вскорости выпустят , бессмысленно будет держать год в СИЗО, по обвинениям раздутых до уровня зверских убийств ,по требованиям некоторых околофутбольных персонажей...
LOpp
LOpp
   23 / 959
22 апреля в 13:57
бациллой от Дзюбы заразить Коку ходят?
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 13:56
Хоть какой то здравый смысл сработал.
drug01
drug01
   117 / 959
22 апреля в 13:53
Это разумное решение!!!!
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