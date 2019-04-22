Черышев выбыл до конца сезона

22 апреля 2019, 17:52

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев больше не выйдет на поле до конца текущего сезона из-за травмы правого колена.

Повреждение футболист получил накануне - в игре 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1).

Черышев провел 49 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал пять результативных передач.