Черышев выбыл до конца сезона

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев больше не выйдет на поле до конца текущего сезона из-за травмы правого колена.
Повреждение футболист получил накануне - в игре 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1).
Черышев провел 49 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал пять результативных передач.
Здоровья!
Здоровья!
Но скажу что не самая страшная потеря для Мышей при всём уважении к Дэну
Но скажу что не самая страшная потеря для Мышей при всём уважении к Дэну