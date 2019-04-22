ГлавнаяНовости

Черышев выбыл до конца сезона

22 апреля 2019, 17:52

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев больше не выйдет на поле до конца текущего сезона из-за травмы правого колена.

Повреждение футболист получил накануне - в игре 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1).

Черышев провел 49 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноСтали известны сроки восстановления Жиго
Сегодня, 15:48 Комментарии5
Стали известны сроки восстановления Рассказова
Вчера, 14:31 Комментарии13
Дзюба: «Постараюсь как можно быстрее восстановиться»
30 апреля Комментарии16
Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе
30 апреля Комментарии3
Рассказов в этом сезоне уже не сыграет
29 апреля Комментарии9
Отец Влашича: «Через две недели Никола уже будет в строю»
29 апреля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sadjon
Sadjon
   778 / 959
23 апреля в 17:07
Здоровья Денису......
Kresi frok
Kresi frok
   115 / 959
23 апреля в 14:45
Без Денис, сборная будет цоцать енис. Аха))
Знатог
Знатог
   366 / 959
23 апреля в 12:37
Уметь избегать травм тоже искусство.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   63 / 959
23 апреля в 12:08
Человек - травма.... здоровья, что ещё скажешь?
Багров-брат
Багров-брат
   873 / 959
23 апреля в 12:02
Здоровья Денису и быстрейшего восстановления!...)))
Grabovsky
Grabovsky
   794 / 959
23 апреля в 11:46
Хороший футболер . Жаль хрустальныц. Здоровья
spartach091
spartach091
   207 / 959
23 апреля в 09:35
Жаль, здоровья Дену
Garrincha58
Garrincha58
   319 / 959
23 апреля в 09:18
головная боль усатого няня
GKN
GKN
   730 / 959
23 апреля в 05:31
Здоровья тебе Денис! Будь готов к играм сборной!
ОПС
ОПС
   444 / 959
23 апреля в 05:20
Опять сломался, не везет. Скорейшего выздоровления!
Zayac_65
Zayac_65
   641 / 959
23 апреля в 05:05
Здоровья Денису
Василий 50
Василий 50
   308 / 959
23 апреля в 04:10
Пусть отдохнет.
Артемкa
Артемкa
   372 / 959
22 апреля в 23:36
Выздоравливай Дениска
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
22 апреля в 23:17
Очень жаль... Игрок хороший, но травмируемый... Здоровья!
Apsny
Apsny
   45 / 959
22 апреля в 21:55
Неудачно ногу поставил или суставы такие слабые..

Здоровья!
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
22 апреля в 21:47
Здоровья.
Правдин Семён
Правдин Семён
   96 / 959
22 апреля в 21:22
Невезучий он невероятно. Суставы и кости ни к чёрту .Пожелаю ему здоровья и судьбы Роббена-после 30 Арьен стал ломаться гораздо реже,а менее крутым не стал.Без Дениса у сборной креатив и общекомандная скорость снижается процентов на 20..
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   427 / 959
22 апреля в 20:41
Едва поделился с КраСавой мечтами о финалах. Аааа Хэсус ямаяма па Севилья лол
alexamit
alexamit
   337 / 959
22 апреля в 20:33
Выздоравливай,Денис!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 959
22 апреля в 20:30
Скорейшего восстановления!
рус фан
рус фан
   230 / 959
22 апреля в 20:27
Очень жаль что Денис так серьезно травмировался, для сборной он большая потеря, без него будет трудней забить гол, здоровья Черышеву и быстрейшего восстановления.
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
22 апреля в 20:05
Денису здоровья!!!
dok66
dok66
   667 / 959
22 апреля в 19:47
Жаль . Здоровья Денису .
mensk
mensk
   593 / 959
22 апреля в 19:18
Валенсия, сборная это хорошо...но здоровье твое нам важнее.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
22 апреля в 19:17
Здоровья!
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
22 апреля в 19:05
классно быть черышевым
Брулин
Брулин
   29 / 959
22 апреля в 18:59
Выздоравливай Денис, ты нужен сборной!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
22 апреля в 18:56
Очень хрустальный
ATG
ATG
   414 / 959
22 апреля в 18:42
Мдааа в самое время когда у Валенсии решающие матчи как в ЛЕ так и в ЛЛ борьба за ЛЕ + Финал с ФКБ )) Ну здаровья ! Неймар вон тоже всё профукал из-за травмы .
Но скажу что не самая страшная потеря для Мышей при всём уважении к Дэну
Caniggia
Caniggia
   59 / 959
22 апреля в 18:41
Вряд ли он теперь в Валенсии останется. Слишком хрустальный. Отдадут в аренду какому-нибудь аутсайдеру, а скорее даже в Россию вернётся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100