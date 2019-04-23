Без уток. 7 известных тренеров, которые реально могли работать в России

вчера, 13:30

Почеттино несколько лет назад был готов работать в России, а «Соккер.ру» узнал, что он не единственный тренер в полуфинале ЛЧ , в чьей карьере существовала такая опция.

Маурисио Почеттино (Аргентина)

Сейчас Почеттино считается одним из самых востребованных тренеров планеты, а после того, как он вывел «Тоттенхэм» в полуфинал Лиги чемпионов, его рейтинги взлетят до новых высот. Но несколько лет назад Маурисио работал в «Эспаньоле», получал скромную зарплату и временами даже опускался на 20-е место в Ла Лиге, хотя финишировал всегда в середине таблицы. Поэтому нет оснований не верить рассказу футбольного агента Теймураза Лепсая, ведь приезжали же к нам из Испании Лаудруп, Эмери и Грасия, которые в то время котировались ничуть не ниже Почеттино времен работы в «Эспаньоле».

Он ещё был тренером «Эспаньола». Агент позвонил мне и сказал, что он готов переехать в Россию, если им заинтересуется какой-то большой клуб. Но до конкретики, к счастью для Почеттино и, к сожалению для нас, не дошло, и его переезд не произошёл.

Эрнесто Вальверде (Испания)

А вот и второй обещанный полуфиналист Лиги чемпионов. Или вы подумали про Клоппа? В 2015 году слухи связывали Юргена с «Зенитом», где он якобы должен был заменить Виллаш-Боаша. Говорили даже о том, что немец потребовал 15 миллионов евро зарплаты на весь тренерский штаб. Но та история изначально была «утиной», а вот близкие контакты Вальверде и «Спартака» подтверждают разные источники. Эрнесто дважды в своей карьере отлучался на работу в Грецию, мог бы приехать и в Россию, если бы обстоятельства сложились.

«Спартак» трижды обращался с предложениями к Вальверде: в 2012 году он был первым номером в списке, а Эмери – запасным вариантом, после отставки Унаи нынешнего рулевого «Барселоны» снова позвали в Москву, а в третий и последний раз он отказал «Спартаку» в 2014-м, когда завершилась эпоха Карпина. В первый раз Эрнесто отказался по семейным обстоятельствам – он и работу в Греции свернул ради возвращения на родину, а потом Вальверде удерживали не последние испанские клубы, он работал в «Валенсии» и «Атлетике» из Бильбао.

Луис Фелипе Сколари (Бразилия)

«Сержант», который сделал сборную Бразилии «пентакампеонами» в 2002 году, в бытность работы главным тренером «Челси» сам рассказал о несостоявшемся переезде в Россию. Учитывая, что он работал на Романа Абрамовича в Лондоне, нетрудно поверить в искренность его признания.

В свое время у меня была возможность возглавить сборную России. Подробностей я вам не расскажу, потому что это касается интересов многих людей, да и не люблю рассуждать о том, чего не произошло. Но я не исключаю, что однажды приеду в Россию, у меня есть друзья, которые быстро введут меня в курс дела. Я хорошо знаком с Валерием Газзаевым, а под его руководством в ЦСКА трудится замечательный тренер по физической подготовке Пауло Пайшао, который помогал мне в сборной Бразилии.

Лоран Блан (Франция)

Блан – тоже чемпион мира, но пока только в качестве футболиста. В роли тренера Лоран работал со сборной Франции и ПСЖ , но вот уже несколько лет сидит без работы. Возможно, и сожалеет, что не договорился с «Зенитом» в 2016-м. О несостоявшемся приходе в санкт-петербургский клуб сам француз рассказал во время одного из своих приездов в Россию в год чемпионата мира:

Я мог бы работать в России, это интересный опыт, но все будет зависеть от предложения. Кстати, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Виллаш-Боаш, но тогда не получилось согласовать все детали.

Эусебио Ди Франческо (Италия)

Прошлогодний полуфиналист Лиги чемпионов и еще один специалист, который подтвердил, что вел переговоры с «Зенитом» и мог оказаться в Санкт-Петербурге. Ди Франческо ждали на берегах Невы летом 2017-го, после расставания с Мирчей Луческу. В итоге, «Зенит» тогда возглавил Роберто Манчини.

Я подтверждаю, что вел переговоры с «Зенитом». Меня спросили, готов ли я возглавить команду, интересно ли мне это? Подчеркну, речь шла о конкретном предложении. Но я не хотел спешить и дождался предложения от «Ромы», над которым не задумывался ни минуты. Я провел хорошие годы в Риме как футболист и хотел проявить себя в роли тренера.

Антонио Конте (Италия)

Антонио Конте мог возглавить «Спартак» в 2014-м. В тот год Федун уволил Карпина, который много лет олицетворял «красно-белых», команда провалила концовку сезона, а владелец решил, что следующим тренером будет иностранец. У Конте как раз начались проблемы с руководством «Ювентуса», он встречался с Федуном и даже согласовал условия личного контракта, по которому Леонид Арнольдович был готов платить щедро.

Кстати, тогда же в «Спартак» должен был прийти Массимо Каррера, на правах помощника Конте и тренера по обороне. Так вот, условия личных контрактов Антонио и членов его штаба были согласованы, но когда дошло до обсуждения трансферных задач, обнаружились расхождения, несовместимые с сотрудничеством: Федун не хочет ничего менять, кроме тренера, а Конте требовал сильных футболистов для реализации проекта.

Марсело Бьелса (Аргентина)

Начали с аргентинца, аргентинцем и закончим. О том, как Марсело Бьелса мог возглавить «Зенит» в 2014 году, бывший глава скаутской службы «сине-бело-голубых».