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Дзола: «Сарри крайне разочарован игрой и своим удалением»

23 апреля 2019, 04:36
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Ассистент главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал удаление наставника «синих» Маурицио Сарри во время матча 35-го тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

Маурицио остался крайне разочарован и предпочёл не принимать участия в послематчевой пресс-конференции. Он разочарован игрой и своим удалением. Думаю, он подвергся нападкам со стороны представителей соперника и не стал мириться с этим. Полагаю, ему что-то сказали со скамейки запасных гостей, и я не хотел бы вдаваться в подробности этого эпизода. Мы посмотрим, что можно сделать в этой ситуации. Мы понимаем, что это футбол, и на эмоциях может быть сказано что угодно, однако ему это категорически не понравилось. 

Маурицио был удалён за то, что пытался помочь Кевину Френду отправить наших игроков на позиции. Арбитр неправильно понял действия Маурицио и удалил его, чем он крайне недоволен.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
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23 апреля в 10:33
Маурицио очень забавно распихивал по карманам свое барахлишко, когда его выгоняли.
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