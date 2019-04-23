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Клинсманн может возглавить «Ньюкасл»

23 апреля 2019, 22:59

Бывший наставник сборной Германии Юрген Клинсманн может стать новым тренером «Ньюкасла», сообщает Chronicle. На данный момент «Ньюкаслом» руководит Рафаэль Бенитес, однако руководство клуба не может договориться с испанским специалистом о продлении соглашения.

Ранее Клинсманн исключил свое возвращение в Германию.

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kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 14:23
прикольно,но вряд ли у него что-то путного выйдет
galem72
galem72
   333 / 954
24 апреля в 10:47
"...бывший наставник сборной Германии Юрген Клинсманн..."

Корректней было бы написать "бывший наставник сборной США", а уж потом про Германию. Всё-таки 5 лет он там был у руля.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
23 апреля в 23:48
Весёлый Клинси намного забавнее чем нудный Рафа, если конечно"сорокам" надоело в АПЛ.
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