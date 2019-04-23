Клинсманн может возглавить «Ньюкасл»

Бывший наставник сборной Германии Юрген Клинсманн может стать новым тренером «Ньюкасла», сообщает Chronicle. На данный момент «Ньюкаслом» руководит Рафаэль Бенитес, однако руководство клуба не может договориться с испанским специалистом о продлении соглашения.
Ранее Клинсманн исключил свое возвращение в Германию.
Корректней было бы написать "бывший наставник сборной США", а уж потом про Германию. Всё-таки 5 лет он там был у руля.
Корректней было бы написать "бывший наставник сборной США", а уж потом про Германию. Всё-таки 5 лет он там был у руля.