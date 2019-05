Алиссон повторил рекорд Пепе Рейны

Игра 36-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» стала для голкипера «Ливерпуля» Алиссона 20-м сухим матчем в сезоне Премьер-Лиги (5:0). Это лучший показатель в истории клуба наравне с двумя сезонами Пепе Рейны. Испанский вратарь, выступая за «красных», провёл 20 сухих матчей в сезонах-2005/06 и 2008/09.

При этом «Ливерпуль» до окончания чемпионата проведёт ещё две игры – на выезде с «Ньюкаслом» и дома с «Вулверхэмптоном».

Абсолютный рекорд АПЛ принадлежит Петру Чеху. В сезоне-2004/05 он отыграл на ноль 24 матча, будучи голкипером «Челси».

Alisson becomes only the 5th goalkeeper to record 20 clean sheets in a @premierleague season pic.twitter.com/ROcPBIVedP