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Алиссон повторил рекорд Пепе Рейны

27 апреля 2019, 02:07
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 0Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд ТаунМатч завершен

Игра 36-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» стала для голкипера «Ливерпуля» Алиссона 20-м сухим матчем в сезоне Премьер-Лиги (5:0). Это лучший показатель в истории клуба наравне с двумя сезонами Пепе Рейны. Испанский вратарь, выступая за «красных», провёл 20 сухих матчей в сезонах-2005/06 и 2008/09.

При этом «Ливерпуль» до окончания чемпионата проведёт ещё две игры – на выезде с «Ньюкаслом» и дома с «Вулверхэмптоном».

Абсолютный рекорд АПЛ принадлежит Петру Чеху. В сезоне-2004/05 он отыграл на ноль 24 матча, будучи голкипером «Челси».

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   93 / 954
27 апреля в 10:51
И это прекрасно. Удачи ему и впредь!Жаль,в прошлом сезоне стоял суетливый Кариус.
ДСА
ДСА
   133 / 954
27 апреля в 05:58
Осталось теперь выйти на чистое первое место.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   70 / 954
27 апреля в 05:18
Сколько рекордов побили за день?вот это Ливерпуль машина.
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