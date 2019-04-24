«Аякс» - первый нидерландский клуб, забивший 160 голов за сезон

«Аякс» вошел в историю нидерландского футбола. Клуб отправил четыре мяча в ворота «Витесса» Леонида Слуцкого и довел общее количество голов во всех соревнованиях в этом сезоне до 160.
Еще ни одному клубу из Нидерландов не удавалось добиться такой результативности. В сезоне-1980/81 «АЗ Алкмар» забил 158 голов во всех турнирах.
Позорный спартак во всех официальных турнирах заковырял 44 мяча, без учета кубка Тины.
В общем есть нашим командам к чему стремиться.
Позорный спартак во всех официальных турнирах заковырял 44 мяча, без учета кубка Тины.
В общем есть нашим командам к чему стремиться.
А также сравнить с лучшими командами из топ 5 .
А также сравнить с лучшими командами из топ 5 .