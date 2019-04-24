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«Аякс» - первый нидерландский клуб, забивший 160 голов за сезон

24 апреля 2019, 10:01
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)4 : 2Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

«Аякс» вошел в историю нидерландского футбола. Клуб отправил четыре мяча в ворота «Витесса» Леонида Слуцкого и довел общее количество голов во всех соревнованиях в этом сезоне до 160.

Еще ни одному клубу из Нидерландов не удавалось добиться такой результативности. В сезоне-1980/81 «АЗ Алкмар» забил 158 голов во всех турнирах.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Звезда по имени Солнце
   198 / 954
25 апреля в 00:08
Аякс повелитель реалов и ювентусов.
))))) Убил фанов Реала и Юве)) особенно Князя))
dok66
dok66
   688 / 954
24 апреля в 20:23
Растащат опять Аякс . Удачи им в этом сезоне
ceret
ceret
   353 / 954
24 апреля в 19:37
Жаль,что не сохранят этот состав
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
24 апреля в 18:08
Молодцы Аяксы!!!
andrefino13
andrefino13 ответил Neymar 10
   606 / 954
24 апреля в 17:12
Почему жаль, наоборот интересно будет посмотреть.
Брулин
Брулин
   29 / 954
24 апреля в 17:11
Даешь требл от Аякса, вот это будет крутая история.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   667 / 954
24 апреля в 15:36
Сурово.
ОПС
ОПС
   440 / 954
24 апреля в 15:00
Великолепная команда! Ну хотя бы годик в этом составе и по боку все манчестеры, барселоны, ювентусы, реалы, баварии и пр.пр.пр.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
24 апреля в 14:56
Красавцы !!!Жаль не увидим мы этого Аякса в следующем сезоне !
GKN
GKN
   727 / 954
24 апреля в 14:27
Хорошая команда.
Верг
Верг
   446 / 954
24 апреля в 14:14
Обычно выдающиеся поколения аякса выигрывали лигу чемпионов, удачи им и в этом розыгрыше, пусть берут трофей на зло многим.
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
24 апреля в 13:23
тотынхэмм конечно выше классом чем ювентус но я буду болеть за аЯкс ! только жаль что в финале если они туда попадут , эти смелые ребята напруться на Барселону . 🙁
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
24 апреля в 13:22
Витесс помог...
particular
particular
   1 / 954
24 апреля в 12:59
А в Эредивизие, вообще, не стесняются сбегать к чужим воротам голешник запузырить..:)) Достойная результативность в частности и в общем..:))
Juve14
Juve14 ответил MaxForCSKA
24 апреля в 12:59
Там был Кубок европейских чемпионов, с 1992 существует ЛЧ, а брали они в 1971 1972 1973 ну и ЛЧ брали в 1995 вроде как
Juve14
Juve14
24 апреля в 12:53
Аякс хорош в этом сезоне, играют легко и непренужденно. Обидно что выкинули нас, в ЛЧ буду поддерживать их т.к. пол команды летом разберут и когда у них еще появится такой хороший шанс взять ушастого. Молодчаги ребята
fineflat
fineflat ответил ПерекатиПоле
24 апреля в 12:48
нашел что сравнить фарм чемпионат Голландии с очень большим количеством арендованной молодежи и вообще в целом очень защитный российский
MaxForCSKA
MaxForCSKA
24 апреля в 12:29
сильнейший аякс был, когда они два или три раза подряд лч взяли
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 12:17
Нам только мечтать...
удав
удав
   124 / 954
24 апреля в 11:45
есть пабы где наливают по бесплатному пиву за каждый гол любимой команды - думаю аякс уже парочку таких разорил=)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
24 апреля в 11:39
160 круто даже для безбашенного чемпионата Нидерландов.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   81 / 954
24 апреля в 11:28
Лучший российский клуб - Зенит, на данный момент за сезон забил 67 голов в официальных матчах. Учитывая кубок, еврокубки, чемпионат.
Позорный спартак во всех официальных турнирах заковырял 44 мяча, без учета кубка Тины.

В общем есть нашим командам к чему стремиться.
Карлсон который живёт на крыше
Карлсон который живёт на крыше
24 апреля в 11:18
И возможно станет первым чемпионом, проигравшем в сезоне 0:3 и 6:2. Попахивает мошенничеством. Не зря Барселона от Аякса прикуривает. Жульё оно везде жульё.
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
24 апреля в 11:07
разрывает гордость, что и наш российский тренер причастен к этому рекорду!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
24 апреля в 10:54
Аякс повелитель реалов и ювентусов.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
24 апреля в 10:46
Жесть. 160 голов!!!!!!!
Roman73
Roman73
   123 / 954
24 апреля в 10:34
Интересно сколько они матчей сыграли и какова средняя результативность за игру.
А также сравнить с лучшими командами из топ 5 .
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
24 апреля в 10:28
У нас первая четверка на всех столько забила, мясные не в счёт, с тарасовских и спроса нет ,они далеки от футбола
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 954
24 апреля в 10:25
Я честно искренно рад за эту банду!!!! Они нам замечательные эмоции подарили... Кому то может и негативные (реалу и юве) но это их проблема уже!!! Жаль что как горячие пирошки их разберут
LOpp
LOpp ответил Питермен
   24 / 954
24 апреля в 10:22
Если бы следующий матч у них был против пупсиков, после него стало бы минимум 167. Гыгггыггыгыгыгыгыг
в полуфинале Аякс на Зенит попал?
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