Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ

Сегодня «Уотфорд» принимает «Саутгемптон» в рамках 31-го тура АПЛ.
Счет в этом поединке открыл форвард гостей Шейн Лонг. Он сделал это на 7-й секунде.
Таким образом, футболист стал автором самого быстрого гола в истории турнира.
|Уотфорд1 : 1Саутгемптон
|Матч завершен
Сегодня «Уотфорд» принимает «Саутгемптон» в рамках 31-го тура АПЛ.
Счет в этом поединке открыл форвард гостей Шейн Лонг. Он сделал это на 7-й секунде.
Таким образом, футболист стал автором самого быстрого гола в истории турнира.
Уотфорд,тот выбивает и попадает об форварда Саутгемптона отскакивает и форвард 1 на 1 забивает.
Уотфорд,тот выбивает и попадает об форварда Саутгемптона отскакивает и форвард 1 на 1 забивает.
Счет в этом поединке открыл форвард гостей Шейн Лонг. Он сделал это на 7-й секунде.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114134/long-sheyn
за грамотность - 2 . Как может быть гол забит . если принимает..
копиаст с англо язычного сайта и перевод через гугл? Соккер ты ли ?
Счет в этом поединке открыл форвард гостей Шейн Лонг. Он сделал это на 7-й секунде.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114134/long-sheyn
за грамотность - 2 . Как может быть гол забит . если принимает..
копиаст с англо язычного сайта и перевод через гугл? Соккер ты ли ?