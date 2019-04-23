ГлавнаяНовости

Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ

23 апреля 2019, 22:27
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд1 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Сегодня «Уотфорд» принимает «Саутгемптон» в рамках 31-го тура АПЛ.

Счет в этом поединке открыл форвард гостей Шейн Лонг. Он сделал это на 7-й секунде.

Таким образом, футболист стал автором самого быстрого гола в истории турнира.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноФорвард «Арсенала» стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Сегодня, 16:48 ФотоКомментарии3
ОфициальноФорвард «Барселоны» стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Сегодня, 13:30 ФотоКомментарии56
ОфициальноВ ФНЛ выбрали лучшего тренера в апреле
Сегодня, 12:50 Комментарии2
ОфициальноБолельщики «Томи» выбрали лучшего игрока в апреле
Сегодня, 11:11 Комментарии2
Йович установил рекорд Лиги Европы
Сегодня, 10:44 Комментарии5
ОфициальноБолельщики «Урала» выбрали лучшего игрока в апреле
Сегодня, 10:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
   688 / 954
24 апреля в 17:49
Вписал свое имя в историю
Василий 50
Василий 50
   305 / 954
24 апреля в 15:47
Бывает.
alex074
alex074 ответил Ангел неБесГрешен
   376 / 954
24 апреля в 11:47
Дурное дело не хитрое. Пульнул по влротам и жди...
Нет он там не пульнул, а грамотно сыграл. И это при том, что мяч разыгрывала команда соперников. Просто ошибся защитник, а нападающий оказался в нужном месте и в нужное время. Как говорится своевременный прессинг...
galem72
galem72
   333 / 954
24 апреля в 10:40
Интересный получился рандомчик. ))
DXTK
DXTK
   140 / 954
24 апреля в 09:11
Ливерпуль теперь хочет его купить......
GKN
GKN
   727 / 954
24 апреля в 09:00
Наверное вбрасывание было в зоне соперника, как в хоккее
ОПС
ОПС
   440 / 954
24 апреля в 08:09
Поразительно, но факт.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
24 апреля в 08:04
Где видео?)
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
24 апреля в 07:15
Семь секунд - это наверное мировой рекорд для официальных матчей на высшем уровне.
kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 07:14
вот что значит недонастрой игроков перед матчем.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   740 / 954
24 апреля в 07:08
Статья написано в старом комментаторском стиле
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 07:01
Дурное дело не хитрое. Пульнул по влротам и жди...
zdeniss
zdeniss ответил dalex83
24 апреля в 05:56
Сегодня «Уотфорд» принимает «Саутгемптон» в рамках 31-го тура АПЛ. Счет в этом поединке открыл форвард гостей Шейн Лонг. Он сделал это на 7-й секунде. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114134/long-sheyn за грамотность - 2 . Как может быть гол забит . если принимает.. копиаст с англо язычного сайта и перевод через гугл? Соккер ты ли ?
Если матч идет, а событие уже произошло - именно так и надо писать. Игра началась в 21:45, статья написана в 22:27, так что все норм )!
MACBARTON
MACBARTON ответил cska plus
   166 / 954
24 апреля в 05:13
Сматрел матч, да, быстрый гол но как бы не на седьмой секунде, надо пересмотреть ради интереса.
Ровно на седьмой , я пересмотрел . Саутгемптон разводят мяч и он резко отскакивает к защитнику
Уотфорд,тот выбивает и попадает об форварда Саутгемптона отскакивает и форвард 1 на 1 забивает.
dalex83
dalex83
24 апреля в 02:34
Сегодня «Уотфорд» принимает «Саутгемптон» в рамках 31-го тура АПЛ.

Счет в этом поединке открыл форвард гостей Шейн Лонг. Он сделал это на 7-й секунде.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114134/long-sheyn
за грамотность - 2 . Как может быть гол забит . если принимает..
копиаст с англо язычного сайта и перевод через гугл? Соккер ты ли ?
Bayern Best
Bayern Best ответил PARMA_CRESPO
   193 / 954
24 апреля в 02:22
Рой Макай со своим голом нервно курит в стороне )))))
Ну,это разные турниры и тогда играли суперклубы.
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 02:10
Сматрел матч, да, быстрый гол но как бы не на седьмой секунде, надо пересмотреть ради интереса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 02:00
Такие заходят иногда...
trimetil
trimetil ответил Шишанутый
   452 / 954
24 апреля в 01:44
А зачем куда то бежать? Надо прямо с центра поле бить после развода меча. Я так в ФИФе делаю и забеваю иногда!
А как меч разводишь, подскажи...
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
24 апреля в 00:48
Передайте привет этому защитнику от Мальдини, Несты, Кафу, Р.Карлоса, Дасаи и т.д.
рус фан
рус фан
   231 / 954
24 апреля в 00:42
Да гол прикольный центральный защитник облажался вынося мяч.
Шишанутый
Шишанутый ответил allemz
   7 / 954
24 апреля в 00:42
В FIFA 09 до сих пор катаешь?
У меня старый комп более новые версии не идут. Но я сам создал там всех новых звезд.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
24 апреля в 00:24
шустрик...
allemz
allemz ответил Шишанутый
   39 / 954
24 апреля в 00:17
А зачем куда то бежать? Надо прямо с центра поле бить после развода меча. Я так в ФИФе делаю и забеваю иногда!
В FIFA 09 до сих пор катаешь?
Шишанутый
Шишанутый ответил шацк
   7 / 954
24 апреля в 00:09
За 7 секунд не успеешь добежать до чужой штрафной...
А зачем куда то бежать? Надо прямо с центра поле бить после развода меча. Я так в ФИФе делаю и забеваю иногда!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
24 апреля в 00:05
Поздравляю Лонг Шейн с таким результатом
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO ответил Bayern Best
23 апреля в 23:56
Рой Макай со своим голом нервно курит в стороне )))))
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
23 апреля в 23:54
Вечный рекорд для АПЛ сделал.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
23 апреля в 23:50
С рекордом!
Димoн
Димoн
   33 / 954
23 апреля в 23:50
Этот рекорд никто не побьёт
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100