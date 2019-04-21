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Мбаппе - самый молодой игрок, забивший 30 голов в одном сезоне Лиги 1

21 апреля 2019, 23:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе побил очередной рекорд и вошел в историю чемпионата Франции.

20-летний форвард отметился хет-триком в матче с «Монако» и стал самым молодым игроком в истории первенства, которому удалось забить 30 голов в одном сезоне.

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Все комментарии
авито
авито ответил 95-shishani-95
   348 / 959
22 апреля в 08:47
Удачи ему в борьбе за ЗБ!!! И пусть летом перейдет в Реал Мадрид!!!
Так он не претендует на ЗБ. ЗБ у лучшего бомбардира Месси! А вот в следующих сезонах, Килиан будет одним из главных претендентов на эту премию.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 959
22 апреля в 07:29
Неймара и здесь не главная звезда, опять плачет наверное.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 959
22 апреля в 04:55
В Реал вот зазывают поклонники королевского клуба, а мне бы не хотелось парня там видеть, пока Перес у руля. С таким президентом-самодуром Мбаппе загубит себе карьеру. Лучше пусть переходит в сбалансированную команду. В Ливерпуль или Сити, например. Да и в Барселоне может вырасти в супер-звезду. Месси заменить может и нереально, он один такой, но ему хоть как заканчивать карьеру из-за возраста - Мбаппе взамен самое то, лучше футбольный мир ничего не предлагает.
NOVA
NOVA
   169 / 959
22 апреля в 02:04
дай бог чтобы перешел в Реал!!!
рус фан
рус фан
   230 / 959
22 апреля в 00:31
В Реал надо летом переходить.
95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
22 апреля в 00:17
Удачи ему в борьбе за ЗБ!!!
И пусть летом перейдет в Реал Мадрид!!!
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
22 апреля в 00:07
Перерос этот парень французскую лигу! Давай в Реал!
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