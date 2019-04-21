Мбаппе - самый молодой игрок, забивший 30 голов в одном сезоне Лиги 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе побил очередной рекорд и вошел в историю чемпионата Франции.
20-летний форвард отметился хет-триком в матче с «Монако» и стал самым молодым игроком в истории первенства, которому удалось забить 30 голов в одном сезоне.
|Пари Сен-Жермен3 : 1Монако
|Матч завершен
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе побил очередной рекорд и вошел в историю чемпионата Франции.
20-летний форвард отметился хет-триком в матче с «Монако» и стал самым молодым игроком в истории первенства, которому удалось забить 30 голов в одном сезоне.
И пусть летом перейдет в Реал Мадрид!!!
И пусть летом перейдет в Реал Мадрид!!!