Салах забил 69 голов в первых 100 играх за «Ливерпуль», побив рекорд клуба

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился дублем в матче 36-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0) и стал новым рекордсменом клуба.

Это была сотая игра египтянина за мерсисайдцев, в которой он довёл свой бомбардирский счёт до 69 голов. Это лучший показатель в истории «Ливерпуля». Предыдущими рекордсменами «красных» были Роджер Хант и Сэм Рейбоулд (по 68 мячей).