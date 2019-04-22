Головин - первый россиянин за 15 лет, забивший два гола в сезоне Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал первым россиянином за 15 лет, которому удалось дважды отличиться голом в одном сезоне чемпионата Франции.
В матче 33-го тура против ПСЖ (1:3) хавбек забил мяч на 80-й минуте.
В сезоне-2003/04 два гола в Лиге 1 забил нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев.
П.С. болельщик ЦСКА
П.С. болельщик ЦСКА
Во Франции вообще играло до Головина мало футболистов вот последние пять футболистов
Игорь Яновский ПСЖ (1998 — 2001), «Шатору» (2005 — 2006)
Александр Панов «Сент-Этьен» (2000 — 2002)
Алексей Смертин «Бордо» (2000 — 2003)
Дмитрий Сычев «Марсель» (2003 — 2004)
Сергей Семак ПСЖ (2005 — 2006)
Это выходит, что Головин во временной отрезок после уезда Сычёва из Франции бьёт все рекорды, даже Семака обошёл, он всего 1 гол забил.
Кстати в следующем матче Головин сравняется по числу игр за французский клуб по 26, ну а потом он только рекорды будет бить.
Информация ни о чём, я понять не могу это позор нашим игрокам или гордиться надо?
Во Франции вообще играло до Головина мало футболистов вот последние пять футболистов
Игорь Яновский ПСЖ (1998 — 2001), «Шатору» (2005 — 2006)
Александр Панов «Сент-Этьен» (2000 — 2002)
Алексей Смертин «Бордо» (2000 — 2003)
Дмитрий Сычев «Марсель» (2003 — 2004)
Сергей Семак ПСЖ (2005 — 2006)
Это выходит, что Головин во временной отрезок после уезда Сычёва из Франции бьёт все рекорды, даже Семака обошёл, он всего 1 гол забил.
Кстати в следующем матче Головин сравняется по числу игр за французский клуб по 26, ну а потом он только рекорды будет бить.
Информация ни о чём, я понять не могу это позор нашим игрокам или гордиться надо?
Ни про какие кубки здесь речи нет.. И если ты нагуглил другую информацию, то я писАл свой пост только на основе этой темы...
Ни про какие кубки здесь речи нет.. И если ты нагуглил другую информацию, то я писАл свой пост только на основе этой темы...
Так держать
Утер носы хрякам
которые хрюкали постоянно
Так держать
Утер носы хрякам
которые хрюкали постоянно
Где вас таких только берут...
Где вас таких только берут...
Ну молодец, что забил именно "ля мешкам"- их матчи больше внимания привлекают. На виду будет
Ну молодец, что забил именно "ля мешкам"- их матчи больше внимания привлекают. На виду будет
Научись сам читать, и не только заголовки...
Научись сам читать, и не только заголовки...