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Головин - первый россиянин за 15 лет, забивший два гола в сезоне Лиги 1

22 апреля 2019, 09:15
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал первым россиянином за 15 лет, которому удалось дважды отличиться голом в одном сезоне чемпионата Франции.

В матче 33-го тура против ПСЖ (1:3) хавбек забил мяч на 80-й минуте.

В сезоне-2003/04 два гола в Лиге 1 забил нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответил Ваня лучший
   570 / 959
24 апреля в 02:05
Во первых он не нападающий. Во вторых команда в ступоре и там трудно отличиться. В третьих лиха беда начало.
Поставленный удар и умение его использовать за пределами штрафной - вот то, что может помочь ему обогнать по голам того же Тилеманса (который тоже не форвард) не смотря на первые два твои пункта. В РПЛ у его команды тоже много чего шло не гладко, но тогда у него были добротные голы с дальних ударов. А теперь?
valt134
valt134
   283 / 959
23 апреля в 23:58
Ну всё... Звезду Героя России и Золотую бутсу впридачу.
GrimlocK
GrimlocK
   772 / 959
23 апреля в 23:11
я бы сказал: и че?! Памятник воздвигнуть? Монако сыплется к чертям, и Головин не вписался в команду.
П.С. болельщик ЦСКА
Палыч82
Палыч82
   791 / 959
23 апреля в 22:36
Это новость специально для болельщиков армейцев! Так что зря фаны иных возмущаются, у военных свой склад ума, потому такое и заходит,)
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   727 / 959
22 апреля в 21:03
Честно говоря вначале не понял что за достижение. Это всего изза каких-то 2-х голов. Не достижение, а позор!
4RT
4RT
   256 / 959
22 апреля в 16:48
А они вообще там были за эти 15 лет?
Питермен
Питермен
   21 / 959
22 апреля в 15:16
Легенда
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
22 апреля в 13:37
А для чего такая информация?
Во Франции вообще играло до Головина мало футболистов вот последние пять футболистов
Игорь Яновский ПСЖ (1998 — 2001), «Шатору» (2005 — 2006)
Александр Панов «Сент-Этьен» (2000 — 2002)
Алексей Смертин «Бордо» (2000 — 2003)
Дмитрий Сычев «Марсель» (2003 — 2004)
Сергей Семак ПСЖ (2005 — 2006)

Это выходит, что Головин во временной отрезок после уезда Сычёва из Франции бьёт все рекорды, даже Семака обошёл, он всего 1 гол забил.
Кстати в следующем матче Головин сравняется по числу игр за французский клуб по 26, ну а потом он только рекорды будет бить.

Информация ни о чём, я понять не могу это позор нашим игрокам или гордиться надо?
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
22 апреля в 12:26
не так уж и много россиян там играло...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Jum13
   22 / 959
22 апреля в 12:24
Был не прав - каюсь
Другое дело! Прощён ;)
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   52 / 959
22 апреля в 12:17
Ещё раз: -читай статью. В ней написано, что " В сезоне-2003/04 два гола в Лиге 1 забил нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев." Ни про какие кубки здесь речи нет.. И если ты нагуглил другую информацию, то я писАл свой пост только на основе этой темы...
Был не прав - каюсь
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Великолепный
   214 / 959
22 апреля в 12:10
Молодец Александр Так держать Утер носы хрякам которые хрюкали постоянно
Никому он ничего не утёр ! Снова преувеличиваете ,господа кони ! Тут плакать надо ,а не радоваться ! Такое ...ерьмо в Европу пихнули .....!!!! Ну хоть бабла срубили ,и то хорошо ! ))))))))))))))
shur
shur
   699 / 959
22 апреля в 11:58
...радоваться? Огорчаться?Смеяться? Плакать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Jum13
   22 / 959
22 апреля в 11:52
Нет - Марсель играл в Лиге 1. Но вот Сычёв забивал в Кубке и Кубке Лиги. В чемпионате он забил всего 1 гол. Где вас таких только берут...
Ещё раз: -читай статью. В ней написано, что " В сезоне-2003/04 два гола в Лиге 1 забил нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев."
Ни про какие кубки здесь речи нет.. И если ты нагуглил другую информацию, то я писАл свой пост только на основе этой темы...
An Jo
An Jo ответил mihaluch
22 апреля в 11:47
Надо устроить пышный банкет по этому поводу.
Пышный банкет с блэкджеком и шл... футболистами - это к Кокорину и Мамаеву) Тем более в Монако они уже отмечали, опыт ессь, всё родное так сказать. Только одна мааааааленькая проблемка))))))))
An Jo
An Jo
22 апреля в 11:45
Целых ДВА!!! Это ж какой прогресс то. К следущему году даёшь ТРИ!!!!!
ДСА
ДСА
   132 / 959
22 апреля в 11:44
Рекорд печальный.
Великолепный
Великолепный
   114 / 959
22 апреля в 11:43
Молодец Александр
Так держать
Утер носы хрякам
которые хрюкали постоянно
RBA
RBA ответил Jum13
   692 / 959
22 апреля в 11:39
При чём тут это? И в 2004 Лига 1 была Лига 1. Просто Сычёв за всё время игры в Марселе забил 5 мячей, из них всего 1 - в матчах Лиги 1
Не 5 а 7, и в Лиге 1 - 2 мяча.
Jum13
Jum13 ответил RBA
   52 / 959
22 апреля в 10:57
Последний матч в своей французской карьере Сычёв провёл 27 января 2004 года, а это уже больше 15 лет.
При чём тут это? И в 2004 Лига 1 была Лига 1. Просто Сычёв за всё время игры в Марселе забил 5 мячей, из них всего 1 - в матчах Лиги 1
RBA
RBA ответил Jum13
   692 / 959
22 апреля в 10:50
Нет - Марсель играл в Лиге 1. Но вот Сычёв забивал в Кубке и Кубке Лиги. В чемпионате он забил всего 1 гол. Где вас таких только берут...
Последний матч в своей французской карьере Сычёв провёл 27 января 2004 года, а это уже больше 15 лет.
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   52 / 959
22 апреля в 10:47
А что, Марсель тогда в пердиве играл, что ли? Научись сам читать, и не только заголовки...
Нет - Марсель играл в Лиге 1. Но вот Сычёв забивал в Кубке и Кубке Лиги. В чемпионате он забил всего 1 гол.
Где вас таких только берут...
RBA
RBA ответил Ангел неБесГрешен
   692 / 959
22 апреля в 10:46
А что, Марсель тогда в пердиве играл, что ли? Научись сам читать, и не только заголовки...
Последний матч в своей французской карьере Сычёв провёл 27 января 2004 года.
GGGringOOO
GGGringOOO
   774 / 959
22 апреля в 10:45
Ну сколько Монако вообще забил в этом сезоне? Два гола - нормальная цифра для такого провального сезона.
Ну молодец, что забил именно "ля мешкам"- их матчи больше внимания привлекают. На виду будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Jum13
   22 / 959
22 апреля в 10:22
Там же чёрным по белому написано - в Лиге 1. Или так трудно прочесть 4 буквы и одну цифру? Где вас таких только берут...
А что, Марсель тогда в пердиве играл, что ли?
Научись сам читать, и не только заголовки...
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
22 апреля в 10:22
Надо устроить пышный банкет по этому поводу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
   19 / 959
22 апреля в 10:15
Головин может и гинеровская звезда,да,его таовой слелала пиар команда,но как игрок Саня себя сделал сам ,благодаря своему безумному характеру,любви к игре и воле
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 959
22 апреля в 10:15
Во первых он не нападающий. Во вторых команда в ступоре и там трудно отличиться. В третьих лиха беда начало.
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   52 / 959
22 апреля в 10:12
Ну ведь Сычёв то тоже забивал! Впечатление, что статью придумали, лишь бы вспомнить Головина. Мбаппе ,к примеру, за полчаса вчера забил больше, чем гинеровская звезда за сезон...
Там же чёрным по белому написано - в Лиге 1. Или так трудно прочесть 4 буквы и одну цифру? Где вас таких только берут...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Zloi iron
   290 / 959
22 апреля в 09:56
Космический рекорд, бомбардир)))
Напрасно смеешься. Я слыхал, Барса уже хочет поменять его на Суареса. С доплатой.
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