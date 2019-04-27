«Барселона» - «Леванте»: Месси остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Леванте» на матч 35-го тура чемпионата Испании. Отметим, что Лионель Месси остался в запасе.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Видаль, Артур Рамос, Дембеле, Суарес, Коутиньо.
«Леванте»: Айтор, Коке, Везу, Робер, Луна, Кампанья, Вукчевич, Хасон, Рочина, Саймон, Майораль.
Ранее «Атлетико» обыграл «Вальядолид».
Удачи Барсе, надо оформлять чемпионство сегодня
Ну а Месси и остальным можно особо не напрягаться , напрягаются пусть в ЛЧ
И без травм
Удачи Барсе, надо оформлять чемпионство сегодня
Ну а Месси и остальным можно особо не напрягаться , напрягаются пусть в ЛЧ
И без травм