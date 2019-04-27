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«Барселона» - «Леванте»: Месси остался в запасе

27 апреля 2019, 20:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Леванте» на матч 35-го тура чемпионата Испании. Отметим, что Лионель Месси остался в запасе.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Видаль, Артур Рамос, Дембеле, Суарес, Коутиньо.

«Леванте»: Айтор, Коке, Везу, Робер, Луна, Кампанья, Вукчевич, Хасон, Рочина, Саймон, Майораль.

Ранее «Атлетико» обыграл «Вальядолид».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
27 апреля в 23:16
Но вышел и забил!!!
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
27 апреля в 22:37
Более важный остался - БУСКЕТС!
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   356 / 954
27 апреля в 22:35
если хоть один забьют буду рад
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
27 апреля в 21:22
легкой победы без лео точно не ждите .
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
27 апреля в 21:18
Леванте хорошая команда, в прошлом туре Бетис вынесли.
Удачи Барсе, надо оформлять чемпионство сегодня

Ну а Месси и остальным можно особо не напрягаться , напрягаются пусть в ЛЧ
И без травм
Apsny
Apsny
   45 / 954
27 апреля в 21:15
Надо выкладываться в другом матче, тут можно и пешком походить всем.
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 21:13
Удачи Леванте.
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
27 апреля в 21:11
и так справятся
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
27 апреля в 21:09
И без Месси выиграют.
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