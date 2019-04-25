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«Арсенал» - «Спартак»: Гапонов, Гулиев и Комбаров выйдут в составе гостей

25 апреля 2019, 19:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Обнародованы стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Спартаком».

«Арсенал»: Нигматуллин, К. Комбаров, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джоджевич, Кангва.

«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Фернандо, Мельгарехо, Зе Луиш.

На игре ожидается аншлаг.

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Все комментарии
viv
viv ответил Grabovsky
   263 / 954
25 апреля в 21:23
Саша "три дырки" в ударе....уже трешку пропустили от Арсенала....
Grabovsky
Grabovsky
   797 / 954
25 апреля в 21:21
Как там в туле :)
Sergey Z
Sergey Z ответил MAUS
   135 / 954
25 апреля в 21:15
дырку от бублика вам — и самовар ваш в придачу !
    VV V
    VV V
       300 / 954
    25 апреля в 20:40
    По-моему, начинается мясная экзекуция.....раз пошёл.....два пошёл....я получаю огромное удовольствие от просмотра телевизора, огромное !
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    25 апреля в 20:26
    О, Навесов. Пиджак хочет запутать соперника? Тонко.
    Nikola45
    Nikola45
       16 / 954
    25 апреля в 20:20
    Сегодня будет Гражданская вой на!!
    Брат на Брата, Тарасятнику Позор )))
    Nikola45
    Nikola45
       16 / 954
    25 апреля в 20:19
    Поп Гапон тоже будет? )). Засланный казачек )) Как все Гапоны ))
    parallels
    parallels
       3 / 954
    25 апреля в 20:16
    позор!
    ermak6848
    ermak6848
       196 / 954
    25 апреля в 20:13
    хотелось бы , чтобы пушкари выиграли на своём поле
    Sergey Z
    Sergey Z ответил MAUS
       135 / 954
    25 апреля в 20:13
    дырку от бублика вам — и самовар ваш в придачу !
    Бублик от нас, вы уже поимели - теперь вам самовар!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
       25 / 954
    25 апреля в 20:12
    Комбарова выпустили из загона на брата! Надо посмотреть!
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил Великий ЦСКА Москва
       186 / 954
    25 апреля в 20:10
    Сначала Игорь и Ко обесчестили спартак на открывашке, теперь можно топить сегодня и за Арсенал.
    Footbolista
    Footbolista
       10 / 954
    25 апреля в 20:08
    Кони топят за обесчестивших Ихоряна туляков)...что само по себе уже смешно...
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил Footbolista
       186 / 954
    25 апреля в 20:08
    Самое смешное что СЕМЕРОЧКА антирекорд- спартака от российских команд в ЛЧ ХА-ХА
    viv
    viv ответил Jum13
       263 / 954
    25 апреля в 20:05
    Саша " три дырки" на месте ...я спокоен ....
    Footbolista
    Footbolista ответил Великий ЦСКА Москва
       10 / 954
    25 апреля в 20:02
    Семерочка конечно больше, но ШЕСТЕРОЧКА прикольней)...
    Тем более что шестерочку кони от Спартака получили)...
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил Footbolista
       186 / 954
    25 апреля в 20:01
    Семерочка как не крути больше шестерочки, вы умудрулись переплюнуть, вот где смешно.
    Footbolista
    Footbolista ответил Великий ЦСКА Москва
       10 / 954
    25 апреля в 19:58
    Смешно слышать от ФК Шестерочка...
    cska plus
    cska plus ответил ЦCКА навсегда
       20 / 954
    25 апреля в 19:58
    Димка Комбаров это хорошо, а где Дениска? :)
    В бане от самогона просыхает.
    Jum13
    Jum13 ответил Ваня лучший
       52 / 954
    25 апреля в 19:58
    Судя по составу хряки влетят без вариантов.
    Главный судья:
    Россия
    Вилков Михаил (Нижний Новгород)

    ================================

    Судя по недописанному - вряд ли. Зря что ли Аленичев сегодня из штанов выпрыгнул?
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    25 апреля в 19:57
    Бубень предсказал хрющам позор.
    MAUS
    MAUS ответил Великий ЦСКА Москва
       71 / 954
    25 апреля в 19:56
    Сегодня вся страна за Арсенал Пожелаем победы Арсеналу над ФК СЕМЕРОЧКА.
    от обузданных только это и можно слышать!
    Jum13
    Jum13
       52 / 954
    25 апреля в 19:56
    Герой Салоник Саша "Три дырки" на месте! Тридырим!
    MAUS
    MAUS ответил Sergey Z
       71 / 954
    25 апреля в 19:54
    Туле - пяток хороших выстрелов!!! И самовар в подарок Спартаку!!!
    дырку от бублика вам — и самовар ваш в придачу !
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       186 / 954
    25 апреля в 19:53
    Сегодня вся страна за Арсенал

    Пожелаем победы Арсеналу над ФК СЕМЕРОЧКА.
    Sergey Z
    Sergey Z
       135 / 954
    25 апреля в 19:51
    Туле - пяток хороших выстрелов!!! И самовар в подарок Спартаку!!!
    MAUS
    MAUS ответил Литейный 4
       71 / 954
    25 апреля в 19:48
    Вся страна против ФК Лапочкин. Гыгыгы
    ты хоть за всю страну тут письма не строчи!
    хотя , если ты родом из Папуа Новой Гвинеи— то можешь, по блату тебе разрешено!
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 954
    25 апреля в 19:46
    Вся страна против ФК Лапочкин. Гыгыгы
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       65 / 954
    25 апреля в 19:45
    Судя по составу хряки влетят без вариантов.
    EAGuar As
    EAGuar As
       62 / 954
    25 апреля в 19:41
    Победы Арсеналу .
    Вперёд за Тулу .
    Только Тула .
    Только победа.
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