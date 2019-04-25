«Арсенал» - «Спартак»: Гапонов, Гулиев и Комбаров выйдут в составе гостей

Обнародованы стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Спартаком».
«Арсенал»: Нигматуллин, К. Комбаров, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джоджевич, Кангва.
«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Фернандо, Мельгарехо, Зе Луиш.
На игре ожидается аншлаг.
Брат на Брата, Тарасятнику Позор )))
Брат на Брата, Тарасятнику Позор )))
Тем более что шестерочку кони от Спартака получили)...
Тем более что шестерочку кони от Спартака получили)...
Россия
Вилков Михаил (Нижний Новгород)
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Судя по недописанному - вряд ли. Зря что ли Аленичев сегодня из штанов выпрыгнул?
Россия
Вилков Михаил (Нижний Новгород)
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Судя по недописанному - вряд ли. Зря что ли Аленичев сегодня из штанов выпрыгнул?
Пожелаем победы Арсеналу над ФК СЕМЕРОЧКА.
Пожелаем победы Арсеналу над ФК СЕМЕРОЧКА.
хотя , если ты родом из Папуа Новой Гвинеи— то можешь, по блату тебе разрешено!
хотя , если ты родом из Папуа Новой Гвинеи— то можешь, по блату тебе разрешено!
Вперёд за Тулу .
Только Тула .
Только победа.
Вперёд за Тулу .
Только Тула .
Только победа.