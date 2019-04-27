Дивеев и Бекао отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»

ЦСКА вылетел на гостевой матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится 28 апреля. На игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Виктор Васин.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.
Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Абель Эрнандес, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.
Удачной игры ЦСКА.
Удачной игры ЦСКА.