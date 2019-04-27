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Дивеев и Бекао отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»

27 апреля 2019, 16:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА вылетел на гостевой матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится 28 апреля. На игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Виктор Васин.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Абель Эрнандес, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Юрниекс
   783 / 954
28 апреля в 20:42
Только победа! ЦСКА- всегда будет лучшим..
Забыли добавить, что "для нас",) Иначе сектантски выходит,)
Юрниекс
Юрниекс
   323 / 954
27 апреля в 22:32
Только победа! ЦСКА- всегда будет лучшим..
viv
viv ответил Absinthe6
   263 / 954
27 апреля в 22:20
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил cska plus
       65 / 954
    27 апреля в 21:34
    Состав боевой, удачи армейцам, по сути финальный матч.
    Реально из 24 человек любой из 21 могут выйти на поле. Давно такой глубины состава не было.
    Absinthe6
    Absinthe6
       66 / 954
    27 апреля в 18:57
    Быки натянут поников без шансов)
    Palex
    Palex ответил Дед за ЦСКА
       51 / 954
    27 апреля в 18:26
    Не время сейчас фрукты(Лассина)рассматривать,очки нужно добывать.
    oFANATo
    oFANATo
       142 / 954
    27 апреля в 18:14
    Хорошая новость. Победы ЦСКА
    RIR68
    RIR68
       112 / 954
    27 апреля в 17:42
    верим в победу!!!
    Jum13
    Jum13 ответил Суеверный
       52 / 954
    27 апреля в 17:41
    Теперь все матчи для армейцев - финальные. Нет больше права на ЛЮБУЮ ошибку. Всем удачи.
    Это да - очков растеряли просто кучу
    Суеверный
    Суеверный ответил cska plus
       228 / 954
    27 апреля в 17:39
    Состав боевой, удачи армейцам, по сути финальный матч.
    Теперь все матчи для армейцев - финальные. Нет больше права на ЛЮБУЮ ошибку. Всем удачи.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       37 / 954
    27 апреля в 17:21
    Очень хорошо, что Дивеев и Бекао восстановились после травм. Состав боевой, хотелось бы увидеть в нападении Лассину (что за фрукт?)
    Удачной игры ЦСКА.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 954
    27 апреля в 17:18
    Удачи ЦСКА!
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    27 апреля в 17:14
    Состав боевой, удачи армейцам, по сути финальный матч.
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 954
    27 апреля в 17:05
    Ну хоть выбор из защитников появился . Главное чтобы Витек с составом не намудрил.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       6 / 954
    27 апреля в 16:57
    Удачи ребят🦄
    Суеверный
    Суеверный
       228 / 954
    27 апреля в 16:45
    В путь добрый, ребята. Завтра затарюсь пивасиком и сигаретками. Ох, забыл, что сайт влечет здоровый образ жизни. Тогда считайте что я так неуклюже пошутил... Ну не компот же пить во время футбола... А компот возможно и дороже...
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