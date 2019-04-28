Игнатов открыл турнир для детей из детских домов

28 апреля 2019, 13:01

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов стал специальным гостем турнира по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты», который проходит сегодня в манеже спартаковской академии в Сокольниках.

В турнире принимают участие 12 команд из разных регионов России: Тверской, Ярославской, Тамбовской, Тульской, Калужской и Смоленской областей.

Я впервые на таком мероприятии. Впечатления великолепные, энергетика положительная. Ребята заряжены. Видно, как у них горят глаза, и это все мне передалось. На мой взгляд, нет разницы — играют ребята профессионально или как любители. Когда они выходят на поле, для них не существует ничего, есть только игра.

Напомним, что вчера футболисты «Рубина» провели урок для детей с ограниченными возможностями.