Тихонов станет экспертом на телеканале «Матч ТВ»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов войдет в состав экспертов «Матч ТВ».
Я рад возможности сотрудничать с главным спортивным каналом страны. Надеюсь, что мои знания и опыт пригодятся в работе футбольного эксперта. Редко кому удаётся играть до 40 лет, и я доволен тем, как сложилась моя карьера футболиста и тренера. С большим желанием приступаю к работе, я знаком со многими будущими коллегами и уверен, что впереди зрителей «Матч ТВ» ждёт много интересных студийных эфиров.
Напомним, что последним местом работы Тихонова были «Крылья Советов», которые он покинул в октябре прошлого года.
Тихонова как игрока не застал, но тренировал он нечестно, теперь ещё деньги вымогает.
Тихонова как игрока не застал, но тренировал он нечестно, теперь ещё деньги вымогает.
Посмотрим чем Андрюша нас удивит?!?
Посмотрим чем Андрюша нас удивит?!?