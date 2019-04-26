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Тихонов станет экспертом на телеканале «Матч ТВ»

26 апреля 2019, 21:19

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов войдет в состав экспертов «Матч ТВ».

Я рад возможности сотрудничать с главным спортивным каналом страны. Надеюсь, что мои знания и опыт пригодятся в работе футбольного эксперта. Редко кому удаётся играть до 40 лет, и я доволен тем, как сложилась моя карьера футболиста и тренера. С большим желанием приступаю к работе, я знаком со многими будущими коллегами и уверен, что впереди зрителей «Матч ТВ» ждёт много интересных студийных эфиров.

Напомним, что последним местом работы Тихонова были «Крылья Советов», которые он покинул в октябре прошлого года.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Scuderia Ferrari
   5 / 954
27 апреля в 12:39
О Жиркове ничего плохого сказать не могу. Тихонова как игрока не застал, но тренировал он нечестно, теперь ещё деньги вымогает.
Жирков в "ЦСКА" был боец: его бьют, он встаёт молча и рвётся вперёд! Сейчас это другой Жирков, и уже давно.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Морозовский
   6 / 954
27 апреля в 12:08
О Жиркове ничего плохого сказать не могу.

Тихонова как игрока не застал, но тренировал он нечестно, теперь ещё деньги вымогает.
Морозовский
Морозовский ответил Scuderia Ferrari
   5 / 954
27 апреля в 11:17
А кто играл нечестно?
Например, "Зенит" в полном составе при открытии "Баклан-арена"! Или Жирков после ухода из "ЦСКА" стал шлангом и лазурным ныряльщиком, цепляющимся за ноги соперников в штрафной!
Морозовский
Морозовский ответил 25процентный клоун
   5 / 954
27 апреля в 11:06
пачему?
Будешь правду рубить про болото!
Garrincha58
Garrincha58
   315 / 954
27 апреля в 09:25
никогда не слушаю тупые комменты этих горе экспертов это тоже самое что смотреть тупые шоу на Первом и на России1
ошалевший
ошалевший ответил Sergey Z
   379 / 954
27 апреля в 01:35
Эксперты должны быть с заслугами! Кроме игровой практики, нет достижений тренерских!
сам понял чё написал,ты думаешь там половина жирных рях чё то за спиной достойного имеет
Zak11
Zak11
   249 / 954
27 апреля в 01:10
Григорян пристроился в Тамбов, теперь Тихонов вместо него
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
27 апреля в 00:56
Не нужен никому как тренер, пошел языком мести!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
27 апреля в 00:46
Самым адекватным экспертом из спартачей был Карпин!
Посмотрим чем Андрюша нас удивит?!?
parallels
parallels
   3 / 954
27 апреля в 00:14
после застоя, когда экспертизой всея руси заправляли ловчебубновы, из новоприбывших отметил бы валеру и аршавина. первому, правда, быстро надоело, а второму не повезло с голосом - но тем не менее.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Морозовский
   6 / 954
26 апреля в 23:58
Пусть - играл в футбол честно.
А кто играл нечестно?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Морозовский
   19 / 954
26 апреля в 23:49
пачему?
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
26 апреля в 22:57
Успехов Тихонову на телеканале. Будем смотреть.
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
26 апреля в 22:51
будет еще один "У Спартака еще остались шансы побороться за чемпионство!"
ziborock
ziborock ответил RIR68
   35 / 954
26 апреля в 22:48
да, банеру с Тихонову славно запихнули на дерби!!!
Вся страна тогда узнала что конские болельщики преимущественно 56Ы!)
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
26 апреля в 22:45
Мясному не место в экспертах.
RIR68
RIR68 ответил Sunny.
   112 / 954
26 апреля в 22:40
спартачей везде пихают
да, банеру с Тихонову славно запихнули на дерби!!!
Морозовский
Морозовский ответил 25процентный клоун
   5 / 954
26 апреля в 22:40
Давайте поддержим! и я хочу наматч тв экспертом,тесно мне,на соккере
Давай на Зенит ТВ !!! Будешь отвечать за популяризацию "Зенит-прокта"!
wingback
wingback
   145 / 954
26 апреля в 22:37
    ermak6848
    ermak6848
       196 / 954
    26 апреля в 22:06
    может Геню Бакланова из Питера заменит...
    Sergey Z
    Sergey Z
       135 / 954
    26 апреля в 22:04
    Эксперты должны быть с заслугами! Кроме игровой практики, нет достижений тренерских!
    Sunny.
    Sunny.
       163 / 954
    26 апреля в 21:40
    спартачей везде пихают
    Аксинья
    Аксинья
       50 / 954
    26 апреля в 21:32
    Полку спартаковских оракулов прибыло...
    kust07
    kust07
       82 / 954
    26 апреля в 21:32
    Респект.Тихонов хороший футболист и человек! Кстати без всякого пафоса и понтов. Очень скромный человек
    kotmyshka
    kotmyshka
       128 / 954
    26 апреля в 21:27
    Как эксперт, думаю, будет хорош...
    Байкал-38
    Байкал-38
       25 / 954
    26 апреля в 21:26
    Вот поговорить любой спартач любит, а вот тренировать никто не может.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 954
    26 апреля в 21:25
    Давайте поддержим! и я хочу наматч тв экспертом,тесно мне,на соккере
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    26 апреля в 21:20
    Пусть - играл в футбол честно.
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