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«Зенит-2» может прекратить свое существование

25 апреля 2019, 21:21

«Зенит-2» может исчезнуть с футбольной карты России. Об этом сообщил президент «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Давайте пока подождем. Этот вопрос рассматривается.

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов от комментариев отказался.

Фарм-клуб «Зенита» существует с 2013 года. На данный момент команда занимает последнее место в таблице ФНЛ, набрав 19 очков в 33-х турах. Клуб лишился теоретических шансов остаться в ФНЛ по спортивному принципу.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
   104 / 954
26 апреля в 19:37
Зачем он нужен ? Кого надо - купим !
parallels
parallels
   3 / 954
26 апреля в 07:18
ничего страшного не произошло, не было до этого зенита-2, и ничего, жили как-то, при этом с сильнейшей академией. просто у зенита иная стратегия, которая давно прижилась: отдавать молодёжь в другие клубы рпл, фнл - с правом первоочередного выкупа. всё норм.
andre_can
andre_can
26 апреля в 06:46
всех к стенке;)
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 06:30
Нужны ли эти дормаеды?
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 01:07
Их главная задача была выращивать игроков, и тут они не преуспели. Считаю, нужно сохранить, но во 2 лиге, а через несколько лет подумать - а нужны ли они?
Землянин
Землянин
   437 / 954
26 апреля в 00:56
Зенит-3 ?!
grazie100
grazie100
   466 / 954
25 апреля в 23:28
Спартак будет играть в своём турнире , а не в каких-то ЛЧ и ЛЕ , он будет главны и постоянным чемпионом и рекордсменом турнира Матч тв.!!!
bsww
bsww
   326 / 954
25 апреля в 22:51
Правильно, нужно ликвидировать и создать отдельный клуб где будет подписан договор о сотрудничестве. и пускай это будет Зенит-2. Но зато, если они по спортивному принципу попадут в РПЛ они там и будут играть. Просто заблокируем их трансферы в период сезона. То есть 31-05-2019 получили право играть в РПЛ и с 01-06-2019 по 31-05-2020 никто из клуба не уйдёт и не придёт.
А то как-то не правильно, что по игре получили право играть в РПЛ, но из-за того, что там основа им (дублю) играть там нельзя.
И желательно действовать жёстко, лишить клуб и игроков права на ошибку. Игрок Зенита-2 хорошо себя проявил, но в Зенит-1 затерялся. Перейти в Зенит-2 уже нельзя, даже, если клуб по итогам нового сезона отправился в ФНЛ. Отныне будет играть только за Зенит или другие клубы, НО не за Зенит-2
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
25 апреля в 22:39
Я думаю другую команду создадут
pomor45
pomor45
   75 / 954
25 апреля в 22:31
Давно уже было понятно, что прикроют. Проект фарм-клуба в ФНЛ несостоятелен по сравнению с продажей игроков в другие клубы и аренду на вырост. Вырастут - заберут обратно, естесттвенно по взаимному желанию. Нет - останутся там, куда их определили. Главное, чтобы все были трудоустроены и находились под постоянным присмотром. Понятно, что в порядке конкуренции, это не закрывает путь в Зенит воспитанникам других клубов. Думаю, что другие "-2" последуют этому пути, потому что у них нет перспективы перехода в РПЛ всей командой, даже заняв первые два места в ФНЛ. Получается, что всё равно каждый должен работать прежде всего на себя, а не на команду, чтобы попасть в клуб РПЛ. Те же, у которых такой перспективы нет будут работать в той мере, какая нужна, чтобы остаться в ФНЛ. То есть это для РПЛ балласт, а его не менее 2/3. Выход один - распределять выпускников по клубам по мере их способностей и отслеживать их успехи в этих клубах, чтобы нужных вернуть в свой клуб.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
25 апреля в 22:18
надеюсь и параллельного с литейным захватят
Grabovsky
Grabovsky ответил makkie
   797 / 954
25 апреля в 21:56
    youtomee
    youtomee ответил ZENIT GOAL
    25 апреля в 21:56
    Зачем нам фарм-клуб, если уже больше десятилетия у нас ни одного воспитанника в составе не закрепилось?
    до них наверное тоже это дошло)
    trimetil
    trimetil
       452 / 954
    25 апреля в 21:52
    Поросята будут у на фарм-клубом.
    112910415
    112910415
       97 / 954
    25 апреля в 21:48
    да ладно...зона Центр ждёт!
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    25 апреля в 21:48
    Сразу надо, одним махом все лазурятники разворошить, включая Германию! ДУСТОМ вытравить!
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       280 / 954
    25 апреля в 21:36
    Зачем нам фарм-клуб, если уже больше десятилетия у нас ни одного воспитанника в составе не закрепилось?
    makkie
    makkie
       11 / 954
    25 апреля в 21:32
    А потом и основной Зенит :)
    VV V
    VV V
       300 / 954
    25 апреля в 21:29
    Ещё бы сам Зенит прекратил бы своё существование.....тогда бюджет страны будет профицитным !!!
    МКС
    МКС
       149 / 954
    25 апреля в 21:27
    Зачем какой то зенит 2

    У них и так шальке с оренбургами как собак нерезаных
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
       111 / 954
    25 апреля в 21:27
    Пускай лучше спартак-1 прекратит свое существование. Толку все равно никакого.
    EAGuar As
    EAGuar As
       62 / 954
    25 апреля в 21:26
    Пусть будет так .
    Башмакоса
    Башмакоса
       731 / 954
    25 апреля в 21:26
    Ну конееечнооо! Зачем Газикам воспитанники - они лучше отмоют деньги на какой-нибудь легионере!
    фанат джигурды
    фанат джигурды
       278 / 954
    25 апреля в 21:23
    Давно пора и основной за ним вдогонку!!!!
    nikot
    nikot
       298 / 954
    25 апреля в 21:23
    Еще бы старший зенит прекратил,может тогда в деревнях (рядом с газовыми вышками)газ появится!!!
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик
       235 / 954
    25 апреля в 21:22
    пускай Смена там бегает
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