«Зенит-2» может прекратить свое существование

«Зенит-2» может исчезнуть с футбольной карты России. Об этом сообщил президент «сине-бело-голубых» Александр Медведев.
Давайте пока подождем. Этот вопрос рассматривается.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов от комментариев отказался.
Фарм-клуб «Зенита» существует с 2013 года. На данный момент команда занимает последнее место в таблице ФНЛ, набрав 19 очков в 33-х турах. Клуб лишился теоретических шансов остаться в ФНЛ по спортивному принципу.
А то как-то не правильно, что по игре получили право играть в РПЛ, но из-за того, что там основа им (дублю) играть там нельзя.
И желательно действовать жёстко, лишить клуб и игроков права на ошибку. Игрок Зенита-2 хорошо себя проявил, но в Зенит-1 затерялся. Перейти в Зенит-2 уже нельзя, даже, если клуб по итогам нового сезона отправился в ФНЛ. Отныне будет играть только за Зенит или другие клубы, НО не за Зенит-2
А то как-то не правильно, что по игре получили право играть в РПЛ, но из-за того, что там основа им (дублю) играть там нельзя.
И желательно действовать жёстко, лишить клуб и игроков права на ошибку. Игрок Зенита-2 хорошо себя проявил, но в Зенит-1 затерялся. Перейти в Зенит-2 уже нельзя, даже, если клуб по итогам нового сезона отправился в ФНЛ. Отныне будет играть только за Зенит или другие клубы, НО не за Зенит-2
У них и так шальке с оренбургами как собак нерезаных
У них и так шальке с оренбургами как собак нерезаных