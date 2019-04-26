Дождались перемен. «Спартак» и неизвестность

вчера, 19:27

Было ощущение, что после фиаско в Туле могут полететь головы, и сегодня «Спартак» выступил с заявлением об изменениях в руководстве. «Соккер.ру» сует нос в чужие дела.

Поражение от «Арсенала» получилось слишком тяжелым, однозначным и пугающим. Эмоциональный Леонид Федун обычно реагирует на такие матчи созывом совета директоров, где вершатся судьбы тренеров, однако на этот раз «Спартак» удивил, объявив о расставании по окончании сезона с двумя менеджерами и одновременно выразив поддержку Олегу Кононову:

Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении от занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона. При этом совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав «красно-белых» на следующий сезон. Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников. К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны. Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава. По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!

Измайлов и Родионов

Давайте разбираться по порядку. Во-первых, говорится об удовлетворении просьб Измайлова и Родионова об отставке – понятно, что обоим было предложено написать заявления «по собственному желанию» или быть уволенными. Во-вторых, болельщикам рано радоваться, ведь освобождение от текущих должностей еще не означает уход из клуба, тем более есть прецедент имени Леонида Трахтенберга, который после истории с «нищебродами» якобы покинул пост главы пресс-службы, но тут же стал консультантом – очень удобно.

Впрочем, Измайлова и Родионова, скорее всего, ждет разная судьба. Наиль Камильевич – персона, которая вызывает у болельщиков максимальную нетерпимость, видимо, покинет «Спартак» окончательно, а вместе с ним будут «выпилены» многочисленные друзья и родственники, занимающие большие и малые должности в клубе. Тут даже не приходится искать причины в его теневой деятельности, провалы Измайлова налицо: при его непосредственном руководстве в максимально короткие сроки развалилась чемпионская команда, а клуб потерял контакт с болельщиками и реальностью.

Прощание с Измайловым должно быть категоричным и бесповоротным, а вот Родионов – легенда клуба и максимально преданный Леониду Федуну человек, может остаться в структуре, но, скорее всего, он отправится наводить порядок в академию. Справедливо будет напомнить, что у Сергея Родионова были не только провалы. Он ведь стал генеральным директором «Спартака» в 2015 году, то есть формирование чемпионского состава и приглашение Массимо Карреры – тоже дело рук Родионова. В его случае все не так однозначно, как с Наилем Измайловым.

Кононов

А вот поддержка Кононова советом директоров удивила. Каким же образом Олег Георгиевич заслужил такое расположение у мудрецов «Спартака»? Причем клуб расстается с людьми, ответственными за его назначение, но самого Кононова совет директоров считает «тренером, способным привести „Спартак“ к новым титулам». На этот счет может быть два мнения. Во-первых, сейчас это поддержка просто на словах. То есть Кононову так и так нужно дорабатывать чемпионат, и поддержка сейчас вовсе не означает запрет на обсуждение его судьбы на следующем совете директоров 28 мая.

Возможно, это такая попытка оградить тренера от дополнительного давления, с которым он и так не слишком хорошо справляется: мол, мы убираем тех, кто тебя приглашал, но ты не переживай, работай. А когда закончится чемпионат – секир-башка и новый тренер. С другой стороны, зачем тогда было писать слова о будущих титулах и обещание, что состав «Спартака» на следующий сезон будет формироваться под руководством Кононова? Быть может, Олег Георгиевич предложил какой-то чудесный план развития, который впечатлил Леонида Федуна настолько, что он готов теперь вручить Кононову ключи от клуба. Лично я склоняюсь к первому варианту, потому что успехи Олега Георгиевича весьма сомнительны, а у нового генерального директора может быть свое понимание роли тренера и свои кандидаты на важнейший пост.

Формирование новой команды

Самое примечательное и оптимистичное в заявлении «Спартака» вовсе не то, что дни Измайлова и Родионов у руля клуба сочтены, а вот эти строчки: «Ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны. Впереди столетний юбилей „Спартака“, и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава. По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей». Очень интересно, насколько масштабным будет формирование новой команды, кто из футболистов будет выставлен на трансфер, и какие позиции будут обновлены? Ответов на эти вопросы пока нет, потому что, как минимум, нужно знать, под чьим руководством будет протекать формирование состава на следующий сезон. Кононова ли, как сказано в пресс-релизе?

Что дальше?

Грядущая кадровая революция в составе должна подхлестнуть и футболистов выложиться на 100% в пяти оставшихся матчах сезона. Для многих из них и для тренера Кононова эти игры станут определяющими, если говорить о дальнейшей судьбе в «Спартаке». Многое относительно будущего клуба должно проясниться 28 мая – на этот день назначен следующий совет директоров, а в ближайший месяц Леонид Федун и другие директора должны рассмотреть кандидатов на пост генерального менеджера. По другим данным, уже в середине мая «Спартак» определится с именами руководителей, но в ближайшие дни будет много разной и часто противоречивой информации.

Уже в течение пары часов после объявления об уходе Родионова и Измайлова всплыли имена нескольких кандидатов: это и Юрий Первак, уже руливший «Спартаком» в первые годы президентства Федуна и привозивший в Россию Неманью Видича. Вспомнили Вадима Васильева, добивавшегося ощутимых успехов с «Монако». А может быть, вернется Александр Жирков, по сути, являвшийся первым исполнительным директором «Спартака» в чемпионский год? Жаль, Ольги Смородской не будет – она заранее отказалась, сославшись на дефицит доверия.

А еще на днях выступил Марко Трабукки, рассказавший о том, что Массимо Каррера будет рад вернуться в «Спартак» при условии, что в менеджменте произойдут определенные изменения. И они уже произошли. Возможно и назначение какой-нибудь «темной лошадки». Не исключено возвращение Федуна к более активной деятельности в клубе, в этом случае он поставит марионеточного менеджера (например, нынешнего коммерческого директора Александра Атаманенко), что будет, пожалуй, худшим исходом этой истории для «Спартака», потому что у Леонида Арнольдовича никогда не хватало усидчивости, чтобы глубоко вникнуть в футбольные вопросы. Что же будет со «Спартаком»? Впереди – неизвестность.