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Дождались перемен. «Спартак» и неизвестность

вчера, 19:27

Было ощущение, что после фиаско в Туле могут полететь головы, и сегодня «Спартак» выступил с заявлением об изменениях в руководстве. «Соккер.ру» сует нос в чужие дела.

Поражение от «Арсенала» получилось слишком тяжелым, однозначным и пугающим. Эмоциональный Леонид Федун обычно реагирует на такие матчи созывом совета директоров, где вершатся судьбы тренеров, однако на этот раз «Спартак» удивил, объявив о расставании по окончании сезона с двумя менеджерами и одновременно выразив поддержку Олегу Кононову:

Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении от занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона. При этом совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав «красно-белых» на следующий сезон. Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников. 

К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны. Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава. По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!

Измайлов и Родионов

Давайте разбираться по порядку. Во-первых, говорится об удовлетворении просьб Измайлова и Родионова об отставке – понятно, что обоим было предложено написать заявления «по собственному желанию» или быть уволенными. Во-вторых, болельщикам рано радоваться, ведь освобождение от текущих должностей еще не означает уход из клуба, тем более есть прецедент имени Леонида Трахтенберга, который после истории с «нищебродами» якобы покинул пост главы пресс-службы, но тут же стал консультантом – очень удобно. 

Впрочем, Измайлова и Родионова, скорее всего, ждет разная судьба. Наиль Камильевич – персона, которая вызывает у болельщиков максимальную нетерпимость, видимо, покинет «Спартак» окончательно, а вместе с ним будут «выпилены» многочисленные друзья и родственники, занимающие большие и малые должности в клубе. Тут даже не приходится искать причины в его теневой деятельности, провалы Измайлова налицо: при его непосредственном руководстве в максимально короткие сроки развалилась чемпионская команда, а клуб потерял контакт с болельщиками и реальностью.

Прощание с Измайловым должно быть категоричным и бесповоротным, а вот Родионов – легенда клуба и максимально преданный Леониду Федуну человек, может остаться в структуре, но, скорее всего, он отправится наводить порядок в академию. Справедливо будет напомнить, что у Сергея Родионова были не только провалы. Он ведь стал генеральным директором «Спартака» в 2015 году, то есть формирование чемпионского состава и приглашение Массимо Карреры – тоже дело рук Родионова. В его случае все не так однозначно, как с Наилем Измайловым. 

Кононов

А вот поддержка Кононова советом директоров удивила. Каким же образом Олег Георгиевич заслужил такое расположение у мудрецов «Спартака»? Причем клуб расстается с людьми, ответственными за его назначение, но самого Кононова совет директоров считает «тренером, способным привести „Спартак“ к новым титулам». На этот счет может быть два мнения. Во-первых, сейчас это поддержка просто на словах. То есть Кононову так и так нужно дорабатывать чемпионат, и поддержка сейчас вовсе не означает запрет на обсуждение его судьбы на следующем совете директоров 28 мая. 

Возможно, это такая попытка оградить тренера от дополнительного давления, с которым он и так не слишком хорошо справляется: мол, мы убираем тех, кто тебя приглашал, но ты не переживай, работай. А когда закончится чемпионат – секир-башка и новый тренер. С другой стороны, зачем тогда было писать слова о будущих титулах и обещание, что состав «Спартака» на следующий сезон будет формироваться под руководством Кононова? Быть может, Олег Георгиевич предложил какой-то чудесный план развития, который впечатлил Леонида Федуна настолько, что он готов теперь вручить Кононову ключи от клуба. Лично я склоняюсь к первому варианту, потому что успехи Олега Георгиевича весьма сомнительны, а у нового генерального директора может быть свое понимание роли тренера и свои кандидаты на важнейший пост. 

Формирование новой команды  

Самое примечательное и оптимистичное в заявлении «Спартака» вовсе не то, что дни Измайлова и Родионов у руля клуба сочтены, а вот эти строчки: «Ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны. Впереди столетний юбилей „Спартака“, и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава. По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей». Очень интересно, насколько масштабным будет формирование новой команды, кто из футболистов будет выставлен на трансфер, и какие позиции будут обновлены? Ответов на эти вопросы пока нет, потому что, как минимум, нужно знать, под чьим руководством будет протекать формирование состава на следующий сезон. Кононова ли, как сказано в пресс-релизе?

Что дальше?

Грядущая кадровая революция в составе должна подхлестнуть и футболистов выложиться на 100% в пяти оставшихся матчах сезона. Для многих из них и для тренера Кононова эти игры станут определяющими, если говорить о дальнейшей судьбе в «Спартаке». Многое относительно будущего клуба должно проясниться 28 мая – на этот день назначен следующий совет директоров, а в ближайший месяц Леонид Федун и другие директора должны рассмотреть кандидатов на пост генерального менеджера. По другим данным, уже в середине мая «Спартак» определится с именами руководителей, но в ближайшие дни будет много разной и часто противоречивой информации. 

Уже в течение пары часов после объявления об уходе Родионова и Измайлова всплыли имена нескольких кандидатов: это и Юрий Первак, уже руливший «Спартаком» в первые годы президентства Федуна и привозивший в Россию Неманью Видича. Вспомнили Вадима Васильева, добивавшегося ощутимых успехов с «Монако». А может быть, вернется Александр Жирков, по сути, являвшийся первым исполнительным директором «Спартака» в чемпионский год? Жаль, Ольги Смородской не будет – она заранее отказалась, сославшись на дефицит доверия. 

А еще на днях выступил Марко Трабукки, рассказавший о том, что Массимо Каррера будет рад вернуться в «Спартак» при условии, что в менеджменте произойдут определенные изменения. И они уже произошли. Возможно и назначение какой-нибудь «темной лошадки». Не исключено возвращение Федуна к более активной деятельности в клубе, в этом случае он поставит марионеточного менеджера (например, нынешнего коммерческого директора Александра Атаманенко), что будет, пожалуй, худшим исходом этой истории для «Спартака», потому что у Леонида Арнольдовича никогда не хватало усидчивости, чтобы глубоко вникнуть в футбольные вопросы. Что же будет со «Спартаком»? Впереди – неизвестность. 

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
   450 / 931
сегодня в 02:09
Все таки склоняюсь к тому, что Кононова уберут после окончания сезона, обещал он что построит командную игру за 4 месяца, не получилось, вон дверь
papic337
papic337
   249 / 931
сегодня в 00:10
Молодец Федун всё правильно решил.
МКС
МКС
   35 / 931
вчера в 23:59
Согласен с Чистяковым

Сплошные

"А черт его знает"
25процентный клоун
25процентный клоун ответил mordvin60
   33 / 931
вчера в 23:48
а зенит?
Jum13
Jum13
   39 / 931
вчера в 23:29
Главное оставьте Сашу Грей в раме!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 931
вчера в 22:36
С нетерпением жду следующего матча свиней. Один только вопрос. Сколько пиджаку отгрузит туркмен? Гыгыгы
mordvin60
mordvin60 ответил 25процентный клоун
   762 / 931
вчера в 22:30
А сам Спартак хочет быть сильным?
удав
удав
   126 / 931
вчера в 22:24
ну вот опять построение планов отталкиваясь от юбилеев=)
Правдин Семён
Правдин Семён ответил 25процентный клоун
   75 / 931
вчера в 22:13
Самедов Агил хочет )Других не видел)
Leningrad 84
Leningrad 84
   53 / 931
вчера в 22:04
Не поможет...
Пациент готов к пердиву!
25процентный клоун
25процентный клоун
   33 / 931
вчера в 21:45
Самое противное то ,что никто не хочет сильного Спартака для конкурентоспособности
Правдин Семён
Правдин Семён
   75 / 931
вчера в 21:30
Рано делать выводы.Узнаем имена новых менеджеров -станет чуть яснее.Увидим итог по трансферам-будет ясно будущее на 80%.Короче, нужно ждать. А ждать спартаковцы привыкли. ..
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   71 / 931
вчера в 21:29
Чтоб начать всё с чистого листа, спартаку нужно начинать с низших дивизионов чемпионата тарасовки. Если вдруг выиграют, то можно уже и на чемпионат префектуры, затем москвы выходить и т.д.
Союзник противников
Союзник противников
   45 / 931
вчера в 21:26
Федуну пофиг все эти наши(ваши)камлания.От успехов ,или неудач "Спартака" его личное благополучие не зависит никак.Так,игрушка в руках политработника-нефтяника.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Владимир_Спартак
   53 / 931
вчера в 21:26
Опять перезагрузка)) 😊
Перегрузка...
Leningrad 84
Leningrad 84
   53 / 931
вчера в 21:25
Столетие пупсиков через три года - в апреле 2022 года.
С такой игрой как раз успеют его встретить в пердиве.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   43 / 931
вчера в 20:55
Сегодня верят пиджаку. После победы Рубина перестанут верить.
Nikola45
Nikola45
   3 / 931
вчера в 20:47
Можно сказать только одно! Верим в Кононова и в Федуна! Они будут водить Тарасят по низам футбола как Моисей Лениных предков по пустыни ! )))
wingback
wingback
   92 / 931
вчера в 20:42
Что дальше? Пердив.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   116 / 931
вчера в 20:35
В Динамо Киев такой же бред происходит в руководящем составе, скатились ниже плинтуса и вряд ли уже выберутся.
Байкал-38
Байкал-38
   23 / 931
вчера в 20:19
Спартак самый популярный клуб со знаком минус, со знаком плюс он в пятёрку точно не входит!
parallels
parallels
   1 / 931
вчера в 20:19
предлагаю очищение через фнл.
sir_Alex
sir_Alex ответил Владимир_Спартак
   44 / 931
вчера в 20:15
Опять перезагрузка)) 😊
И опять к юбилею! 🤣🤣🤣
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   99 / 931
вчера в 20:06
Опять перезагрузка)) 😊
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   244 / 931
вчера в 19:34
А спартачи еще удивляются, почему про них постоянно такие статьи строчат - так не всплывало бы каждый день какое-то г.вно, не писали бы. Это не Спартак, это дом-2
Катерина Измайлова
Катерина Измайлова
   526 / 931
вчера в 19:32
Главное, что Великого Федуна никто не тронет. Федун наш президент.
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