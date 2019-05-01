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Маркиньос: «ПСЖ не имеет права д*****во провести оставшиеся 4 матча»

01 мая 2019, 01:40
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос дал эмоциональный комментарий после поражения от «Монпелье» (2:3) в матче 34-го тура Лиги 1. В последних 5 играх чемпионата ПСЖ победил лишь в одной игре и потерпел 3 поражения, а также уступил «Ренну» в финале Кубка Франции.

Это непростой момент, и мы можем преодолеть его только с помощью работы. Я передам этот месседж одноклубникам, потому что футбол – это коллективная работа, и у нас нет другого выбора, кроме как выполнять её. Владеем мы мячом или нет, если мы не думаем друг о друге, что ж...

Когда дела идут как по маслу, мы побеждаем, и всё просто. Но мы помним о своих обязанностях в ПСЖ. Многие люди любят этот клуб, а многие ненавидят. Мы должны быть единой командой.

Легко говорить, что сезон уже окончен (Прим. - ПСЖ недавно обеспечил себе первую строчку в чемпионате). Мы не должны продолжать представлять команду в таком свете, иначе будем получать пощёчины от болельщиков и СМИ, оставляя хейтерам повод поглумиться.

Следующий сезон? Мы готовимся к нему сейчас, но оставшиеся 4 матча просто не могут оказаться д*****выми. Мы – ПСЖ, мы чемпионы. Мы должны получать удовольствие от игры и дарить людям радость.

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barcamilan
barcamilan ответил Гавроша
   487 / 954
01 мая в 07:59
Что можно они уже выиграли, а теперь нужно силы беречь.
на что силы беречь?
112910415
112910415
   97 / 954
01 мая в 07:09
да без разницы уже
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
01 мая в 04:47
Уже слив Тухеля идёт
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
01 мая в 04:17
с каких пор слово "62ово" стали звездочками закрывать? голову сломал пока догадался что там за мат скрыт
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
01 мая в 02:09
Что можно они уже выиграли, а теперь нужно силы беречь.
kastites
kastites
   104 / 954
01 мая в 01:46
Ну ну
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