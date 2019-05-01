Маркиньос: «ПСЖ не имеет права д*****во провести оставшиеся 4 матча»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос дал эмоциональный комментарий после поражения от «Монпелье» (2:3) в матче 34-го тура Лиги 1. В последних 5 играх чемпионата ПСЖ победил лишь в одной игре и потерпел 3 поражения, а также уступил «Ренну» в финале Кубка Франции.
Это непростой момент, и мы можем преодолеть его только с помощью работы. Я передам этот месседж одноклубникам, потому что футбол – это коллективная работа, и у нас нет другого выбора, кроме как выполнять её. Владеем мы мячом или нет, если мы не думаем друг о друге, что ж...
Когда дела идут как по маслу, мы побеждаем, и всё просто. Но мы помним о своих обязанностях в ПСЖ. Многие люди любят этот клуб, а многие ненавидят. Мы должны быть единой командой.
Легко говорить, что сезон уже окончен (Прим. - ПСЖ недавно обеспечил себе первую строчку в чемпионате). Мы не должны продолжать представлять команду в таком свете, иначе будем получать пощёчины от болельщиков и СМИ, оставляя хейтерам повод поглумиться.
Следующий сезон? Мы готовимся к нему сейчас, но оставшиеся 4 матча просто не могут оказаться д*****выми. Мы – ПСЖ, мы чемпионы. Мы должны получать удовольствие от игры и дарить людям радость.