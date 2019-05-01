Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»

01 мая 2019, 00:13

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».

Паредес медленнее меня, а они заплатили за него 47 миллионов евро… Это откровенный грабеж. Мне очень смешно.

Ранее появились слухи о том, что футболисты парижской команды ополчились против Паредеса. Они считают, что аргентинский хавбек не соответствует уровню клуба.