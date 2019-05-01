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Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»

01 мая 2019, 00:13

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».

Паредес медленнее меня, а они заплатили за него 47 миллионов евро… Это откровенный грабеж. Мне очень смешно.

Ранее появились слухи о том, что футболисты парижской команды ополчились против Паредеса. Они считают, что аргентинский хавбек не соответствует уровню клуба. 

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Die Roten
Die Roten
вчера в 17:05
Цены сейчас такие))
OLS
OLS
01 мая в 21:15
Удачно втюхали
RIR68
RIR68
   110 / 954
01 мая в 19:38
это рынок Кристоф, рынок. вы лоханулись)))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   157 / 954
01 мая в 18:51
Если бы после продажи, Паредес вдруг взял и заиграл в футбол... - я бы подофигела!!!))) А то что они вдруг поняли, что он не стоит этих денег - ожидаемо;)
MAUS
MAUS ответил NoKerzhNoParty
   70 / 954
01 мая в 18:43
Продажа проси не сделала вас белее) Так и остались вьетнамскими-вислобрюхими)
а мы тут и не кричали в отличие от вас, что мы арийцы — голубых кровей))))
Robinson
Robinson ответил Морозовский
   396 / 954
01 мая в 18:36
На базаре два дурака....
Тага Дага
Тага Дага ответил удав
   247 / 954
01 мая в 18:08
Знатно горит у тебя...пппфффф
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   679 / 954
01 мая в 17:47
"Зенит" улыбается - славная сделка.
dok66
dok66
   644 / 954
01 мая в 17:14
Привык в Зене бабки получать запросто так . А здесь оказывается работать нужно
нечитайло
нечитайло
   845 / 954
01 мая в 16:34
И зениту тоже
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 15:27
Ах-ха-ха!

Скока же это в деревянных?)))
Завтра
Завтра ответил Конунг Рагнар
   407 / 954
01 мая в 15:21
А питерский проект без истории не народные деньги тратит? Ведь Газпром - это "народное" достояние. Миллер со своим лысым друганом любит грабить пенсионеров
Никогда не думал, что свой уровень необразованности надо демонстрировать публично.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Garrincha58
   321 / 954
01 мая в 15:15
ПСЖ лоханулись а вот как лоханулись Фурсенко и К купив таких же аж 5 аргентинцев вот это лохотрон
С аргентинцами все нормально, дриуси и ригони на виду. Скауты всего мира смотрят много матчей, в том числе рпл. Поэтому или отработают свой контракт или уйдут за те же деньги. Маманна с травмой, до этого был железно в основе. Будет в строю, проблем и потерь (денежных) с ним не будет. Кроневиттер не прижился. Но из стандартного процента потерь зенит не выбивается.
Вообще две пачки игроков купили не разумно. Одних набрал румынн плюс пачка наших паспортистов, там и манчини руку приложил. На то они и пачки, стоили дёшево, сейчас ещё пяток по арендам играет. А две звездочки стрельнули, кузяев с оздоевым сейчас стоят очень приличные деньги.
Так что не дождётесь. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ошибки трансферной политики зенита не критичны и легко перекрываются успехом. Рекордные продажи халка, витселя, парадеса.
Успешные покупки бариоса, азмуна, ракитцкого.
И конечно зенит чемпион! И этим всё сказано.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил MAUS
   293 / 954
01 мая в 15:13
продажей Передаса в ПСЖ, Зенит все равно не отмоется))))
Продажа проси не сделала вас белее)
Так и остались вьетнамскими-вислобрюхими)
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Князь Московский
   36 / 954
01 мая в 14:43
Достойным игроком можно быть не только выступая за грандов мирового уровня,зарабатывая огромные деньги и снимаясь в рекламе!
Князь Московский
Князь Московский ответил Саня Локомотив
   13 / 954
01 мая в 14:33
Посмотри на мою аву и графу ,,Любимые Команды" и ответь на свой вопрос сам!!!
Намёк понял. В РПЛ уважаемые клубы это Локо, Ростов, Краснодар. Но игроки там скажем откровенно не айс.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Князь Московский
   36 / 954
01 мая в 14:31
Посмотри на мою аву и графу ,,Любимые Команды" и ответь на свой вопрос сам!!!
Князь Московский
Князь Московский ответил Саня Локомотив
   13 / 954
01 мая в 14:29
А ,,Охотнику за славой" есть смысл называть достойных игроков из Российской Премьер-Лиги???:)
Ну конечно есть смысл. Я так понял вы задумались и сами засомневались есть ли такие)))
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Князь Московский
   36 / 954
01 мая в 14:22
А ,,Охотнику за славой" есть смысл называть достойных игроков из Российской Премьер-Лиги???:)
spartach091
spartach091
   218 / 954
01 мая в 14:20
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Саня Локомотив
       13 / 954
    01 мая в 14:07
    В России тоже есть очень хорошие игроки,надо иногда просто смотреть РПЛ,а не серию А...
    Назовите хотя бы одного, уважаемый.)
    alexando1974
    alexando1974 ответил За адекватность
       355 / 954
    01 мая в 14:05
    Объективности ради Динамо Киев в группе "уделал" как и "Астану" в гостях ( я не в плане поспорить), возможно наши клубы из пусть так называемой топ-5 и в подметки не годятся этим 2 нынешним лидерам мирового футбола (имею ввиду "ДК" и "Астану"). Вот будет матч, тогда будет разговор. А пока из последнего, "Лион" с "Ниццей" в ауте, "Бордо" курит, может забыл что.
    незабыл полностью согласен! добавлю что на западе и отношение к футболу другое никак у нас! причём везде! и сравнивать рпл с такими чемпионатами и говарить что они равные это просто глупо!!! одним словом наши и в подмётки негодяться очень многим клубам!
    Верг
    Верг
       448 / 954
    01 мая в 13:56
    там у псж сидят васьки ориентирующиеся чисто на цифры whoscored , который как вычислительная машина не высчитывает обостряющие передачи и действия, но вот передачи назад и поперек он считает в таблицу точность передач. Передас в нашем чемпионате как раз обладал третьим или вторым показателем точности передач, похоже арабы или кто там на шейхов работает на это и ориентировались а не на xg и xa. Короче так и надо псж, вон аталанта бракованного дрюса сразу домой завернула, а брала тоже на основе whoscored
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       480 / 954
    01 мая в 13:44
    Прадас еще всем покажет, сейчас идут дог матчи, ПСЖ ничего не надо, почему бы и не проиграть, главное перед матчем навести шороху, что будут биться)))
    Как Вам такой расклад?)
    удав
    удав ответил Тага Дага
       129 / 954
    01 мая в 13:43
    А за сколько купили Паредаса...18?Если так,47-18....29 так?Так....минус зарплата 4 ляма...итого 25...за эти деньги купили Азмуна и Бариоса...за Хохла отдали тоже прилично,...итог,опять МИНУС....РЕАЛЬНО СТЫДНО ЗА зенит.
    не стыдись,поди передерни и полегчает)азмун,барриос и ракицкий тоже будут проданы рано или поздно так что вывести "минус" в этом примере может лишь человек не знакомый с математикой
    морозз
    морозз
       95 / 954
    01 мая в 13:43
    Это говорит о хорошей селекционной работе клуба, купить и продать с выгодой!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил particular
       202 / 954
    01 мая в 13:17
    Пока Париж смеётся и плачет, Питер иронично ухмыляясь, потирает руки после успешного и прибыльного впаривания..:))
    Эй-эй ,а лошадь -то хромааааяяя ! О! " г-н Д, Артаньян ,бежим отсюда скорее !!!!" ,- сказал Планше и они оба бросились наутёк !!!! ( А. Дюма ) )))))))))))))))))))))))))))
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    01 мая в 13:15
    "Грабююют!", - кричат арабские шейхи спустя 4 месяца после покупки.
    Тага Дага
    Тага Дага
       247 / 954
    01 мая в 12:58
    А за сколько купили Паредаса...18?Если так,47-18....29 так?Так....минус зарплата 4 ляма...итого 25...за эти деньги купили Азмуна и Бариоса...за Хохла отдали тоже прилично,...итог,опять МИНУС....РЕАЛЬНО СТЫДНО ЗА зенит.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       80 / 954
    01 мая в 12:42
    Зенит умеет грамотно продавать игроков. Халк за 60, Витсель за 35, Паредес за 50 - топ продажи.
    Это вам не клоунада со Свинси - заявляли что отдадут за 50, потом за 30, в итоге еле впарили за 20. Стыдно за спартак.
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