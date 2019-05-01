Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Паредес медленнее меня, а они заплатили за него 47 миллионов евро… Это откровенный грабеж. Мне очень смешно.
Ранее появились слухи о том, что футболисты парижской команды ополчились против Паредеса. Они считают, что аргентинский хавбек не соответствует уровню клуба.
Скока же это в деревянных?)))
Скока же это в деревянных?)))
Вообще две пачки игроков купили не разумно. Одних набрал румынн плюс пачка наших паспортистов, там и манчини руку приложил. На то они и пачки, стоили дёшево, сейчас ещё пяток по арендам играет. А две звездочки стрельнули, кузяев с оздоевым сейчас стоят очень приличные деньги.
Так что не дождётесь. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ошибки трансферной политики зенита не критичны и легко перекрываются успехом. Рекордные продажи халка, витселя, парадеса.
Успешные покупки бариоса, азмуна, ракитцкого.
И конечно зенит чемпион! И этим всё сказано.
Вообще две пачки игроков купили не разумно. Одних набрал румынн плюс пачка наших паспортистов, там и манчини руку приложил. На то они и пачки, стоили дёшево, сейчас ещё пяток по арендам играет. А две звездочки стрельнули, кузяев с оздоевым сейчас стоят очень приличные деньги.
Так что не дождётесь. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ошибки трансферной политики зенита не критичны и легко перекрываются успехом. Рекордные продажи халка, витселя, парадеса.
Успешные покупки бариоса, азмуна, ракитцкого.
И конечно зенит чемпион! И этим всё сказано.
Так и остались вьетнамскими-вислобрюхими)
Так и остались вьетнамскими-вислобрюхими)
Как Вам такой расклад?)
Как Вам такой расклад?)
Это вам не клоунада со Свинси - заявляли что отдадут за 50, потом за 30, в итоге еле впарили за 20. Стыдно за спартак.
Это вам не клоунада со Свинси - заявляли что отдадут за 50, потом за 30, в итоге еле впарили за 20. Стыдно за спартак.