Де Лигт: «Точно так же мы играли в гостях с „Реалом“, „Юве“ и „Баварией“»

Капитан «Аякса» Матийс де Лигт прокомментировал выездную победу над «Тоттенхэмом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:0).

Это только первый матч, но «Аякс» в хорошем положении. Особенно потому, что мы забили гол в гостях. Жаль, что другой удар угодил в штангу.

Точно так же мы играли в гостях с «Реалом», «Ювентусом» и «Баварией». У «Тоттенхэма» очень хорошая команда. В основном они использовали дальние забросы на Льоренте, что усложняло наши попытки прессинга. В концовке встречи была уже физическая борьба, но в итоге мы поедем домой с победой в руках.