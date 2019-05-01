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Де Лигт: «Точно так же мы играли в гостях с „Реалом“, „Юве“ и „Баварией“»

01 мая 2019, 01:16
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Капитан «Аякса» Матийс де Лигт прокомментировал выездную победу над «Тоттенхэмом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:0).

Это только первый матч, но «Аякс» в хорошем положении. Особенно потому, что мы забили гол в гостях. Жаль, что другой удар угодил в штангу. 

Точно так же мы играли в гостях с «Реалом», «Ювентусом» и «Баварией». У «Тоттенхэма» очень хорошая команда. В основном они использовали дальние забросы на Льоренте, что усложняло наши попытки прессинга. В концовке встречи была уже физическая борьба, но в итоге мы поедем домой с победой в руках.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   386 / 954
01 мая в 13:16
Аякс конечно молодцы, но по сути кого они прошли? Мертвый реал без судей, юве такой же середняк и кроме гона там нет никого, у тотох по сути всего состава нет, как так что по сути ожидаемый результат, будь те клубы хотя-бы на половину укомплектована и сыграны, то аякс и уже после 1 раунда вылетел бы.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   128 / 954
01 мая в 10:15
Аяксу победы в ЛЧ, проделали хорошую работу удачи.
Князь Московский
Князь Московский ответил Болот Сарбанов
   13 / 954
01 мая в 09:35
Для них не существует авторитетов. Турнир напоминает чемпионат АПЛ, когда чемпионом стал Лестер. Дерзайте.
Значит опять происки букмекеров)
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
01 мая в 09:34
Парней понесло. Аха-ха)
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
01 мая в 08:10
Аякс красавцы! Победы им в финале!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   681 / 954
01 мая в 05:43
Для них не существует авторитетов. Турнир напоминает чемпионат АПЛ, когда чемпионом стал Лестер. Дерзайте.
Mangur
Mangur
   766 / 954
01 мая в 03:41
Аяс Уже не удивляет
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