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«Краснодар» готовится к матчу с «Ростовом»

вчера, 11:17
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар05.05.2019 в 19:00 Не начался

Пресс-служба «Краснодара» показала видео с подготовки команды к матчу 27-го тура РПЛ против «Ростова».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
вчера в 15:10
1-1 будет.Валера уже надломлен психологически,а "Краснодар"-истощён.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
вчера в 13:22
Ростов дома грозен.
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
вчера в 12:35
ждем
Vik_ont25
Vik_ont25
   563 / 954
вчера в 12:24
Жаркая будет битва!!! Удачи "Краснодар"!
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
вчера в 12:22
будет заруба
VIPded
VIPded
   282 / 954
вчера в 11:57
Удачи Ростову!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
вчера в 11:38
Уважаю Краснодар.
Но Ростову удачи!💪💪💪⭕🌻
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
вчера в 11:20
Готовьтесь, готовьтесь! Милости просим - будет интересно!
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