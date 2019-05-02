«Краснодар» готовится к матчу с «Ростовом»

Пресс-служба «Краснодара» показала видео с подготовки команды к матчу 27-го тура РПЛ против «Ростова».
У вас Первомай? У нас тоже чудесная «маёвка»! Трудиться, правда, все равно нужно, зато в отличной атмосфере и в приятную погоду! 😉
Готовимся к #РостовКраснодарhttps://t.co/EP5NB4ruUA
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 2, 2019
У вас Первомай? У нас тоже чудесная «маёвка»! Трудиться, правда, все равно нужно, зато в отличной атмосфере и в приятную погоду! 😉
Готовимся к #РостовКраснодарhttps://t.co/EP5NB4ruUA
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Но Ростову удачи!💪💪💪⭕🌻
Но Ростову удачи!💪💪💪⭕🌻