Зе Луиш пропускает тренировку «Спартака»

20 апреля 2019, 17:49

Нападающий «Спартака» Зе Луиш отсутствует на открытой тренировке «красно-белых», которая проходит на стадионе «Открытие Арена». Футболист получил повреждение в предыдущем поединке РПЛ с «Ростовом» (1:2). При этом Зе Луиш приехал на стадион, где проходит празднование дня рождения московского клуба. Напомним, что 21 апреля «Спартак» примет у себя «Енисей» в рамках 24-го тура чемпионата России.