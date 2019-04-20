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Зе Луиш пропускает тренировку «Спартака»

20 апреля 2019, 17:49

Нападающий «Спартака» Зе Луиш отсутствует на открытой тренировке «красно-белых», которая проходит на стадионе «Открытие Арена». Футболист получил повреждение в предыдущем поединке РПЛ с «Ростовом» (1:2). При этом Зе Луиш приехал на стадион, где проходит празднование дня рождения московского клуба. Напомним, что 21 апреля «Спартак» примет у себя «Енисей» в рамках 24-го тура чемпионата России.

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Все комментарии
makkie
makkie
   11 / 959
20 апреля в 20:04
Значит сыграем по нормальной схеме, а не 4-4-2 с бесполезным нападением и дырой в центре поля. Неужели сам Кононов этого не замечает?
Charlie Scene
Charlie Scene
   361 / 959
20 апреля в 19:32
прощаться с ним нужно уже , ни о чем нап
Klаsse
Klаsse
   397 / 959
20 апреля в 19:09
Готовится к переезду в Тоттенхэм))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
20 апреля в 18:35
Правильно делает.
Такими ногами как у него не играть,их показывать за деньги надо.
oFANATo
oFANATo
   141 / 959
20 апреля в 18:12
Зе Лус вообще не потеря.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 959
20 апреля в 18:09
Филонит зулус, лишь бы не бегать, а с Денисом в бане зависать
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