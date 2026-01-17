Бывший игрок «Зенита» Зделар заявил, что Семаку нужно быть злее

1768657801

сегодня, 16:50

Главному тренеру петербургского футбольного клуба «Зенит» нужно быть злее, чтобы контролировать игроков команды. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший полузащитник сине-бело-голубых серб .

«Это действительно так, — сказал Зделар. — Мне кажется, поэтому „Зенит“ не стал чемпионом в прошлом сезоне. Там сейчас лучшие игроки в РПЛ . Но когда они чувствуют, что им все разрешено, то позволяют себе слишком много. Появляется расслабленность. Семак должен быть злее, чтобы контролировать футболистов».