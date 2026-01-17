Бывший игрок «Зенита» Зделар заявил, что Семаку нужно быть злее

Главному тренеру петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергею Семаку нужно быть злее, чтобы контролировать игроков команды. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший полузащитник сине-бело-голубых серб Саша Зделар.
«Это действительно так, — сказал Зделар. — Мне кажется, поэтому „Зенит“ не стал чемпионом в прошлом сезоне. Там сейчас лучшие игроки в РПЛ. Но когда они чувствуют, что им все разрешено, то позволяют себе слишком много. Появляется расслабленность. Семак должен быть злее, чтобы контролировать футболистов».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков в 18 матчах. Лидерство удерживает «Краснодар», набравший 40 очков.
2. надо учиться тренерскому мастерству
Посмотрим что сделает Семак...
