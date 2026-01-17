Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бывший игрок «Зенита» Зделар заявил, что Семаку нужно быть злее

сегодня, 16:50

Главному тренеру петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергею Семаку нужно быть злее, чтобы контролировать игроков команды. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший полузащитник сине-бело-голубых серб Саша Зделар.

«Это действительно так, — сказал Зделар. — Мне кажется, поэтому „Зенит“ не стал чемпионом в прошлом сезоне. Там сейчас лучшие игроки в РПЛ. Но когда они чувствуют, что им все разрешено, то позволяют себе слишком много. Появляется расслабленность. Семак должен быть злее, чтобы контролировать футболистов».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков в 18 матчах. Лидерство удерживает «Краснодар», набравший 40 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Российских футболистов пора допустить до международных турниров — Дзюба
Сегодня, 09:45
Ролан Гусев рассказал о роли Шаронова и Жиркова в штабе «Динамо»
Вчера, 14:50
Дзюба до конца карьеры намерен один раз сыграть на позиции вратаря
Вчера, 11:00
Дзюба оценил работу тренера Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» в 2025 году
Вчера, 09:47
Беспрозванных заявил, что Талалаев не покинет «Балтику» до конца сезона
15 января
Непомнящий надеется, что сборная Марокко выиграет Кубок африканских наций
15 января
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:44
А этот Саша где еще играл? Богданыч то хорошо попылил в бытность игроком! А Шурика то я знать не знаю!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:42
А разве был такой игрок у Зенита))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:22, ред.
Кот Лерпольд быстро нашёл как избавиться от доброты....
Посмотрим что сделает Семак...
112910415
112910415
сегодня в 18:05
1. надо быть злее
2. надо учиться тренерскому мастерству
6rpj6vnur4gc
6rpj6vnur4gc
сегодня в 17:57
До звёзд Зенит он точно не потянет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:56
С этим вполне можно согласиться...
Capral
Capral
сегодня в 17:08
Злее, а может умнее?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:59
Да куда уж злее? )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 