«Фулхэм» продлил контракт с основным хавбеком до 2024 года

Полузащитник Том Кэрни надолго связал свое будущее с «Фулхэмом», пролонгировав сотрудничество с клубом до лета 2024 года с опцией продления контракта еще на один сезон.

28-летний хавбек выступает в составе «белых» с 2015 года, провел за команду 161 матч, забил 28 голов и сделал 24 результативные передачи.

«I want to stay for a long time, and hopefully finish my career here.»



