«Интер» не планирует увольнять Спаллетти

«Интер» планирует продолжить сотрудничество с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Об этом в интервью DAZN заявил гендиректор клуба Джузеппе Маротта.

Мы сосредоточены на концовке сезона, которая будет очень важной для нас. У клуба отличные отношения со Спаллетти, и нет причин для их ухудшения. После сезона мы обсудим планы на будущее, в которых, безусловно, фигурирует и Спаллетти.