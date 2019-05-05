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«Интер» не планирует увольнять Спаллетти

сегодня, 09:16

«Интер» планирует продолжить сотрудничество с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Об этом в интервью DAZN заявил гендиректор клуба Джузеппе Маротта.

Мы сосредоточены на концовке сезона, которая будет очень важной для нас. У клуба отличные отношения со Спаллетти, и нет причин для их ухудшения. После сезона мы обсудим планы на будущее, в которых, безусловно, фигурирует и Спаллетти.

Накануне «Интер» сыграл вничью с «Удинезе». На данный момент «нерадзурри» занимают третью строчку в таблице Серии А.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   548 / 1014
сегодня в 11:21
Подбодрили с намёком.
Требл Наингголона
Требл Наингголона
   38 / 1014
сегодня в 09:30
Это замечательно. Пусть лысый работает. Желательно ещё и пару бакланов по старым связям подписать. Аха-ха)
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