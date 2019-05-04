Португальский тренер Жозе Моуриньо может возглавить «Рому». Об этом сообщает источник со ссылкой на L'Equipe.
Руководство римского клуба активно ищет кандидата на пост нового главного тренера. Контракт занимающего в настоящее время эту позицию Клаудио Раньери истекает в конце сезона.
Отмечается, что в назначении 56-летнего Моуриньо также заинтересован французский ПСЖ.
Ему драйв во всём нужен, даже в назначении... Пока, - это слабый всплеск инфы..:))
Ему драйв во всём нужен, даже в назначении... Пока, - это слабый всплеск инфы..:))
За что его держат ?
За что его держат ?