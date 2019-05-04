сегодня, 12:29

Португальский тренер Жозе Моуриньо может возглавить «Рому». Об этом сообщает источник со ссылкой на L'Equipe.

Руководство римского клуба активно ищет кандидата на пост нового главного тренера. Контракт занимающего в настоящее время эту позицию Клаудио Раньери истекает в конце сезона.