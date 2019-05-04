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Моуриньо может возглавить «Рому»

сегодня, 12:29

Португальский тренер Жозе Моуриньо может возглавить «Рому». Об этом сообщает источник со ссылкой на L'Equipe.

Руководство римского клуба активно ищет кандидата на пост нового главного тренера. Контракт занимающего в настоящее время эту позицию Клаудио Раньери истекает в конце сезона.

Отмечается, что в назначении 56-летнего Моуриньо также заинтересован французский ПСЖ.

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Все комментарии
RomM84
RomM84
   498 / 964
сегодня в 17:16
АААААААААА;!!; ТОЛЬКО НЕ ЭТО!!!!!!
particular
particular
   2 / 964
сегодня в 16:52
Это как-то уж, очень просто для Жозе... Без антуража..:))
Ему драйв во всём нужен, даже в назначении... Пока, - это слабый всплеск инфы..:))
ЮЗИК
ЮЗИК
   274 / 964
сегодня в 16:37
Глупо будет менять Раньери на Жозе, пострадает только команда
berda2003
berda2003
   491 / 964
сегодня в 15:59
португальская самоучка-проститутка никак не сложит себе цену...
Василий 50
Василий 50
   317 / 964
сегодня в 15:48
И что он с ней будет делать?
Сливки общества
Сливки общества
   712 / 964
сегодня в 15:32
Еще пишут, что он в ПСЖ хочет, хд
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
сегодня в 15:12
В Роме и так бардак, так еще Маура не хватало?!? Придет , заключит выгодный контракт годика на 3 - 4 , добьет быстренько команду, получит жирную компенсуху и, будучи ну очень счастливым, свалит!!!
kotmyshka
kotmyshka
   112 / 964
сегодня в 15:02
он может...
mangoх12
mangoх12
   30 / 964
сегодня в 14:58
в спартак самое то вместо пиджака
cska plus
cska plus
   23 / 964
сегодня в 14:48
Жозик не пойдёт в Рому.
NOVA
NOVA
   188 / 964
сегодня в 14:42
было бы интересно посмотреть!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   469 / 964
сегодня в 14:40
с чего все решили, что Маур топ тренер?)))
nikoladolgov
nikoladolgov
   291 / 964
сегодня в 14:24
Гнать этого переводчика подальше !
За что его держат ?
KaZёL
KaZёL ответил la_masia
   159 / 964
сегодня в 14:16
В Челси и МЮ ему дали 4 года и полмиллиарда фунтов.. Мало?
Danrog
Danrog
   705 / 964
сегодня в 14:15
У Ромы других вариантов нет?
la_masia
la_masia ответил KaZёL
   143 / 964
сегодня в 14:10
Ну Ромка пока очень далека от проэкта, зачем ей сейчас желать развала в лице этого исчадия Ада, и так с деньгами напряжно.
Да Моуру просто надо дать работать, как это сделал Реал в свое время)
Брулин
Брулин
   32 / 964
сегодня в 14:04
Видимо вариков нет вообще
vastudio
vastudio
   327 / 964
сегодня в 14:03
А шейхи сольют ПСЖ и купят Рому?))) Ну что, кто там с детства за Рому?)))
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   419 / 964
сегодня в 13:43
Все равно увидим в Спаме: от судьбы не спрячешься в корзине гы-гы
wattman
wattman
   911 / 964
сегодня в 13:41
бедная Рома
Байкал-38.
Байкал-38.
   105 / 964
сегодня в 13:37
кранты Роме.
XL-965
XL-965
   414 / 964
сегодня в 13:34
Мда довыеживался особенный, что теперь после Реала, Челси и МЮ его будут приглашать только команды 2 сорта типа Ромы, Бенфики и др.
KaZёL
KaZёL ответил la_masia
   159 / 964
сегодня в 13:28
Ну Ромка пока очень далека от проэкта, зачем ей сейчас желать развала в лице этого исчадия Ада, и так с деньгами напряжно.
la_masia
la_masia ответил KaZёL
   143 / 964
сегодня в 13:25
ПСЖ шейх проект, Рома может стать шейх проектом.поэтому для развала подойдет любой выбор.
la_masia
la_masia
   143 / 964
сегодня в 13:24
Вот это поворот.
KaZёL
KaZёL
   159 / 964
сегодня в 13:23
Лучше в Париж, что бы поставить точку в развале шейх проэкта.
dimagas1
dimagas1
   352 / 964
сегодня в 13:17
Да в ПСЖ он будет)
kust07
kust07
   102 / 964
сегодня в 13:14
да на фига он им нужен(
KaZёL
KaZёL
   159 / 964
сегодня в 13:13
На долгие года принесёт проклятие в Вечный Город, даже Папа Римский потом не поможет ФК Рома...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 964
сегодня в 13:10
Не позавидуешь итальянцам...
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