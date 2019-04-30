Бывший игрок «Динамо» может стать лучшим тренером АПЛ по итогам апреля

АПЛ огласила список претендентов на награду лучшему тренеру по итогам апреля.
На приз номинированы: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну («Вулверхэмптон»).
Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего футболиста АПЛ по итогам апреля.
Напомним, что Нуну выступал за московское «Динамо» с 2005 по 2006 год.
Час назад комментаторы сказали: "Аякс натренировал играть против такой схемы Слуцкий в прошлом матче".
Теперь вот это))
Час назад комментаторы сказали: "Аякс натренировал играть против такой схемы Слуцкий в прошлом матче".
Теперь вот это))