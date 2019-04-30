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Бывший игрок «Динамо» может стать лучшим тренером АПЛ по итогам апреля

30 апреля 2019, 20:46

АПЛ огласила список претендентов на награду лучшему тренеру по итогам апреля.

На приз номинированы: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну («Вулверхэмптон»).

Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего футболиста АПЛ по итогам апреля.

Напомним, что Нуну выступал за московское «Динамо» с 2005 по 2006 год.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   116 / 954
01 мая в 00:32
Юрген должен выиграть
toshkanchik07
toshkanchik07
   558 / 954
01 мая в 00:11
Смешно, как наши изо всех сил стараются прикоснуться к "великому". Своих игроков в нормальных клубах не играет, так вспоминают всякую чушь.
Час назад комментаторы сказали: "Аякс натренировал играть против такой схемы Слуцкий в прошлом матче".
Теперь вот это))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 954
30 апреля в 21:15
такой ненадежный он был у нас.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
30 апреля в 21:06
Нуну ????? Не-не-не помню!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   480 / 954
30 апреля в 21:03
дык он еще в одинадцати клубах играл)))) и четыре тренировал, вообще обширная карьера учитывая что ему сейчас только 45 лет))
pomor45
pomor45
   74 / 954
30 апреля в 21:00
Ну- ну.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
30 апреля в 20:55
Бывший игрок "Динамо" Бухарест?)
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