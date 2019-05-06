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ПАОК завершил чемпионат Греции без поражений. Такого не случалось 55 лет

сегодня, 08:41
ПАСЛоготип футбольный клуб ПАС (Яннина)0 : 2Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

ПАОК в заключительном матче чемпионата Греции обыграл ПАС (2:0) и завершил первенство без единого поражения. Подопечные Развана Луческу одержали 26 побед и 4 раза сыграли вничью.

Ранее только одной греческой команде удалось пройти всю дистанцию без поражений. Это был «Панатинаикос» в сезоне-1963/64.

Напомним, ПАОК досрочно стал чемпионом Греции еще в апреле. 

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:18
Хороший результат
Nafnafik
Nafnafik
   257 / 1005
сегодня в 14:39
После того, как спартак отпаочили и поперло.
11-и метровый
11-и метровый
   697 / 1005
сегодня в 13:19
Готовится вновь наказать спартак, если тому удастся пробиться в ЛЕ.
STVA 1
STVA 1 ответил allemz
   42 / 1005
сегодня в 11:50
Вот вот. Это я и имел в виду)))
allemz
allemz ответил STVA 1
   48 / 1005
сегодня в 11:00
Попробуй у Саввиди проиграй! Пистолет всегда с собой)))
Ага!)
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   104 / 1005
сегодня в 10:41
потому что ПАОК играет в зенитовский футбол
Великолепный
Великолепный
   119 / 1005
сегодня в 10:35
ПАОК и спартак нагнул в квалификации ЛЧ.

Ударный получился сезон.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 1005
сегодня в 10:11
Сынок похоже покруче папаши-нытика. Или в этой команде и Мирча не проиграл бы?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   305 / 1005
сегодня в 10:06
Усатый грек своего все же добился. Жаль что не с Ростовом.
memphis
memphis
   773 / 1005
сегодня в 09:44
В раздевалке их всегда ждал пистолет по фамилии Саввиди
STVA 1
STVA 1
   42 / 1005
сегодня в 09:39
Попробуй у Саввиди проиграй! Пистолет всегда с собой)))
cska plus
cska plus
   26 / 1005
сегодня в 09:31
    EAGuar As
    EAGuar As
       36 / 1005
    сегодня в 09:08
    Молодцы .
    drug01
    drug01
       139 / 1005
    сегодня в 09:07
    Вот это результат!!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
       170 / 1005
    сегодня в 09:00
    Никакой серьезной конкуренции.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       6 / 1005
    сегодня в 08:51
    Поздравления Понтусу Вернблуму !!!!
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