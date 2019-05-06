ПАОК завершил чемпионат Греции без поражений. Такого не случалось 55 лет

ПАОК в заключительном матче чемпионата Греции обыграл ПАС (2:0) и завершил первенство без единого поражения. Подопечные Развана Луческу одержали 26 побед и 4 раза сыграли вничью.
Ранее только одной греческой команде удалось пройти всю дистанцию без поражений. Это был «Панатинаикос» в сезоне-1963/64.
Τhe Invincibles… #PAOK #TheFutureIsHere #Champions #History pic.twitter.com/ODxdLvYxkn— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 5 мая 2019 г.
Напомним, ПАОК досрочно стал чемпионом Греции еще в апреле.
Ударный получился сезон.
Ударный получился сезон.