ПАОК завершил чемпионат Греции без поражений. Такого не случалось 55 лет

сегодня, 08:41

ПАОК в заключительном матче чемпионата Греции обыграл ПАС (2:0) и завершил первенство без единого поражения. Подопечные Развана Луческу одержали 26 побед и 4 раза сыграли вничью.

Ранее только одной греческой команде удалось пройти всю дистанцию без поражений. Это был «Панатинаикос» в сезоне-1963/64.