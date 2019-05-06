Лиссабонский «Спортинг» забил 8 голов в выездном матче

сегодня, 08:33

Под занавес чемпионата Португалии «Спортинг» порадовал своих болельщиков на редкость результативным матчем. В 32-м туре на выезде лиссабонцы забили восемь голов «Белененсешу».

Хет-триком отметился Бруну Фернандеш, на которого претендуют английские гранды.

«Белененсеш» - «Спортинг» 1:8 (0:2)

Голы: Лика 61 - Рафаэл 10, Луис Феллипе 45+1, Гудель 65, Бруну Фернандеш 70 (пенальти), Бруну Фернандеш 75, Дост 77, Бруну Фернандеш 84, Думбия 90

Предупреждения: Рафаэл 32, Вендел 44, Санья 68, Лючик 88

Удаление: Муриэль 21

Стоит отметить, что это крупнейшая выездная победа «Спортинга» за последние 45 с половиной лет.