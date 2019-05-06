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Лиссабонский «Спортинг» забил 8 голов в выездном матче

сегодня, 08:33
БелененсешЛоготип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)1 : 8Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

Под занавес чемпионата Португалии «Спортинг» порадовал своих болельщиков на редкость результативным матчем. В 32-м туре на выезде лиссабонцы забили восемь голов «Белененсешу».

Хет-триком отметился Бруну Фернандеш, на которого претендуют английские гранды.

«Белененсеш» - «Спортинг» 1:8 (0:2)
Голы: Лика 61 - Рафаэл 10, Луис Феллипе 45+1, Гудель 65, Бруну Фернандеш 70 (пенальти), Бруну Фернандеш 75, Дост 77, Бруну Фернандеш 84, Думбия 90

Предупреждения: Рафаэл 32, Вендел 44, Санья 68, Лючик 88

Удаление: Муриэль 21

Стоит отметить, что это крупнейшая выездная победа «Спортинга» за последние 45 с половиной лет. 

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Все комментарии
wingback
wingback
   213 / 1005
сегодня в 15:56
спартаку, что ли?
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1005
сегодня в 11:03
Раннее удаленее помогло но все равно сильный результат. Даже Думбия забил. Спортинг с победой!
cska plus
cska plus ответил CВИН
   26 / 1005
сегодня в 09:58
Наш рекорд побили
7:0 звучит по другому.
cska plus
cska plus
   26 / 1005
сегодня в 09:57
Если бы Белененсеш не забил один гол то мог побить рекорд хрющатника.
CВИН
CВИН
   411 / 1005
сегодня в 09:28
Наш рекорд побили
mihaluch
mihaluch
   67 / 1005
сегодня в 09:07
Что-то сродни рекорду.
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1005
сегодня в 09:01
Нормально повеселились.
112910315
112910315
   47 / 1005
сегодня в 08:46
Под занавес чемпионата Португалии «Спортинг» порадовал болельщиков на редкость результативным матчем. В 32-м туре на выезде лиссабонцы забили восемь голов «Белененсешу».

Вряд ли болельщики Белененсешу радовались этим восьми мячам в ворота их команды на своём домашнем стадионе)
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