Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии

Российский нападающий ФК «Млада Болеслав» Николай Комличенко в первом матче плей-офф чешского национального первенства против «Теплице» забил два мяча и установил рекорд по количеству голов за сезон.
Комличенко отметился голами на 36-й (с пенальти) и 45-й минутах. Таким образом, на его счету стало 26 забитых мячей в сезоне-2018/19. Предыдущее достижение принадлежало Давиду Лафате (25 голов в сезоне-2011/12), однако ему для этого понадобилось на одну игру меньше.
работает магия Савы
работает магия Савы
"Млада-Болеслав" 2018/19 - 29 игр - 26 голов
Немного странно скауты из Андерлехтов суетятся...а наши ни в сборную ни в клубы не приглашают....
Короче..............Проще Ари натурализовать...чем нашего парня из Чехии пригласить...))))
"Млада-Болеслав" 2018/19 - 29 игр - 26 голов
Немного странно скауты из Андерлехтов суетятся...а наши ни в сборную ни в клубы не приглашают....
Короче..............Проще Ари натурализовать...чем нашего парня из Чехии пригласить...))))
А я назову Кузяева, Дзюбу, Оздоева, шатова, чуть раньше Зыоянова и Широкова. Они все раскрылись в Зените. И?
А я назову Кузяева, Дзюбу, Оздоева, шатова, чуть раньше Зыоянова и Широкова. Они все раскрылись в Зените. И?
Может Динамо проявит инициативу и подпишет Николая??
Может Динамо проявит инициативу и подпишет Николая??