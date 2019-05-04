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Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии

сегодня, 09:05

Российский нападающий ФК «Млада Болеслав» Николай Комличенко в первом матче плей-офф чешского национального первенства против «Теплице» забил два мяча и установил рекорд по количеству голов за сезон

Комличенко отметился голами на 36-й (с пенальти) и 45-й минутах. Таким образом, на его счету стало 26 забитых мячей в сезоне-2018/19. Предыдущее достижение принадлежало Давиду Лафате (25 голов в сезоне-2011/12), однако ему для этого понадобилось на одну игру меньше.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
   785 / 964
сегодня в 16:24
А в России никому не нужен))
Slepowron
Slepowron
   889 / 964
сегодня в 16:16
Молодец! Хочется взглянуть на него в более сильной команде и чемпионате.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   257 / 964
сегодня в 15:50
Рекорд есть рекорд - уважение ему и почет.
ЮЗИК
ЮЗИК
   274 / 964
сегодня в 15:35
Куда Черчес смотрит
pomor45
pomor45 ответил cska plus
   75 / 964
сегодня в 15:31
Не исключаю, что сегодня Чечня нагнёт бомжей.
Тебе какая радость?
NEOn13
NEOn13
сегодня в 15:08
КрасаВАААААААААААААААА
работает магия Савы
112910315
112910315 ответил Брулин
   284 / 964
сегодня в 15:00
А чего в сборную не зовут? Или пока там Дзюба, то без шансов..
у Смолова бронь в сборной, если его и нет в составе, то место забронировано)
cska plus
cska plus ответил Ангел неБесГрешен
   23 / 964
сегодня в 14:58
С одной стороны 26 мячей, с другой- Чехия . все таки не топ чемпионат, хотя местная Пльзень регулярно нагибает конюшню...
Не исключаю, что сегодня Чечня нагнёт бомжей.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 964
сегодня в 14:51
С одной стороны 26 мячей, с другой- Чехия . все таки не топ чемпионат, хотя местная Пльзень регулярно нагибает конюшню...
Вас тоже бывает , не топы обувают и достаточно регулярно!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 964
сегодня в 14:30
С одной стороны 26 мячей, с другой- Чехия . все таки не топ чемпионат, хотя местная Пльзень регулярно нагибает конюшню...
beefs
beefs
   232 / 964
сегодня в 14:24
Чудно как то...
KaZёL
KaZёL ответил Leha-ha50
   159 / 964
сегодня в 14:19
Да не трожь ты Заболотного, это народное достояние Газпрома! Будущий мэр СПб.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 112910315
   8 / 964
сегодня в 14:00
Для Черчесова Смолов лучше всех был, есть, будет
Так вместо Заболотного - он же турист, ездит по миру с командой по "бесплатной путевке".
KaZёL
KaZёL ответил ariec93
   159 / 964
сегодня в 13:56
Подаёт надежды что выйдет фраером блатным или того хлеще, Машкой коронованной? А как игрок, и главное человек он закончился, отброс в нормальном обществе.
112910315
112910315 ответил Leha-ha50
   284 / 964
сегодня в 13:53
Почему бы парня в сборной не попробовать??? Уж хуже Заболотного и Смолова явно не будет?!?
Для Черчесова Смолов лучше всех был, есть, будет
ariec93
ariec93 ответил KaZёL
сегодня в 13:50
В 24 года "выстрелить" в мега чемпионате.... И это подающий надежды игрок? Вы же не серьёзно я надеюсь.
Учитывая реалии российского футбола, то 24 года, это, все еще подающий надежды. Кокорин вон тоже до сих пор подает надежды))
drug01
drug01
   147 / 964
сегодня в 13:45
Это хорошо удачи!
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 13:04
Поздравляю чё!
нечитайло
нечитайло
   819 / 964
сегодня в 12:59
Не важно, рекорд есть рекорд
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 964
сегодня в 12:43
Краснодар-2 2013-2017 - 63 игры - 42 гола
"Млада-Болеслав" 2018/19 - 29 игр - 26 голов

Немного странно скауты из Андерлехтов суетятся...а наши ни в сборную ни в клубы не приглашают....
Короче..............Проще Ари натурализовать...чем нашего парня из Чехии пригласить...))))
Rattlehead
Rattlehead ответил Верг
   698 / 964
сегодня в 12:41
Похоже усатый таракан не договорился на откаты от агента парня, чтобы брать в сборную, вот его и нет
Не, просто тот отказался идти с ним в душ.
Верг
Верг
   426 / 964
сегодня в 12:19
Похоже усатый таракан не договорился на откаты от агента парня, чтобы брать в сборную, вот его и нет
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
сегодня в 12:04
Почему бы парня в сборной не попробовать??? Уж хуже Заболотного и Смолова явно не будет?!?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 964
сегодня в 11:57
25процентный, знаеш, молодец.
А я назову Кузяева, Дзюбу, Оздоева, шатова, чуть раньше Зыоянова и Широкова. Они все раскрылись в Зените. И?
KaZёL
KaZёL ответил Kurt Bekelman
   159 / 964
сегодня в 11:55
Заболотный в Питере как та священная корова, или как у Венгера был Диаби, в клубе за 40 лет 2 матча но лидер!лишь с уходом Венгера, Абу Диаби с почестями проводили в дом престарелых.
Слайш
Слайш
   521 / 964
сегодня в 11:53
Узнал о нём благодаря Красаве.. А парень то неплох, удачи и желаю поиграть в большом клубе!
KaZёL
KaZёL ответил Kurt Bekelman
   159 / 964
сегодня в 11:53
А нужен ли он? Один сезон и Марков сыграл хорошо а потом... По Болотному давно уже понятно, игрок региональной лиги, но в сборной он духовный лидер видать.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   179 / 964
сегодня в 11:48
а в сборную все равно будут вызывать Антона Заболотного из-за его...клуба, наверное?
Может Динамо проявит инициативу и подпишет Николая??
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 11:39
Где родился не пригодился
Томик
Томик ответил Котэ в тельняжке
   783 / 964
сегодня в 11:38
Не зря в красаве снялся!) Поздравляю)))
",,,я так понимаю ты единственный человек, которому мне не нужно будет тапки заряжать по ходу этого выпуска?" - "Да не, надо надо..."
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