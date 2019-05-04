Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии

сегодня, 09:05

Российский нападающий ФК «Млада Болеслав» Николай Комличенко в первом матче плей-офф чешского национального первенства против «Теплице» забил два мяча и установил рекорд по количеству голов за сезон.

Комличенко отметился голами на 36-й (с пенальти) и 45-й минутах. Таким образом, на его счету стало 26 забитых мячей в сезоне-2018/19. Предыдущее достижение принадлежало Давиду Лафате (25 голов в сезоне-2011/12), однако ему для этого понадобилось на одну игру меньше.