Беляев получил памятную футболку в честь 100 матчей в составе «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Максим Беляев перед матчем 27-го тура РПЛ против «Локомотива» получил памятную футболку. Игрок провел 100 игр в футболке тульского клуба.
Юбилейной для Беляева стала игра против «Спартака» в рамках 25-го тура РПЛ.
Защитник «Арсенала» Максим Беляев перед матчем 27-го тура РПЛ против «Локомотива» получил памятную футболку. Игрок провел 100 игр в футболке тульского клуба.
Юбилейной для Беляева стала игра против «Спартака» в рамках 25-го тура РПЛ.
Победы Арсеналу .
Победы Арсеналу .