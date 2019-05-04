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Беляев получил памятную футболку в честь 100 матчей в составе «Арсенала»

вчера, 19:34
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Арсенала» Максим Беляев перед матчем 27-го тура РПЛ против «Локомотива» получил памятную футболку. Игрок провел 100 игр в футболке тульского клуба.

Юбилейной для Беляева стала игра против «Спартака» в рамках 25-го тура РПЛ.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   127 / 1014
вчера в 20:36
Хороший подарок !!!
Alladins
Alladins
   227 / 1014
вчера в 20:01
Достоин уважения.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1014
вчера в 19:48
Молодец Беляев .
Победы Арсеналу .
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