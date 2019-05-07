Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апреле

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Нападающий «Уфа» Сильвестр Игбун стал лучшим игроком апреля по версии болельщиков. Футболист в прошлом месяце забил 4 мяча и набрал 59,8% от общих голосов.

Второе место занял Кэтэлин Карп (11,1%), а третье - Александр Беленов (7,7%).

Сильвестр Игбун – лучший игрок ФК «Уфа» в апреле по версии болельщиков!



В апреле Слай забил 4 мяча и набрал 59,8% от общих голосов!



Вторым стал Кэтэлин Карп – 11.1%

Третье место у Александра Беленова – 7.7% pic.twitter.com/qvqmToIOFi — ФК УФА (@UfaFc) 7 мая 2019 г.

Напомним, что Игбун был также признан лучшим игроком «Уфы» по итогам марта.