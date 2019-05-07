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Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апреле

сегодня, 11:48

Нападающий «Уфа» Сильвестр Игбун стал лучшим игроком апреля по версии болельщиков. Футболист в прошлом месяце забил 4 мяча и набрал 59,8% от общих голосов.

Второе место занял Кэтэлин Карп (11,1%), а третье - Александр Беленов (7,7%).

Напомним, что Игбун был также признан лучшим игроком «Уфы» по итогам марта

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Лучший в Уфе в апреле - Евсеев.
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