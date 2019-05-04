6+. Самые продолжительные чемпионские серии в Европе

сегодня, 21:38

«Селтик» выиграл чемпионат Шотландии в восьмой раз подряд и присоединился к «Ювентусу», создавшему такую же серию в Италии. «Соккер.ру» - о «вечных» чемпионах.

6 чемпионств подряд

Германия. «Бавария» (с 2012/13) – серия продолжается!

«Бавария» выиграла первое чемпионство под руководством Юппа Хайнкеса в сезоне, когда выиграла еще и Лигу чемпионов, потом было три подряд титула Хосепа Гвардиолы, «Серебряная Салатница» в сезон триумфа Анчелотти и еще один трофей экстренно вызванного на помощь Хайнкеса. В этом сезоне «Бавария» Нико Ковача отыграла отставание от лидировавшей долгое время дортмундской «Боруссии» и близка к завоеванию седьмого чемпионства подряд.

7 чемпионств подряд

Кипр. АПОЭЛ (с 2012/13) – серия продолжается!

В параллель с «Баварией» идет кипрский АПОЭЛ , который оформил чемпионский титул сегодня, разгромив со счетом 3:0 ближайшего преследователя – «Аполлон».

Болгария. «Лудогорец» (с 2011/12) – серия продолжается!

Болгарский «Лудогорец» начал побеждать на год раньше «Баварии» и АПОЭЛ , а сейчас движется к восьмому подряд чемпионству, то есть должен встать в один ряд с «Ювентусом» и «Селтиком», о которых ниже.

8 чемпионств подряд

Италия. «Ювентус» (с 2011/12) – серия продолжается!

Начало доминированию «Юве» в Италии положил Антонио Конте – под его руководством «Старая Синьора» взяла три первых «Скудетто» в серии, а пять следующих выиграл уже Массимилиано Аллегри. Конечно же, это рекорд Италии.

Шотландия. «Селтик» (с 2011/12) – серия продолжается!

Сегодня «Селтик» выиграл чемпионат Шотландии в восьмой раз подряд и в 50-й в своей истории. Вы удивитесь, но ни то, ни другое – не рекорд! «Глазго Рейнджерс» побеждал в чемпионате 54 раза, и у обоих соперников по «Старой Фирме» были периоды чемпионств из девяти лет.

Уэльс. «Нью-Сейнтс» (с 2011/12) – серия продолжается!

Да-да, в Уэльсе есть свой чемпионат. И свой бессменный чемпион. Если это кому-то вообще интересно. Сильные валлийские клубы играют в английских лигах, как вы знаете, а тут – чем богаты.

10 чемпионств подряд

Молдова. «Шериф» (2001-2010)

«Шериф» выиграл десять чемпионатов подряд, пока не отдал титул «Дачии». Впрочем, клуб из Тирасполя по-прежнему доминирует в Молдове: не за горами пятый титул подряд в новой серии.

Армения. «Пюник» (2001-2010)

Те же десять сезонов (в прямом смысле – те же) длилась гегемония «Пюника» в Армении.

Венгрия. « МТК Будапешт» (1914, 1917-1925)

Рекордная чемпионская серия в Венгрии началась больше 100 лет назад. МТК выиграл 10 подряд чемпионатов, а перерыв в два сезона связан с тем, что первенство банально не проводилось из-за Первой мировой войны.

ГДР . «Динамо» (Берлин) (1978/79 – 1987/88)

Берлинское «Динамо» доминировало в Восточной Германии, а сейчас вам придется поискать этот клуб по немецким футбольным «трясинам».

Грузия. «Динамо» (Тбилиси) (1990 – 1999)

Самый титулованный клуб Грузии, выигрывавший чемпионаты СССР и Кубок Кубков, доминировал в первые годы проведения чемпионата суверенной Грузии.

11 чемпионств подряд

Хорватия. «Динамо» (Загреб) (2005/06 – 2015/16)

Загребское «Динамо» остановилось на 11 титулах подряд, проиграв чемпионство в позапрошлом сезоне «Риеке».

13 чемпионств подряд

Норвегия. «Русенборг» (1992– 2004)

Любители футбола со стажем помнят, как «Русенборг» в 90-х и начале «нулевых» был постоянным участником Лиги чемпионов, а все потому, что регулярно клепал чемпионства на родине. А вообще «Русенборг» - самый титулованный клуб Норвегии с огромным отрывом. У «троллей» из Тронхейма 26 титулов, в то время как ближайший преследователь может похвастаться лишь девятью победами в чемпионате.

Беларусь. БАТЭ (с 2006) – серия продолжается!

А вы знаете, кто был предыдущим чемпионом Беларуси? Думаю, этот вопрос уже можно включать в футбольные викторины, ведь БАТЭ уже 13 лет никому не отдает титул в своей стране. Менялись тренеры, менялись футболисты, меняется сам футбол, только две вещи неизменны в Беларуси: Батька Лукашенко и БАТЭ – чемпион.

14 чемпионств подряд

Гибралтар. «Линкольн Ред Импс» (2002/03 – 2015/16)

БАТЭ осталось завоевать еще один трофей, чтобы повторить рекорд Европы по количеству выигранных чемпионств подряд. На данный момент этим достижением владеют два клуба, один из них тоже с постсоветского пространства, а второй – «Линкольн Сити», представитель Гибралтара. Серия «красных чертей» прервалась в сезоне 2016/17, когда титул завоевала «Европа». Кстати, оба клуба базируются на проспекте Уинстона Черчилля, так что могут пешком ходить друг к другу в гости на празднования чемпионства.

Латвия. «Сконто» (1991 – 2004)

Как только Латвия получила независимость, в прибалтийской стране установилась футбольная диктатура «Сконто». Клуб из Риги выиграл первые 13 чемпионатов Латвии, после чего резко ушел в тень: из следующих 15 чемпионатов «Сконто» выиграл только один. А потом рижан постигла и вовсе печальная участь: они потеряли лицензию, а вскоре клуб был объявлен банкротом.