Обляков - лучший игрок 27-го тура РПЛ

Премьер-Лига объявила имя победителя в голосовании за лучшего игрока 27-го тура чемпионата России. Им стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков, набравший 37% голосов.
В матче против московского «Динамо» (2:2) футболист сделал две результативные передачи.
💪🏻 Иван Обляков – лучший игрок 27-го тура!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 7 мая 2019 г.
📊 Полузащитник @pfc_cska набрал 16 615 голосов (37%) пользователей ВКонтакте!
🤘🏻В матче против «Динамо» Иван отдал две голевых передачи!#ИгрокТура #ЦСКА #Обляков pic.twitter.com/cYGsWrpMal
Поздравляю.
Поздравляю.
Я сказал то, что сказал, что там было неправильно?
Я сказал то, что сказал, что там было неправильно?
Были в туре игроки и подостойнее.
Были в туре игроки и подостойнее.
Ну давайте быть объективными - кроме Облякова были и другие кандидаты. Не понимаю, что означает данное голосование Вконтакте?
Кто больше накрутит голосов :)
Ну давайте быть объективными - кроме Облякова были и другие кандидаты. Не понимаю, что означает данное голосование Вконтакте?
Кто больше накрутит голосов :)
Обляков играл лучше ?????
Обляков играл лучше ?????
Были Фернандес, Акинфеев, Влашич, Обляков.
мне кажется это голосование проводят на официальное странице цска))
Были Фернандес, Акинфеев, Влашич, Обляков.
мне кажется это голосование проводят на официальное странице цска))
цска дома набрало 1 очко.
это самое главное.
в выходные, цска будет играть в Питере, Спартак дома с Уфой, Арсенал с Анжи.
как думаешь, после выходных цска на каком месте будет?
цска дома набрало 1 очко.
это самое главное.
в выходные, цска будет играть в Питере, Спартак дома с Уфой, Арсенал с Анжи.
как думаешь, после выходных цска на каком месте будет?
Иван, принимай поздравления
Иван, принимай поздравления
Но почему не Шомуродов ...Не Еременко...Не Фернандо...Никто из великолепной Тулы ????
Но почему не Шомуродов ...Не Еременко...Не Фернандо...Никто из великолепной Тулы ????
Голосование в военкомате чтоль проводили ???
Голосование в военкомате чтоль проводили ???
вещи мнимыми происками Гинера.
вещи мнимыми происками Гинера.