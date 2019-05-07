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Обляков - лучший игрок 27-го тура РПЛ

сегодня, 09:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Премьер-Лига объявила имя победителя в голосовании за лучшего игрока 27-го тура чемпионата России. Им стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков, набравший 37% голосов.

В матче против московского «Динамо» (2:2) футболист сделал две результативные передачи.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   84 / 993
сегодня в 12:37
Вполне заслужено.
Поздравляю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 993
сегодня в 12:27
Ваня лучший, не надо придумывать за меня, что я хотел сказать.
Я сказал то, что сказал, что там было неправильно?
Zak11
Zak11
   285 / 993
сегодня в 12:22
По моему Еременко заслужил больше
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   297 / 993
сегодня в 11:50
Ваню поздравляю!
Дима Головашич
Дима Головашич
   292 / 993
сегодня в 11:34
В честь чего пухляков лучший?
beefs
beefs
   165 / 993
сегодня в 11:23
Стыдоба....
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   12 / 993
сегодня в 11:21
Чем там думать то?)...в голове овес...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 993
сегодня в 11:11
Рад за земелю!
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 993
сегодня в 10:59
Сомнительный выбор. То что парень прибавляет - это правда, но ведь и играет он больше всех. Витя просто уверовал в Ваню, хотя другие ни чем не хуже.
Были в туре игроки и подостойнее.
makkie
makkie ответил Ваня лучший
   17 / 993
сегодня в 10:57
Разумеется это происки. Лучшим бесспорно был Глушаков. Так многие считают. Тебя это устроит?
Глушаков даже не играл на Урале)
Ну давайте быть объективными - кроме Облякова были и другие кандидаты. Не понимаю, что означает данное голосование Вконтакте?
Кто больше накрутит голосов :)
Гавриленко
Гавриленко
   30 / 993
сегодня в 10:36
Кокорин больше заслужил, чем Облаков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   3 / 993
сегодня в 10:35
Я видел игру Еременко в этом туре.....
Обляков играл лучше ?????
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   216 / 993
сегодня в 10:32
А чем миллер утешался четыре года, пока московские команды по очереди были чемпионами?
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
   8 / 993
сегодня в 10:32
Ничего не имею против Вани Облякова...Талантливый парнишка... Но почему не Шомуродов ...Не Еременко...Не Фернандо...Никто из великолепной Тулы ????
в этом сезоне раз 10 лучшим игроком тура выбирали Чалова.
Были Фернандес, Акинфеев, Влашич, Обляков.

мне кажется это голосование проводят на официальное странице цска))
LOpp
LOpp ответил cska plus
   8 / 993
сегодня в 10:29
Снова армейцы лучшие, у хрющек кипит.
Спартак набрал на выезде 3 очка.
цска дома набрало 1 очко.
это самое главное.

в выходные, цска будет играть в Питере, Спартак дома с Уфой, Арсенал с Анжи.
как думаешь, после выходных цска на каком месте будет?
Великолепный
Великолепный
   100 / 993
сегодня в 10:28
Молодец, заслужил
Иван, принимай поздравления
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   3 / 993
сегодня в 10:28
Ничего не имею против Вани Облякова...Талантливый парнишка...
Но почему не Шомуродов ...Не Еременко...Не Фернандо...Никто из великолепной Тулы ????
Аксинья
Аксинья ответил Jeck Denielse
   184 / 993
сегодня в 10:21
Дайте "Лучшего игрока" любому из Тулы - и будет по-честноку.....
Какая Тула? Лучший выбирается только из двух клубов...Видно я так и не дождусь кого будут выбирать лучшим когда в одном туре и Зенит и ЦСКА проиграют...Пользуюсь случаем и приношу свои поздравления с чемпионствм Зенита...
ОПС
ОПС
   465 / 993
сегодня в 10:20
Не очень то...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил makkie
   3 / 993
сегодня в 10:18
Зенит добро не забывает...Речь не о том....
Голосование в военкомате чтоль проводили ???
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   53 / 993
сегодня в 10:17
Разумеется это происки. Лучшим бесспорно был Глушаков. Так многие считают. Тебя это устроит?
cska plus
cska plus
   46 / 993
сегодня в 10:17
Снова армейцы лучшие, у хрющек кипит.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ангел неБесГрешен
   53 / 993
сегодня в 10:14
Ты хочешь сказать что в этом туре в игре с Ахматом лучшим был кто то из Зенита? Смотри футбол чаще и внимательнее. Лучший игрок далеко не всегда из команды чемпиона. Не надо туманить свой взгляд на
вещи мнимыми происками Гинера.
Albasin
Albasin ответил УКУПНИК
   422 / 993
сегодня в 10:13
на мой взгляд Дзюба был лучшим в этом туре! гы-гы а мой взгляд куда важнее малолетних избирателей вконтакте! гы-гы
Скорее глушаков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 993
сегодня в 10:10
Главное, Зенит чемпион, а гинер пусть лучшими игроками утешается...
УКУПНИК
УКУПНИК
   373 / 993
сегодня в 10:10
на мой взгляд Дзюба был лучшим в этом туре! гы-гы а мой взгляд куда важнее малолетних избирателей вконтакте! гы-гы
Морозовский
Морозовский
   4 / 993
сегодня в 09:51
Странный выбор! На туляка выбор должен был пасть! Бакланы сделали всё своими бессовестными голосами, чтобы этого не случилось! "СПАСИБО" в бакланнике - слово ругательное!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил makkie
   462 / 993
сегодня в 09:51
Ахах, снова кони голоса накрутили?) Ооочень справедливо отдать две голевые со стандартов и стать лучшим, ага.
крутят только хвосты хрюшкам)
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 993
сегодня в 09:51
Молодец парень,растет
makkie
makkie ответил Jeck Denielse
   17 / 993
сегодня в 09:51
Дайте "Лучшего игрока" любому из Тулы - и будет по-честноку.....
"Любой из Тулы" уже наверняка транш от Газпрома получил за победу над Локо :)
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