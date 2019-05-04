«Зенит» получит кубок чемпиона России на бессрочное хранение

вчера, 22:40

«Зенит» получит кубок РПЛ на бессрочное хранение. Об этом сообщила пресс-служба первенства.

Согласно регламенту турнира, кубок чемпиона остается у победителя на вечное хранение, если клуб выигрывает чемпионат страны три раза подряд или пять раз в общей сложности. Для «Зенита» это пятое чемпионство.