«Зенит» получит кубок чемпиона России на бессрочное хранение

«Зенит» получит кубок РПЛ на бессрочное хранение. Об этом сообщила пресс-служба первенства.
Согласно регламенту турнира, кубок чемпиона остается у победителя на вечное хранение, если клуб выигрывает чемпионат страны три раза подряд или пять раз в общей сложности. Для «Зенита» это пятое чемпионство.
«Сине-бело-голубые» получат трофей 12 мая на игре с ЦСКА.
Юшни нервно курят в сторонке.
Матч с ними, а кубок другим вручают...
Юшни нервно курят в сторонке.
Матч с ними, а кубок другим вручают...
Так что мучайся дальше, мазахист
Так что мучайся дальше, мазахист
а ты обычный глор .
а ты обычный глор .
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
Осенью посмотришь как в очередной раз какая нибудь Аустрия, или Виллереал ноги будет вытирать об твоего чемпиона))
Осенью посмотришь как в очередной раз какая нибудь Аустрия, или Виллереал ноги будет вытирать об твоего чемпиона))
Не покупать 56ов, не закидывать всех шапками, не надеяться на "авось" и кубки будут стройными рядами заполнять клубный музей!..:))
Не покупать 56ов, не закидывать всех шапками, не надеяться на "авось" и кубки будут стройными рядами заполнять клубный музей!..:))
Зенит купил кубок чемпиона России на бессрочное хранение
Зенит купил кубок чемпиона России на бессрочное хранение