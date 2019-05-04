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«Зенит» получит кубок чемпиона России на бессрочное хранение

вчера, 22:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА12.05.2019 в 19:00 Не начался

«Зенит» получит кубок РПЛ на бессрочное хранение. Об этом сообщила пресс-служба первенства.

Согласно регламенту турнира, кубок чемпиона остается у победителя на вечное хранение, если клуб выигрывает чемпионат страны три раза подряд или пять раз в общей сложности. Для «Зенита» это пятое чемпионство.

«Сине-бело-голубые» получат трофей 12 мая на игре с ЦСКА.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 1014
сегодня в 12:16
Собиратели трофеев из кон
Юшни нервно курят в сторонке.
Матч с ними, а кубок другим вручают...
poodle
poodle ответил nikoladolgov
   218 / 1014
сегодня в 10:00
Теперь как у мяса две звездочки нацепят ?
у красно-бледных 4 звезды,из-за советского позора,у нас одна (5 побед-одна звезда),из-за победы в 84+4 в РПЛ,хотя может ты троллишь,*й тебя знает,но всё равно для справки написал!))
nikoladolgov
nikoladolgov
   275 / 1014
сегодня в 09:45
Теперь как у мяса две звездочки нацепят ?
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 1014
сегодня в 02:44
Ждем-с с нетерпением порки коней!)
Лена Младова
Лена Младова ответил дурман
   571 / 1014
сегодня в 00:31
Ошибка в заголовке. Зенит купил кубок чемпиона России на бессрочное хранение
Я новенькая. Не подскажете, как Вам минус поставить? Буду премного благодарна.))
kotmyshka
kotmyshka
   114 / 1014
сегодня в 00:06
хорошо
дурман
дурман ответил Хороший Малый
   90 / 1014
вчера в 23:46
Я любитель футбола, а не возни с мячом.
Так что мучайся дальше, мазахист
drug01
drug01
   151 / 1014
вчера в 23:42
Свершилось!
wingback
wingback
   214 / 1014
вчера в 23:41
Это как кубок Соли у тарасни?
рус фан
рус фан
   243 / 1014
вчера в 23:34
Ну вот и историческое событие подоспело, всех болел Зенита поздравляю с чемпионством и кубком в музее.
oncha
oncha ответил parallels
   276 / 1014
вчера в 23:15
к сожалению, вынужден признать, что этот кубок не идёт ни в какое сравнение с достижением спартака, получивший на вечное хранение сам кубок соли! у нас такого нет .... (((
Кубок Соли фигня, они недавно Кубок Тины завоевали, выкинули банки Трехгорного из музея, а вместо них Кубок Тины поставили рядом с портретом физрука кареры.
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
вчера в 23:15
Вот и ладно, будет что выставить в музей славы Зенита! У нас же не тарасовка, где одни бочки с мазутом стоят.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил cska plus
   200 / 1014
вчера в 23:13
Так у ЦСКА на вечное хранение уже все кубки РПЛ и Чемпионский и Кубок России и Супер Кубок России.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   634 / 1014
вчера в 23:13
Не жалко!
cska plus
cska plus
   26 / 1014
вчера в 23:04
Интересно даже.
Морозовский
Морозовский ответил Брулин
   4 / 1014
вчера в 23:00
Кокошка когда откинется,будет с кубка этого бухать. )))
9 Мая выпустят.
Пепс
Пепс
   217 / 1014
вчера в 22:57
Азмун , Оздоев , Нобоа , Набиуллин .... и Семак конечно - с чемпионством , рад за вас , бывшие Рубиновые !!!!
parallels
parallels
   1 / 1014
вчера в 22:56
😅😅😆
parallels
parallels
   1 / 1014
вчера в 22:56
к сожалению, вынужден признать, что этот кубок не идёт ни в какое сравнение с достижением спартака, получивший на вечное хранение сам кубок соли! у нас такого нет .... (((
Брулин
Брулин
   29 / 1014
вчера в 22:54
Кокошка когда откинется,будет с кубка этого бухать. )))
Хороший Малый
Хороший Малый ответил дурман
   85 / 1014
вчера в 22:53
Не воспринимай близка к сердцу, это всего лишь дворовоя лига. Осенью посмотришь как в очередной раз какая нибудь Аустрия, или Виллереал ноги будет вытирать об твоего чемпиона))
зато это мой Чемпион,я за Зенит с 7 лет болею, щас мне 29.
а ты обычный глор .
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 22:53
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ чемпион
дурман
дурман ответил Хороший Малый
   90 / 1014
вчера в 22:49
Не воспринимай близка к сердцу, это всего лишь дворовоя лига.
Осенью посмотришь как в очередной раз какая нибудь Аустрия, или Виллереал ноги будет вытирать об твоего чемпиона))
Albasin
Albasin
   802 / 1014
вчера в 22:47
Свиньям по праздникам разрешат на него посмотреть, а то у них в музее кроме банок "Трехгорного" ничего нет.
particular
particular
   3 / 1014
вчера в 22:46
В футбольном мире ещё много титулярной посуды, которую можно и нужно завоёвывать..:))
Не покупать 56ов, не закидывать всех шапками, не надеяться на "авось" и кубки будут стройными рядами заполнять клубный музей!..:))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   54 / 1014
вчера в 22:46
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хороший Малый
Хороший Малый ответил дурман
   85 / 1014
вчера в 22:44
Ошибка в заголовке. Зенит купил кубок чемпиона России на бессрочное хранение
Ошибка у тебя в голове,Зенит Чемпион!!!
Хороший Малый
Хороший Малый
   85 / 1014
вчера в 22:44
дурман
дурман
   90 / 1014
вчера в 22:43
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