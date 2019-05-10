Родриго: «Когда пропускаешь 7 мячей – на удачу не посетуешь»

Нападающий «Валенсии» Родриго прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3, 2:4) в полуфинале Лиги Европы.

У нас были шансы на положительный исход, но нет никаких сомнений в том, что «Арсенал» был намного более продуктивен и эффективен, чем мы. Мы не можем сетовать на удачу – не тогда, когда вы пропускаете семь мячей за две полуфинальные встречи.

Мы продолжали верить так долго, как только могли, но в этом противостоянии не было несправедливости. Первый гол придал нам огромный импульс, но из-за маленькой ошибки мы слишком быстро пропустили ответный мяч, и это означало, что мы сбились с намеченного пути. Каждый последующий гол «Арсенала» лишь усложнял нашу задачу.