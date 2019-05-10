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Родриго: «Когда пропускаешь 7 мячей – на удачу не посетуешь»

сегодня, 02:59
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Валенсии» Родриго прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3, 2:4) в полуфинале Лиги Европы.

У нас были шансы на положительный исход, но нет никаких сомнений в том, что «Арсенал» был намного более продуктивен и эффективен, чем мы. Мы не можем сетовать на удачу – не тогда, когда вы пропускаете семь мячей за две полуфинальные встречи.

Мы продолжали верить так долго, как только могли, но в этом противостоянии не было несправедливости. Первый гол придал нам огромный импульс, но из-за маленькой ошибки мы слишком быстро пропустили ответный мяч, и это означало, что мы сбились с намеченного пути. Каждый последующий гол «Арсенала» лишь усложнял нашу задачу.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   169 / 1096
сегодня в 04:50
Пятая команда Испании оказалась безоговорочно слабее пятой команды Англии.
CВИН
CВИН
   263 / 1096
сегодня в 03:04
Семьлихов вообще в одном матче такое проделал и ниче ))
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