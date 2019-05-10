Кепа: «Мы вышли в ЛЧ и достигли двух финалов. Думаю, это хороший сезон»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал выход «синих» в финал Лиги Европы после победы над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 - пенальти).

Пенальти – это лотерея. Сегодня мы победили, а в финале Кубка Лиги проиграли, но это футбол. Сегодня мы играли против очень сложного соперника, и очень рады победе.

Мы изучаем удары пенальтистов перед каждой игрой, и сегодня нам повезло. Матч на «Уэмбли» в прошлом, я извлёк из него урок. Я уже говорил, что мне жаль [за инцидент в финале Кубка Лиги].

Сезон складывался для нас немного тяжеловато, но мы достигли двух финалов и вышли в Лигу чемпионов, так что я думаю, это хороший сезон. Впереди нас ждёт суровое лондонское дерби в Баку с «Арсеналом».