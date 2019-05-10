Чех: «Сбылась моя последняя мечта - сыграть за „Арсенал“ в финале»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех в эфире BT Sport поделился своими впечатлениями от выхода «канониров» в финал Лиги Европы.

Я всегда считал, что нужно быть готовым. Это ключевой момент. Мне понравилось, когда мы забили четвертый гол. В этот момент я подумал: «Мы в игре».

Бывают дни, когда ты вроде бы хорошо играешь, но задаешься вопросом: «А стоит ли продолжать?» Лучше закончить карьеру на два года раньше, чем на один год опоздать. Моей последней мечтой было сыграть за «Арсенал» в финале еврокубка. Эта мечта сбылась.