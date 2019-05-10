Чех: «Сбылась моя последняя мечта - сыграть за „Арсенал“ в финале»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех в эфире BT Sport поделился своими впечатлениями от выхода «канониров» в финал Лиги Европы.
Я всегда считал, что нужно быть готовым. Это ключевой момент. Мне понравилось, когда мы забили четвертый гол. В этот момент я подумал: «Мы в игре».
Бывают дни, когда ты вроде бы хорошо играешь, но задаешься вопросом: «А стоит ли продолжать?» Лучше закончить карьеру на два года раньше, чем на один год опоздать. Моей последней мечтой было сыграть за «Арсенал» в финале еврокубка. Эта мечта сбылась.
Напомним, по окончании сезона Чех завершит игровую карьеру.
А то Аспи, Кейхилл, Луис совсем не те..
А то Аспи, Кейхилл, Луис совсем не те..
Хотя бы РАДИ СЕБЯ сыграй на все 200% в финале, чтобы уйти на покой с триумфом!
Хотя бы РАДИ СЕБЯ сыграй на все 200% в финале, чтобы уйти на покой с триумфом!