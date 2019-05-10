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Чех: «Сбылась моя последняя мечта - сыграть за „Арсенал“ в финале»

сегодня, 00:35
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Голкипер «Арсенала» Петр Чех в эфире BT Sport поделился своими впечатлениями от выхода «канониров» в финал Лиги Европы.

Я всегда считал, что нужно быть готовым. Это ключевой момент. Мне понравилось, когда мы забили четвертый гол. В этот момент я подумал: «Мы в игре».

Бывают дни, когда ты вроде бы хорошо играешь, но задаешься вопросом: «А стоит ли продолжать?» Лучше закончить карьеру на два года раньше, чем на один год опоздать. Моей последней мечтой было сыграть за «Арсенал» в финале еврокубка. Эта мечта сбылась. 

Напомним, по окончании сезона Чех завершит игровую карьеру

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Все комментарии
azkan
azkan ответил ROMA DROGBA
   39 / 1095
сегодня в 01:46
Кепа не заставил ни о чем жалеть, по крайней мере сегодня
Ну так же как и в Арсенале был бы вторым вратарем, может и в раздевалке был бы хоть какой авторитет.
А то Аспи, Кейхилл, Луис совсем не те..
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил denger1000
   204 / 1095
сегодня в 01:07
На кого Абрамович поменял Петю. Играл бы себе Чех до сих пор за Челси. И не знали б мы никаких носатых тутпростиок.
Кепа не заставил ни о чем жалеть, по крайней мере сегодня
denger1000
denger1000
   887 / 1095
сегодня в 01:00
На кого Абрамович поменял Петю. Играл бы себе Чех до сих пор за Челси. И не знали б мы никаких носатых тутпростиок.
Zenit_84
Zenit_84
   219 / 1095
сегодня в 00:58
А играть с англичанами будешь
mphuZ
mphuZ
   216 / 1095
сегодня в 00:51
Последняя? Последней мечтой должна быть ПОБЕДА в этом финале!
Хотя бы РАДИ СЕБЯ сыграй на все 200% в финале, чтобы уйти на покой с триумфом!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   204 / 1095
сегодня в 00:49
Эх Петя, и против кого...
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