Эмери: «„Валенсии“ нелегко забить четыре мяча»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Валенсией» (4:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и выход своей команды в финал турнира.

Очень горжусь футболистами и болельщиками «Арсенала». Игроки сделали всё, что могли. Мы можем гордиться «Арсеналом».

Мы знали, что должны были сохранять спокойствие после первого гола «Валенсии» и контролировать эмоции. Этой команде нелегко забить четыре мяча, так как они очень организованы.