ГлавнаяНовости

Эмери: «„Валенсии“ нелегко забить четыре мяча»

сегодня, 01:13
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Валенсией» (4:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и выход своей команды в финал турнира.

Очень горжусь футболистами и болельщиками «Арсенала». Игроки сделали всё, что могли. Мы можем гордиться «Арсеналом».

Мы знали, что должны были сохранять спокойствие после первого гола «Валенсии» и контролировать эмоции. Этой команде нелегко забить четыре мяча, так как они очень организованы.

Предыдущие победы в ЛЕ? Прошлый опыт может быть использован в настоящем. Играть в финале очень нелегко. Сегодня мы использовали свою возможность пройти туда, и очень этому рады.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Трапп: «Обещал, что выведу „Айнтрахт“ в финал. Очень болезненный исход»
Сегодня, 01:58 Комментарии0
Кепа: «Мы вышли в ЛЧ и достигли двух финалов. Думаю, это хороший сезон»
Сегодня, 01:35 Комментарии1
Чех: «Сбылась моя последняя мечта - сыграть за „Арсенал“ в финале»
Сегодня, 00:35 Комментарии6
Обамеянг: «„Арсенал“ извлек урок из прошлого сезона»
Сегодня, 00:18 Комментарии0
Ляказетт: «Мы хотим выиграть Лигу Европы, чтобы сыграть в Лиге чемпионов»
Сегодня, 00:09 Комментарии5
Отец Моуры: «Лукас мог играть в „Наполи“»
Вчера, 23:24 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100