Трапп: «Обещал, что выведу „Айнтрахт“ в финал. Очень болезненный исход»

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал поражение от «Челси» (1:1, 3:4 - пенальти) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Это был очередной матч «Айнтрахта», в котором мы бились до самого конца. Мы вели игру, особенно во втором тайме. Трудно найти слова, чтобы подвести случившемуся какой-то итог. Я просто не представляю, как в 48-м матче сезона нам удалось свести игру с «Челси» к овертайму. Это непростой соперник, реально более классная команда.

Я не один раз пообещал, что выведу нас в финал. Это очень болезненный исход. Мы провели потрясающий сезон и заслужили выйти в финал. Первый тайм прошёл не самым лучшим образом, но после мы сыграли намного лучше. У нас было много моментов. Могу заявить, что сегодня ночью будет много слёз.