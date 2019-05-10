ГлавнаяНовости

Трапп: «Обещал, что выведу „Айнтрахт“ в финал. Очень болезненный исход»

сегодня, 01:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал поражение от «Челси» (1:1, 3:4 - пенальти) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Это был очередной матч «Айнтрахта», в котором мы бились до самого конца. Мы вели игру, особенно во втором тайме. Трудно найти слова, чтобы подвести случившемуся какой-то итог. Я просто не представляю, как в 48-м матче сезона нам удалось свести игру с «Челси» к овертайму. Это непростой соперник, реально более классная команда.

Я не один раз пообещал, что выведу нас в финал. Это очень болезненный исход. Мы провели потрясающий сезон и заслужили выйти в финал. Первый тайм прошёл не самым лучшим образом, но после мы сыграли намного лучше. У нас было много моментов. Могу заявить, что сегодня ночью будет много слёз.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кепа: «Мы вышли в ЛЧ и достигли двух финалов. Думаю, это хороший сезон»
Сегодня, 01:35 Комментарии1
Эмери: «„Валенсии“ нелегко забить четыре мяча»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Чех: «Сбылась моя последняя мечта - сыграть за „Арсенал“ в финале»
Сегодня, 00:35 Комментарии6
Обамеянг: «„Арсенал“ извлек урок из прошлого сезона»
Сегодня, 00:18 Комментарии0
Ляказетт: «Мы хотим выиграть Лигу Европы, чтобы сыграть в Лиге чемпионов»
Сегодня, 00:09 Комментарии5
Отец Моуры: «Лукас мог играть в „Наполи“»
Вчера, 23:24 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100