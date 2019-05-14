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«Реал» отпугивает зарплата Погба

14 мая 2019, 13:17

Трансфер полузащитника МЮ Поля Погба в «Реал» может не состояться.

Причина - требования 26-летнего футболиста по заработной плате. Он хочет получать 13 млн фунтов в год в новом клубе. В Мадриде считают, что клуб мог бы сделать самым высокооплачиваемым игроком команды форварда ПСЖ Неймара или его одноклубника Килиана Мбаппе, но никак не французского хавбека.

Ранее сообщалось, что в раздевалке «Манчестер Юнайтед» назрел конфликт из-за огромных бонусов за голы и ассисты, прописанных в контрактах Алексиса Санчеса и Погба.

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95 ответил Agamaga
   370 / 840
16 мая в 12:56
То что в балете все радужные это не делает нас тоже таковыми))) хет-трик Вольфсбургу хет-трик Атлетико, дубль ПСЖ, хет-трик Баварии, это тебе не Галатасарай, а решаюшие)))это голы в плей-офф ЛЧ, а теперь напомни сколько раз гном с ложкой во рту вытаскивал в плей-офф?))))
Иди отсюда, обиженный глор балета
Ахахахах!
Agamaga
Agamaga ответил Pancher_95
   204 / 840
16 мая в 06:54
Полный ноль эти забитые, без решающих. Забивая Осасунам принцесса не могла брать Ла лигу. В ход пошли отмазки, что Ла Лига не так нужна как ЛЧ, лицемеры. И почему-то забитые галатасараям у фанатов радужного ценится выше. Где ваша женская логика?? Без Месси сборная не доходила бы до финалов ни разу, это факт, но фанаты радужного это не берут во внимание, до тех пор пока их идол не оказывается в подобной ситуации.
Pancher_95
Pancher_95 ответил Agamaga
   370 / 840
16 мая в 04:02
Гномик отрывается на всяких Хетафе и Осасун, в сборной ноль, в ЛЧ ноль, хорошо что для вас глоров есть Ла лига, как утишение
Ахаха
Pancher_95
Pancher_95 ответил Agamaga
   370 / 840
16 мая в 04:00
Пфффф)))и какой раз обо76ся ты забыл упомянуть)))
Если бы не голы Роналду в плей-офф (где месси полный 0) дошел бы Рамос до финала забить этот гол вопрос большой, хотя заслуги кепа я не в коем случае не очерняю, но и заслуги Роналду надо признать.
Agamaga
Agamaga ответил Pancher_95
   204 / 840
16 мая в 01:12
Разве нарцисс способен что-то выиграть? Все мы видели судейские матчи и спасительные от Рамоса. Так что говорить о его заслугах я бы постеснялся как минимум.
Его средний уровень стал заметен в Ювентус, где партнёры не вытянули матчи, и поэтому он остался с носом. А Месси уже пятый раз бомбардир в ЛЧ, и шестая ЗБ у него.
realmadrid92
realmadrid92
   792 / 840
14 мая в 23:26
Игрок безусловно один из лучших по таланту и универсализму. Но если он также будет заниматься всем кроме футбола, то Я против такого трансфера.
handreb
handreb
   67 / 840
14 мая в 23:17
Разве Реал можно напугать зарплатой?
рус фан
рус фан
   239 / 840
14 мая в 22:57
Просто торгуются с агентами, МЮ и все такое.
Ямайский Болт
Ямайский Болт
   576 / 840
14 мая в 22:51
а что не в цене? трусы погбы для фанатов в фирменном магазине
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:25
Погбу и неймара надо обязательно в реал - он им подходит по духу.
Pancher_95
Pancher_95 ответил Agamaga
   370 / 840
14 мая в 22:20
И выиграл 4 ЛЧ за пять лет, став лучшим бомбардиром в истории, и какой год даже не помню давал гному прикуривать по голам там.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   398 / 840
14 мая в 19:43
Почти лярд даже после налога) Ответ, отчего у них съезжают кукушки)
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
14 мая в 19:33
странно, что только Это.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   493 / 840
14 мая в 19:27
А то что он лодырь ,совсем не отпугивает,вам что не достаточно ,что его показатели в АПЛ ничтожны для такой зарплаты?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   406 / 840
14 мая в 19:14
Не потянут
Жека10
Жека10
   373 / 840
14 мая в 18:40
да играть толком не умеет,не то что ещё З/П больше всех просить.
particular
particular
   2 / 840
14 мая в 17:08
Скорее, мадридцев отталкивает понимание того, что парниша на требуемые лимоны не наработает..:))
"Не по Сеньке шапка"..:))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Слайш
   188 / 840
14 мая в 15:33
Але мальчик,Перес 4 из 5 ЛЧ выиграл,3 последних с Зиданом....Это так,что чушь не молоть...
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 15:24
Реалу этот зулус вообще не нужен.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил dimagas1
   402 / 840
14 мая в 15:03
Погба не забивает по 40 голов за сезон.
на тренировках будет забивать больше,делов то.
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
14 мая в 15:02
давай мешок, не скупись
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
14 мая в 15:01
парню на причёски деньги нужны ,ну и ещё в довесок несколько дисков с рэперами. неужели он многого требует?
Слайш
Слайш
   340 / 840
14 мая в 15:00
Странно: высокая зарплата - отпугивает, а то что он нулевая бездарность - не отпугивает.. Перес, свали уже.. Оставь клуб в покое, и Зидана забери
Agamaga
Agamaga ответил Pancher_95
   204 / 840
14 мая в 14:43
Кристина под зад получала 8 раз из 10-ти в Ла Лиге, но его запросы Перес удовлетворил.
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Agamaga
   20 / 840
14 мая в 14:43
Нет, будь он белым они бы удовлетворили запросы)
Значит дело ещё хуже, они ещё и расисты)
Agamaga
Agamaga ответил Великий Государь
   204 / 840
14 мая в 14:40
Нет, будь он белым они бы удовлетворили запросы)
Великий Государь
Великий Государь
14 мая в 14:23
Полинявшие на судьях цыганские мешки уже боятся запросов негров. Аха-ха)
ОПС
ОПС
   219 / 840
14 мая в 14:16
Слишком много хочет, но мало получит. Не очень то заслуживает.
marvel777
marvel777 ответил Ptaha91
   331 / 840
14 мая в 14:07
жаль, но не знаю кто это)
если не знаешь то не жаль,я даже завидую тебе)
Ptaha91
Ptaha91 ответил marvel777
   553 / 840
14 мая в 14:06
новый Арустамян нарисовался?
жаль, но не знаю кто это)
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