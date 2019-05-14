«Реал» отпугивает зарплата Погба

14 мая 2019, 13:17

Трансфер полузащитника МЮ в «Реал» может не состояться.

Причина - требования 26-летнего футболиста по заработной плате. Он хочет получать 13 млн фунтов в год в новом клубе. В Мадриде считают, что клуб мог бы сделать самым высокооплачиваемым игроком команды форварда ПСЖ Неймара или его одноклубника Килиана Мбаппе, но никак не французского хавбека.

Ранее сообщалось, что в раздевалке «Манчестер Юнайтед» назрел конфликт из-за огромных бонусов за голы и ассисты, прописанных в контрактах Алексиса Санчеса и Погба.