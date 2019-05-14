«Реал» отпугивает зарплата Погба

Трансфер полузащитника МЮ Поля Погба в «Реал» может не состояться.
Причина - требования 26-летнего футболиста по заработной плате. Он хочет получать 13 млн фунтов в год в новом клубе. В Мадриде считают, что клуб мог бы сделать самым высокооплачиваемым игроком команды форварда ПСЖ Неймара или его одноклубника Килиана Мбаппе, но никак не французского хавбека.
Ранее сообщалось, что в раздевалке «Манчестер Юнайтед» назрел конфликт из-за огромных бонусов за голы и ассисты, прописанных в контрактах Алексиса Санчеса и Погба.
Иди отсюда, обиженный глор балета
Ахахахах!
Иди отсюда, обиженный глор балета
Ахахахах!
Ахаха
Ахаха
Если бы не голы Роналду в плей-офф (где месси полный 0) дошел бы Рамос до финала забить этот гол вопрос большой, хотя заслуги кепа я не в коем случае не очерняю, но и заслуги Роналду надо признать.
Если бы не голы Роналду в плей-офф (где месси полный 0) дошел бы Рамос до финала забить этот гол вопрос большой, хотя заслуги кепа я не в коем случае не очерняю, но и заслуги Роналду надо признать.
Его средний уровень стал заметен в Ювентус, где партнёры не вытянули матчи, и поэтому он остался с носом. А Месси уже пятый раз бомбардир в ЛЧ, и шестая ЗБ у него.
Его средний уровень стал заметен в Ювентус, где партнёры не вытянули матчи, и поэтому он остался с носом. А Месси уже пятый раз бомбардир в ЛЧ, и шестая ЗБ у него.
"Не по Сеньке шапка"..:))
"Не по Сеньке шапка"..:))