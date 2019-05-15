Ломбертс: «Моё сердце до сих пор принадлежит „Зениту“»

Бывший защитник «Зенита» , выступающий ныне за «Остенде», рассказал о желании вернуться в петербургский клуб.

В «Зените» сейчас работают мои бывшие партнёры по команде - это Малафеев, Аршавин, Зырянов. Я бы мог работать в клубе как скаут, например. Моё сердце до сих пор принадлежит «Зениту». После завершения сезона я съезжу туда на несколько дней. На свой недавний день рождения я получил большое количество сообщений, писали и игроки, и из руководства клуба. Я скучаю и довольно часто. Было бы классно работать в этом клубе.