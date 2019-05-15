Ломбертс: «Моё сердце до сих пор принадлежит „Зениту“»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий ныне за «Остенде», рассказал о желании вернуться в петербургский клуб.
В «Зените» сейчас работают мои бывшие партнёры по команде - это Малафеев, Аршавин, Зырянов. Я бы мог работать в клубе как скаут, например. Моё сердце до сих пор принадлежит «Зениту». После завершения сезона я съезжу туда на несколько дней. На свой недавний день рождения я получил большое количество сообщений, писали и игроки, и из руководства клуба. Я скучаю и довольно часто. Было бы классно работать в этом клубе.
Обладатель Кубка УЕФА: 2008
Чемпион России (4): 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
Обладатель Кубка России (2): 2010, 2016
Обладатель Суперкубка России (4): 2008, 2011, 2015, 2016
таких преданных легионеров у тарасовки и в помине не было)
Обладатель Кубка УЕФА: 2008
Чемпион России (4): 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
Обладатель Кубка России (2): 2010, 2016
Обладатель Суперкубка России (4): 2008, 2011, 2015, 2016
таких преданных легионеров у тарасовки и в помине не было)
До сих пор я уверен, что это он нас протащил в матче с Вильярреалом в 1/16 финала УЕФА 2008, ценой своего колена и года карьеры, когда разбил его о штангу соперника, но всё равно сбросил на Погребняка!
Да и работяга он, и человек хороший!
До сих пор я уверен, что это он нас протащил в матче с Вильярреалом в 1/16 финала УЕФА 2008, ценой своего колена и года карьеры, когда разбил его о штангу соперника, но всё равно сбросил на Погребняка!
Да и работяга он, и человек хороший!
особенно за кубок уефа и суперкубок уефа...
особенно за кубок уефа и суперкубок уефа...