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Ломбертс: «Моё сердце до сих пор принадлежит „Зениту“»

15 мая 2019, 14:23

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий ныне за «Остенде», рассказал о желании вернуться в петербургский клуб.

В «Зените» сейчас работают мои бывшие партнёры по команде - это Малафеев, Аршавин, Зырянов. Я бы мог работать в клубе как скаут, например. Моё сердце до сих пор принадлежит «Зениту». После завершения сезона я съезжу туда на несколько дней. На свой недавний день рождения я получил большое количество сообщений, писали и игроки, и из руководства клуба. Я скучаю и довольно часто. Было бы классно работать в этом клубе.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
15 мая в 23:44
Отличный игрок был.
pomor45
pomor45
   62 / 840
15 мая в 20:44
Бельгиец с русской душой.
Sully
Sully
   152 / 840
15 мая в 17:48
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008
Обладатель Кубка УЕФА: 2008
Чемпион России (4): 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
Обладатель Кубка России (2): 2010, 2016
Обладатель Суперкубка России (4): 2008, 2011, 2015, 2016

таких преданных легионеров у тарасовки и в помине не было)
ROLENTO
ROLENTO
   135 / 840
15 мая в 17:37
Было бы неплохо, заслужил!
Завтра
Завтра
   140 / 840
15 мая в 17:20
Вот Нико можно брать в клуб просто как легенду "Зенита" уже!
До сих пор я уверен, что это он нас протащил в матче с Вильярреалом в 1/16 финала УЕФА 2008, ценой своего колена и года карьеры, когда разбил его о штангу соперника, но всё равно сбросил на Погребняка!
Да и работяга он, и человек хороший!
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
15 мая в 16:49
Спасибо за всё!
особенно за кубок уефа и суперкубок уефа...
Питер рулит
Питер рулит ответил счет 7-0
   153 / 840
15 мая в 16:47
Все бывшие зенитовцы любят Зенит, бывшие тарасовские ненавидят спартак.
и нынешние тоже...
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
15 мая в 16:21
Все бывшие зенитовцы любят Зенит, бывшие тарасовские ненавидят спартак.
Лакшери
Лакшери
   151 / 840
15 мая в 15:31
Приезжай !
Kresi frok
Kresi frok
   125 / 840
15 мая в 14:39
Ломбертс: "Моё сердце до сих пор принадлежит бабкам госпрома"
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 840
15 мая в 14:39
Приезжай! Приживёшься!
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