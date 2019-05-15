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Промес: «Не против вернуться в „Спартак“»

15 мая 2019, 14:11

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес выразил желание вернуться в «Спартак» на правах аренды. 27-летний голландец оставил комментарий в Instagram:

Почему нет. 

Ранее сообщалось, что москвичи откажутся от аренды хавбека. Футболист играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем перебрался в «Севилью». В текущем сезоне он провел 33 матча в Примере, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973 ответил Андрей Вишняков
   328 / 840
15 мая в 21:36
Ты еще не видел как оренбург позорит
mugik1973
mugik1973 ответил Великий ЦСКА Москва
   328 / 840
15 мая в 21:34
Тоже самое он сказал про 39 из монако
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
15 мая в 19:02
Канчельскис был прав. Свинси в Европе оказался пустышкой.
МапС
МапС
   100 / 840
15 мая в 18:41
Я только ЗА!
Константин Белых
Константин Белых ответил Jeck Denielse
   129 / 840
15 мая в 18:15
По мне так пусть приезжает.....и чем раньше тем лучше.... У меня только хорошие воспоминания об этом игроке..... Особенно запомнились 3 игры с его участием : 2 октября 2016 Зенит - Спартак 4:2 16 апреля 2016 Зенит - Спартак 5:2 6 августа 2017 Зенит - Спартак 5:1 Возвращайся ..Квинси...!!!!!!!!!!!...)))))
Таких вингеров как Квинси в нашем чемпе было штук пять не больше.. А если результат вспомнить- подними статистику встреч Спартак-Зенит-вместе посмеемся..
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
15 мая в 17:52
Севилья это не спартак, там играть надо, вот и думает как назад слинять, чтобы в купленных матчах у бровки стоять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Константин Белых
   4 / 840
15 мая в 17:51
Федун не тупи. Продавай к хренам Ханни с Зе за сколько возьмут-добавляй до 20-ки и забирай его обратно. Севилья отдаст с радостью.Пусть Промес лучше конебомжей кошмарит а не барахло типа Ташаева с Ломовицким. Возвращайся Квинси!
По мне так пусть приезжает.....и чем раньше тем лучше....
У меня только хорошие воспоминания об этом игроке.....
Особенно запомнились 3 игры с его участием :

2 октября 2016 Зенит - Спартак 4:2
16 апреля 2016 Зенит - Спартак 5:2
6 августа 2017 Зенит - Спартак 5:1

Возвращайся ..Квинси...!!!!!!!!!!!...)))))
Nikola45
Nikola45 ответил Jeck Denielse
   57 / 840
15 мая в 17:46
Ага...))) А для Ливерпуля и Марибора так вообще ужас ужасный...))))
Такой тонкой шутки может не понять )))
Nikola45
Nikola45
   57 / 840
15 мая в 17:45
Один игрок ушел из команды и Тарасятник из Чемпионов стал .... ну вы поняли!
И кто теперь может отрицать что Тарасятнику Чемпионское звание просто подарили! ???))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Спагетти
   4 / 840
15 мая в 17:40
Это будет кошмар для бомжуль и пони;))
Ага...)))
А для Ливерпуля и Марибора так вообще ужас ужасный...))))
Nikola45
Nikola45 ответил Спагетти
   57 / 840
15 мая в 17:40
Это будет кошмар для бомжуль и пони;))
С чего это? Сбитый летчик кого может напугать двумя голами за два сезона ))? ))
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
15 мая в 17:26
Зулусс по бабкам народным соскучился и интрижкам тарасовским.
Спагетти
Спагетти
   337 / 840
15 мая в 16:51
Это будет кошмар для бомжуль и пони;))
Comentarios
Comentarios
   516 / 840
15 мая в 16:34
Будет новым капитаном :)
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
15 мая в 16:18
Так как Свинси промесский позорил спартак в Севилье не получается.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
15 мая в 16:16
Конечно не против! Ведь после Севильи тебе дорога либо в Голландию, либо в Спартак) Но в пищевике же платят побольше. Больше ты никому и не нужен, зулус!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Don trambon
   159 / 840
15 мая в 15:49
Ахах. Где этот клоун, тот что 25 процентный?) 33 игры 2 гола 3 передачи и это фланговый атакующий игрок ахахах. Дно спамовское только опозорилось в сильном чемпе)
нужно распродать всех негров тех которые есть, куда еще одного брать
Константин Белых
Константин Белых
   129 / 840
15 мая в 15:48
Федун не тупи. Продавай к хренам Ханни с Зе за сколько возьмут-добавляй до 20-ки и забирай его обратно. Севилья отдаст с радостью.Пусть Промес лучше конебомжей кошмарит а не барахло типа Ташаева с Ломовицким. Возвращайся Квинси!
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
15 мая в 15:38
Ахах. Где этот клоун, тот что 25 процентный?)
33 игры 2 гола 3 передачи и это фланговый атакующий игрок ахахах. Дно спамовское только опозорилось в сильном чемпе)
Лакшери
Лакшери
   151 / 840
15 мая в 15:37
Какой им свинси ? У них Гулиев есть ! Звезда футбола йопт.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
15 мая в 15:24
Уходя ‒ уходи!
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
15 мая в 15:24
Если не дорого - надо брать.
kust07
kust07
   361 / 840
15 мая в 15:19
видимо бабки на исходе,потратил все
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 15:17
А будет ли от него толк в "Спартаке"?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   50 / 840
15 мая в 15:06
Сдулся Свинси Губошлёп без ручного судейского корпуса.
Соскучился по мазутным деньгам, парилке с Капитаном Баней.
амурец
амурец
   115 / 840
15 мая в 15:04
в Испании пахать надо, а в Спартаке тупить, поэтому и хочет обратно
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   59 / 840
15 мая в 15:00
ПРОМЕС ВСПОМНИЛ БАНЮ ГЛУШАКОВА И КРЕПКУЮ РУКУ ЖАНО !

ГЫ-ГЫ
abrek123
abrek123
   122 / 840
15 мая в 14:58
Ну Спартаку он бы не помешал с их составом что сейчас, можно сказать никаким, это точно усиление)))Думаю он посильнее мелькадзе всяких гулиевых и там ост и в техническом плане и скоростном)))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   557 / 840
15 мая в 14:56
промеська: я этот спартак с**а уничтожу. Почему нет.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 14:55
Никому не пригодился зулус тарасовский.
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