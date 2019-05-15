Промес: «Не против вернуться в „Спартак“»

15 мая 2019, 14:11

Полузащитник «Севильи» выразил желание вернуться в «Спартак» на правах аренды. 27-летний голландец оставил комментарий в Instagram:

Почему нет.

Ранее сообщалось, что москвичи откажутся от аренды хавбека. Футболист играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем перебрался в «Севилью». В текущем сезоне он провел 33 матча в Примере, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.