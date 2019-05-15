Промес: «Не против вернуться в „Спартак“»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес выразил желание вернуться в «Спартак» на правах аренды. 27-летний голландец оставил комментарий в Instagram:
Почему нет.
Ранее сообщалось, что москвичи откажутся от аренды хавбека. Футболист играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем перебрался в «Севилью». В текущем сезоне он провел 33 матча в Примере, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
У меня только хорошие воспоминания об этом игроке.....
Особенно запомнились 3 игры с его участием :
2 октября 2016 Зенит - Спартак 4:2
16 апреля 2016 Зенит - Спартак 5:2
6 августа 2017 Зенит - Спартак 5:1
Возвращайся ..Квинси...!!!!!!!!!!!...)))))
У меня только хорошие воспоминания об этом игроке.....
Особенно запомнились 3 игры с его участием :
2 октября 2016 Зенит - Спартак 4:2
16 апреля 2016 Зенит - Спартак 5:2
6 августа 2017 Зенит - Спартак 5:1
Возвращайся ..Квинси...!!!!!!!!!!!...)))))
И кто теперь может отрицать что Тарасятнику Чемпионское звание просто подарили! ???))
И кто теперь может отрицать что Тарасятнику Чемпионское звание просто подарили! ???))
А для Ливерпуля и Марибора так вообще ужас ужасный...))))
А для Ливерпуля и Марибора так вообще ужас ужасный...))))
33 игры 2 гола 3 передачи и это фланговый атакующий игрок ахахах. Дно спамовское только опозорилось в сильном чемпе)
33 игры 2 гола 3 передачи и это фланговый атакующий игрок ахахах. Дно спамовское только опозорилось в сильном чемпе)
Соскучился по мазутным деньгам, парилке с Капитаном Баней.
Соскучился по мазутным деньгам, парилке с Капитаном Баней.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ