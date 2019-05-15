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ЦСКА поздравил Сигурдссона с 20-летием

15 мая 2019, 17:13

Полузащитнику ЦСКА Арнору Сигурдссону сегодня исполнилось 20 лет. Клуб поздравил исландского футболиста с юбилеем. 

Поздравляем с 20-летием полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона! 

Что общего у «Анжи», «Спартака», «Зенита», «Реала» и «Ромы»? Правильно: все они в этом сезоне пропускали от нашего именинника. Арнор, ждем продолжения.

Напомним, болельщики «армейцев» признали Сигурдссона лучшим игроком по итогам апреля. 

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
15 мая в 20:13
молодой совсем
drug01
drug01
   124 / 840
15 мая в 19:33
Хороший возраст! Удачи!
cska plus
cska plus ответил Don trambon
   3 / 840
15 мая в 17:49
Сейчас авторитетные хрюндели в лице Лупа и других по чертам лица придут к выводу, что ему не 20, а 25 или больше. А так с днюхой Арнор, побольше голов за ЦСКА, талантливый парень. Года через 2-3 продадим млн за 40-50)
Ещё зиборок а главное клоун на 25 процентов.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 17:48
Присоединяюсь!
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
15 мая в 17:23
Сейчас авторитетные хрюндели в лице Лупа и других по чертам лица придут к выводу, что ему не 20, а 25 или больше.

А так с днюхой Арнор, побольше голов за ЦСКА, талантливый парень. Года через 2-3 продадим млн за 40-50)
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