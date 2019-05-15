ЦСКА поздравил Сигурдссона с 20-летием

Полузащитнику ЦСКА Арнору Сигурдссону сегодня исполнилось 20 лет. Клуб поздравил исландского футболиста с юбилеем.
Поздравляем с 20-летием полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона!
Что общего у «Анжи», «Спартака», «Зенита», «Реала» и «Ромы»? Правильно: все они в этом сезоне пропускали от нашего именинника. Арнор, ждем продолжения.
Поздравляем с 20-летием полузащитника #ЦСКА Арнора Сигурдссона! Happy Birthday @arnorsigurdsson! 🔴🔵 pic.twitter.com/v1Rr0lXjyt— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 мая 2019 г.
Что общего у «Анжи», «Спартака», «Зенита», «Реала» и «Ромы»?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 мая 2019 г.
Правильно: все они в этом сезоне пропускали от нашего именинника
⚽⚽⚽⚽⚽⚽ @arnorsigurdsson, ждём продолжения 😉 pic.twitter.com/na9teQTZmb
Напомним, болельщики «армейцев» признали Сигурдссона лучшим игроком по итогам апреля.
А так с днюхой Арнор, побольше голов за ЦСКА, талантливый парень. Года через 2-3 продадим млн за 40-50)
А так с днюхой Арнор, побольше голов за ЦСКА, талантливый парень. Года через 2-3 продадим млн за 40-50)