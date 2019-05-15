ЦСКА поздравил Сигурдссона с 20-летием

15 мая 2019, 17:13

Полузащитнику ЦСКА сегодня исполнилось 20 лет. Клуб поздравил исландского футболиста с юбилеем.

Поздравляем с 20-летием полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона! Что общего у «Анжи», «Спартака», «Зенита», «Реала» и «Ромы»? Правильно: все они в этом сезоне пропускали от нашего именинника. Арнор, ждем продолжения.

Что общего у «Анжи», «Спартака», «Зенита», «Реала» и «Ромы»?



Правильно: все они в этом сезоне пропускали от нашего именинника

⚽⚽⚽⚽⚽⚽ @arnorsigurdsson, ждём продолжения 😉 pic.twitter.com/na9teQTZmb — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 мая 2019 г.

Напомним, болельщики «армейцев» признали Сигурдссона лучшим игроком по итогам апреля.