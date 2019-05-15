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«Аякс» стал чемпионом Нидерландов

15 мая 2019, 22:59

«Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов в 34-й раз.

В последнем туре подопечные Эрика тен Хага обыграли «Де Графсхап» (4:1), и победа ПСВ над «Хераклесом» (3:1) уже ничего не решала.

«Аякс» закончил сезон с 86 очками и забил в первенстве 119 голов.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
16 мая в 09:02
Аякс с чемпионством!
handreb
handreb
   67 / 840
16 мая в 00:44
Аякс с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
16 мая в 00:22
Надо отметить и выездную победу Витесса в последнем туре над Венло 3:1 и пятое итоговое место!!!
Теперь пулька за ЛЕ!!!
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
16 мая в 00:12
поздравляем!
Roman73
Roman73
   506 / 840
16 мая в 00:03
Как много они забивают !
И как мало у нас.
cannongun
cannongun
   294 / 840
15 мая в 23:45
молорики мужики
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 23:13
Последний матч в этом составе!!! Жаль!!!
Чемпионство вполне заслуженное!!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   238 / 840
15 мая в 23:03
Молодцы дети Аякса.
Danrog
Danrog
   97 / 840
15 мая в 23:02
Аякс с победой в чемпионате!
112910315
112910315
   1 / 840
15 мая в 23:01
Кто бы сомневался)
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