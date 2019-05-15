«Аякс» стал чемпионом Нидерландов

15 мая 2019, 22:59

«Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов в 34-й раз.

В последнем туре подопечные Эрика тен Хага обыграли «Де Графсхап» (4:1), и победа ПСВ над «Хераклесом» (3:1) уже ничего не решала.

«Аякс» закончил сезон с 86 очками и забил в первенстве 119 голов.