Гвардиола - лучший тренер сезона в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Премьер-Лиге. Под его руководством «горожане» стали победителями турнира второй год подряд.
На награду также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).
Man City: 343m
Man Utd: 310m
Chelsea: 203m
Everton: 160m
Arsenal: 148m
Brighton: 130m
Wolves: 124m
West Ham: 112m
Bournemouth: 104m
Fulham: 101m
Palace: 85m
Huddersfield: 81m
Leicester: 76m
Liverpool: 73m
Burnley: 49m
Watford: 41m
Spurs: 31m
Newcastle: 4m
Southampton: -10m
Man City: 343m
Man Utd: 310m
Chelsea: 203m
Everton: 160m
Arsenal: 148m
Brighton: 130m
Wolves: 124m
West Ham: 112m
Bournemouth: 104m
Fulham: 101m
Palace: 85m
Huddersfield: 81m
Leicester: 76m
Liverpool: 73m
Burnley: 49m
Watford: 41m
Spurs: 31m
Newcastle: 4m
Southampton: -10m
вопрос ведь не в этом а в том что как создать единую боевую команду из 11 игроков. то что этот игрок стоит миллионы не факт что из него можно слепить команду. провальных примеров валом!!!
это примерно как человек который ездил всю жизнь на шевроле авео, садится за руль спорткара за млн. $ с 1000 л.с. и врезается в первый столб!!! понимаешь??
восхищаемся мы результатами Вулвер, Аякса, итд итп.... но они у них максимум на 2 года, потом опять спад. это говорит о том что у тренера не остаются ресурсов, опыта, мотивации, силы для продолжения высокого уровня... Лестер тебе в пример.
а у Гвардиолы есть результат, есть стабильность, слаженность, тактика, харизма... не важно что он лысый или ноет постоянно... главное результат.
Игралбы ливер в нынешнем составе во франции, то ПСЖ не видать было-бы чемпионство!!! а затраты у них не меньше. И неймара за 220 млн не купил бы ни один другой клуб. барса слила его потому что ПСЖ мог позволить себе. а где результата как небыло так и нет!
вопрос ведь не в этом а в том что как создать единую боевую команду из 11 игроков. то что этот игрок стоит миллионы не факт что из него можно слепить команду. провальных примеров валом!!!
это примерно как человек который ездил всю жизнь на шевроле авео, садится за руль спорткара за млн. $ с 1000 л.с. и врезается в первый столб!!! понимаешь??
восхищаемся мы результатами Вулвер, Аякса, итд итп.... но они у них максимум на 2 года, потом опять спад. это говорит о том что у тренера не остаются ресурсов, опыта, мотивации, силы для продолжения высокого уровня... Лестер тебе в пример.
а у Гвардиолы есть результат, есть стабильность, слаженность, тактика, харизма... не важно что он лысый или ноет постоянно... главное результат.
Игралбы ливер в нынешнем составе во франции, то ПСЖ не видать было-бы чемпионство!!! а затраты у них не меньше. И неймара за 220 млн не купил бы ни один другой клуб. барса слила его потому что ПСЖ мог позволить себе. а где результата как небыло так и нет!
Я думаю Почетино выиграет. При этом он не будет лучшим, так как ТТХ вышел из группы через грязный договорняк с Барселоной.
А если и выиграет Клопп, то он тоже не лучший. Их из группы вытянул Скомина, ровно как и протащил в финал год назад.
ЛЧ имеет формат кубка, а не лиги, там не всегда побеждает сильнейший.
Я думаю Почетино выиграет. При этом он не будет лучшим, так как ТТХ вышел из группы через грязный договорняк с Барселоной.
А если и выиграет Клопп, то он тоже не лучший. Их из группы вытянул Скомина, ровно как и протащил в финал год назад.
ЛЧ имеет формат кубка, а не лиги, там не всегда побеждает сильнейший.
И вот тогда встанет резонный вопрос - почему тренер года в мире хуже тренера года в одной отдельно взятой стране? Тем более, что их команды по сути равны были в чемпионате. А ЛЧ показала, что у одной из этих команд есть и дух, и сила воли, и уважение к фанатам, желание драться и вера в чудо; а у другой есть покорность отдать себя на растерзание, нет, даже не более сильному, а более мотивированному, более дерзкому, тому, у кого горят глаза, в отличии от давно потухших глаз в полном смирении лысого каталонского брата.
Что все эти победы в чемпионатах, если ты в состоянии купить весь мир в свою армию, но не в состоянии этой армией победить одиннадцать монегасков или одиннадцать лондонцев до нельзя мотивированных.
Лысый со своими клубами похож на кошку, которая загоняет в угол мышь, а мышь перестаёт бояться и вцепляется кошке в нос, чего та попросту не выдерживает и с визгом убегает прочь. Вот так и Гвардиола в ЛЧ.
Какой он к чёрту лучший тренер мира, он психологически слабый, из тех, кого бьют, а не кто сам наносит удары.
И вот тогда встанет резонный вопрос - почему тренер года в мире хуже тренера года в одной отдельно взятой стране? Тем более, что их команды по сути равны были в чемпионате. А ЛЧ показала, что у одной из этих команд есть и дух, и сила воли, и уважение к фанатам, желание драться и вера в чудо; а у другой есть покорность отдать себя на растерзание, нет, даже не более сильному, а более мотивированному, более дерзкому, тому, у кого горят глаза, в отличии от давно потухших глаз в полном смирении лысого каталонского брата.
Что все эти победы в чемпионатах, если ты в состоянии купить весь мир в свою армию, но не в состоянии этой армией победить одиннадцать монегасков или одиннадцать лондонцев до нельзя мотивированных.
Лысый со своими клубами похож на кошку, которая загоняет в угол мышь, а мышь перестаёт бояться и вцепляется кошке в нос, чего та попросту не выдерживает и с визгом убегает прочь. Вот так и Гвардиола в ЛЧ.
Какой он к чёрту лучший тренер мира, он психологически слабый, из тех, кого бьют, а не кто сам наносит удары.
Аж с 90 года )))
Аж с 90 года )))
На второе место я поставил бы Нуну Эшпириту из Вулвз однозначно, затем уже остальные.
речь идет суто об АПЛ.
На второе место я поставил бы Нуну Эшпириту из Вулвз однозначно, затем уже остальные.
речь идет суто об АПЛ.
Лысый физрук !!!!
Лысый физрук !!!!