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Гвардиола - лучший тренер сезона в АПЛ

15 мая 2019, 00:42

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Премьер-Лиге. Под его руководством «горожане» стали победителями турнира второй год подряд.

На награду также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

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Ptaha91
Ptaha91 ответил Master ШиФу
   553 / 840
17 мая в 13:35
А сколько потратил Ливер после прихода Клоппа?
The Premier League clubs net spend (£) since June 2016

Man City: 343m
Man Utd: 310m
Chelsea: 203m
Everton: 160m
Arsenal: 148m
Brighton: 130m
Wolves: 124m
West Ham: 112m
Bournemouth: 104m
Fulham: 101m
Palace: 85m
Huddersfield: 81m
Leicester: 76m
Liverpool: 73m
Burnley: 49m
Watford: 41m
Spurs: 31m
Newcastle: 4m
Southampton: -10m
Beka_byaka
Beka_byaka ответил fanliverpoolfan
   118 / 840
17 мая в 09:29
Это понятно,потратив 800млн евро прошлым летом не выйграть Апл зашквар,вот тренировал бы он какой то Брайтон,я бы посмотрел.
причем тут кто сколько потратил??? просто не могу понять. МС потратил 800 млн так как он мог себе это позволить а те клубы которые продавали им игроков воспользовались этим, тоесть продали дороже рыночной стоимости. это называется Рыночная экономика!!! продаю тому кто больше заплатит!!!!

вопрос ведь не в этом а в том что как создать единую боевую команду из 11 игроков. то что этот игрок стоит миллионы не факт что из него можно слепить команду. провальных примеров валом!!!
это примерно как человек который ездил всю жизнь на шевроле авео, садится за руль спорткара за млн. $ с 1000 л.с. и врезается в первый столб!!! понимаешь??
восхищаемся мы результатами Вулвер, Аякса, итд итп.... но они у них максимум на 2 года, потом опять спад. это говорит о том что у тренера не остаются ресурсов, опыта, мотивации, силы для продолжения высокого уровня... Лестер тебе в пример.
а у Гвардиолы есть результат, есть стабильность, слаженность, тактика, харизма... не важно что он лысый или ноет постоянно... главное результат.
Игралбы ливер в нынешнем составе во франции, то ПСЖ не видать было-бы чемпионство!!! а затраты у них не меньше. И неймара за 220 млн не купил бы ни один другой клуб. барса слила его потому что ПСЖ мог позволить себе. а где результата как небыло так и нет!
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   20 / 840
16 мая в 21:04
Клопп, если выиграет ЛЧ, однозначно будет признан тренером года в мире, на зависть всем Инквизиторам и прочим, воспевающим хулу немцу и показывающих своё невежество всячески возвышая своего каталонского брата. И вот тогда встанет резонный вопрос - почему тренер года в мире хуже тренера года в одной отдельно взятой стране? Тем более, что их команды по сути равны были в чемпионате. А ЛЧ показала, что у одной из этих команд есть и дух, и сила воли, и уважение к фанатам, желание драться и вера в чудо; а у другой есть покорность отдать себя на растерзание, нет, даже не более сильному, а более мотивированному, более дерзкому, тому, у кого горят глаза, в отличии от давно потухших глаз в полном смирении лысого каталонского брата. Что все эти победы в чемпионатах, если ты в состоянии купить весь мир в свою армию, но не в состоянии этой армией победить одиннадцать монегасков или одиннадцать лондонцев до нельзя мотивированных. Лысый со своими клубами похож на кошку, которая загоняет в угол мышь, а мышь перестаёт бояться и вцепляется кошке в нос, чего та попросту не выдерживает и с визгом убегает прочь. Вот так и Гвардиола в ЛЧ. Какой он к чёрту лучший тренер мира, он психологически слабый, из тех, кого бьют, а не кто сам наносит удары.
А с чего ты взял, что Клопп выиграет ЛЧ?
Я думаю Почетино выиграет. При этом он не будет лучшим, так как ТТХ вышел из группы через грязный договорняк с Барселоной.
А если и выиграет Клопп, то он тоже не лучший. Их из группы вытянул Скомина, ровно как и протащил в финал год назад.
ЛЧ имеет формат кубка, а не лиги, там не всегда побеждает сильнейший.
Master ШиФу
Master ШиФу ответил fanliverpoolfan
   709 / 840
16 мая в 18:19
Это понятно,потратив 800млн евро прошлым летом не выйграть Апл зашквар,вот тренировал бы он какой то Брайтон,я бы посмотрел.
А сколько потратил Ливер после прихода Клоппа?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   380 / 840
15 мая в 16:54
Пеп выиграл АПЛ, поэтому неудивительно, что его признали лучшим тренером, но если не считать правило, что тот кто выигрывает лигу, тот лучший, то можно найти тренеров, которые добились большего прогресса со своими командами, например Нуну с командой, которая еще в прошлом году играла в Чемпионшипе, а в этом заняла 7 место, то есть были хуже только команд из топ 6 или Грасия, который вывел Уотфорд в финал кубка Англии, в котором клуб из Хартфордшира не играл с 1984 г., но Гвардиола выиграл АПЛ, так что заслужил.
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
15 мая в 10:07
Клопп в этом сезоне не хуже Гвардиолы, это факт, но решили всё просто - кто победил, тот и лучший. Самое интересное, что почти все согласны с правилом, у кого больше трофеев, тот и молодец, но исключительно до тех пор, пока это правило совпадает с их выбором победителя)))))))) Сити также взял Кубок Лиги и вышел в финал Кубка Англии. Про деньги Сити читать смешно, т.к. Ливерпуль и МЮ своих игроков не на распродаже покупали, но они не победили. Алиссон и ван Дейк чуть ли не самые дорогие игроки в мире на своих позициях.
Ptaha91
Ptaha91 ответил -Inquisitоr-
   553 / 840
15 мая в 08:47
Славный сын каталонской школы второй год подряд ставит бей-беги лигу в непристойную позу, а помнится в начале сезона тут проскакивали еретические статейки, что Пеп уже не топ-тренер и прочий бред. Но Гвардиола опять с высоты своего положения помочился на безмозглые головы критиков, скептиков и прочих обиженок с разорванными сёдлами и заслуженно получил сию награду, ибо в современном футболе даже близко по уровню к нему никого нет и вряд ли появится в ближайшие полторы тысячи лет...
Вау и вправду с такими вложениями выйграть чемпионат это достижение, ведь без Пепа Сити все никак не мог)
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
15 мая в 07:31
Чья команда победила - тот и лучший.
Rizo1
Rizo1
   289 / 840
15 мая в 06:48
Да с таким составом и деньгами.....Карпин может стать тренером года не вставая с места!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
15 мая в 05:04
Клопп, если выиграет ЛЧ, однозначно будет признан тренером года в мире, на зависть всем Инквизиторам и прочим, воспевающим хулу немцу и показывающих своё невежество всячески возвышая своего каталонского брата.
И вот тогда встанет резонный вопрос - почему тренер года в мире хуже тренера года в одной отдельно взятой стране? Тем более, что их команды по сути равны были в чемпионате. А ЛЧ показала, что у одной из этих команд есть и дух, и сила воли, и уважение к фанатам, желание драться и вера в чудо; а у другой есть покорность отдать себя на растерзание, нет, даже не более сильному, а более мотивированному, более дерзкому, тому, у кого горят глаза, в отличии от давно потухших глаз в полном смирении лысого каталонского брата.
Что все эти победы в чемпионатах, если ты в состоянии купить весь мир в свою армию, но не в состоянии этой армией победить одиннадцать монегасков или одиннадцать лондонцев до нельзя мотивированных.
Лысый со своими клубами похож на кошку, которая загоняет в угол мышь, а мышь перестаёт бояться и вцепляется кошке в нос, чего та попросту не выдерживает и с визгом убегает прочь. Вот так и Гвардиола в ЛЧ.
Какой он к чёрту лучший тренер мира, он психологически слабый, из тех, кого бьют, а не кто сам наносит удары.
311
311
   73 / 840
15 мая в 02:44
Ещё пару лярдов и Пепка лучший во вселенной!)
амурец
амурец
   115 / 840
15 мая в 02:33
только вот этому лучшему Почеттино в ЛЧ хорошего пинка отвесил, ну всё же выиграл АПЛ, может поэтому и лучшим признали именно в АПЛ
Albasin
Albasin
   17 / 840
15 мая в 01:32
Всё по делу.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
15 мая в 01:18
Почему то я не удивлен
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   114 / 840
15 мая в 01:18
Славный сын каталонской школы второй год подряд ставит бей-беги лигу в непристойную позу, а помнится в начале сезона тут проскакивали еретические статейки, что Пеп уже не топ-тренер и прочий бред. Но Гвардиола опять с высоты своего положения помочился на безмозглые головы критиков, скептиков и прочих обиженок с разорванными сёдлами и заслуженно получил сию награду, ибо в современном футболе даже близко по уровню к нему никого нет и вряд ли появится в ближайшие полторы тысячи лет...
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   637 / 840
15 мая в 01:14
Нуну с Вулверхэмптоном проделали шикарную работу, могли бы и ему дать награду
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
15 мая в 01:09
ожидаемо
da da da
da da da
   232 / 840
15 мая в 01:05
лучший тренер в истории островного футбола,Бенитес и Эмери в топ 3.
112910315
112910315
   1 / 840
15 мая в 01:03
Лучший тренер АПЛ - Гвардиола) В финале ЛЧ - Юрген Клопп, Маурисио Почеттино). Парадокс.
дурман
дурман ответил fanliverpoolfan
   267 / 840
15 мая в 00:53
Скорее к Ливерпульцам идет "нет"
Аж с 90 года )))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил дурман
   238 / 840
15 мая в 00:52
Ты нет,я да.
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
15 мая в 00:50
ну ожидаемо, отрыв в 7 очек отыграли, титул взяли.
На второе место я поставил бы Нуну Эшпириту из Вулвз однозначно, затем уже остальные.
речь идет суто об АПЛ.
дурман
дурман ответил fanliverpoolfan
   267 / 840
15 мая в 00:48
Ну да, пусть Ярославский Шинник возглавляет и с ним пускай берет ЛЧ, а с Ман Сити, и мы с тобой возьмем хоть 5 раз подряд АПЛ. Верно же ?
Лысый физрук !!!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   238 / 840
15 мая в 00:45
Это понятно,потратив 800млн евро прошлым летом не выйграть Апл зашквар,вот тренировал бы он какой то Брайтон,я бы посмотрел.
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