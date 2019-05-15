Тренер клуба из Чемпионшипа обошел Клоппа и Гвардиолу в голосовании LMA

Ассоциация главных тренеров (LMA) АПЛ, Английской футбольной лиги (EFL) и сборной Англии выбрала лучшего тренера страны по итогам сезона.
Победу одержал наставник «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер. Его команда заняла второе место в Чемпионшипе и завоевала прямую путевку в Премьер-Лигу.
В голосовании за лучшего тренера Уайлдер обошел Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»). Награду 51-летнему специалисту вручили экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт.
Что будет позорнее Тоттенхэму и Почету проиграть или Ливерки с Клоппом, первые никого не подписали и дошли до финала ЛЧ, а Ливер прилично так потратился, будет эпично столько бабла потратить, имея самого дорогого вратаря и защитника проиграть очередной финал.
Что будет позорнее Тоттенхэму и Почету проиграть или Ливерки с Клоппом, первые никого не подписали и дошли до финала ЛЧ, а Ливер прилично так потратился, будет эпично столько бабла потратить, имея самого дорогого вратаря и защитника проиграть очередной финал.
Клопп однозначно лучший в этой номинации - проиграл титул в АПЛ, слил все национальные кубки страны. Ливер каким был таким и остался.
Клопп однозначно лучший в этой номинации - проиграл титул в АПЛ, слил все национальные кубки страны. Ливер каким был таким и остался.
Не то что ассоциация игроков, члены которой игры смотрят только отрезками на тренерских тактических разборах.
Не то что ассоциация игроков, члены которой игры смотрят только отрезками на тренерских тактических разборах.
Хотя и Пеп молодец, держит свою банду индивидуалов в узде, а Клопп и Почеттино вообще красавцы
Хотя и Пеп молодец, держит свою банду индивидуалов в узде, а Клопп и Почеттино вообще красавцы