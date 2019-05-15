Тренер клуба из Чемпионшипа обошел Клоппа и Гвардиолу в голосовании LMA

15 мая 2019, 17:58

Ассоциация главных тренеров (LMA) АПЛ , Английской футбольной лиги (EFL) и сборной Англии выбрала лучшего тренера страны по итогам сезона.

Победу одержал наставник «Шеффилд Юнайтед» . Его команда заняла второе место в Чемпионшипе и завоевала прямую путевку в Премьер-Лигу.

В голосовании за лучшего тренера Уайлдер обошел («Ливерпуль») и («Манчестер Сити»). Награду 51-летнему специалисту вручили экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт.