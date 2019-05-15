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Тренер клуба из Чемпионшипа обошел Клоппа и Гвардиолу в голосовании LMA

15 мая 2019, 17:58

Ассоциация главных тренеров (LMA) АПЛ, Английской футбольной лиги (EFL) и сборной Англии выбрала лучшего тренера страны по итогам сезона.

Победу одержал наставник «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер. Его команда заняла второе место в Чемпионшипе и завоевала прямую путевку в Премьер-Лигу.

В голосовании за лучшего тренера Уайлдер обошел Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»). Награду 51-летнему специалисту вручили экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   121 / 840
17 мая в 09:43
Смотри как бы после 1 июня этот титул не достался бы Почеттино, хотя для Ттх финал это уже величайшее достижение, теперь до следующего будут ждать, столько же, как победы в чемпионате Англии.
это Клоппу и Ливерки главное опять не обделаться в очередном финале, так как Клопп главный неудачник финалист, у него три поражения с Ливером в кубке лиги от МС, ЛЕ от Севильи, ЛЧ от Реала, да и с Боруссией против Баварии в 2013.

Что будет позорнее Тоттенхэму и Почету проиграть или Ливерки с Клоппом, первые никого не подписали и дошли до финала ЛЧ, а Ливер прилично так потратился, будет эпично столько бабла потратить, имея самого дорогого вратаря и защитника проиграть очередной финал.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   380 / 840
16 мая в 22:04
А я выбрал главного неудачника в АПЛ: Клопп однозначно лучший в этой номинации - проиграл титул в АПЛ, слил все национальные кубки страны. Ливер каким был таким и остался.
Смотри как бы после 1 июня этот титул не достался бы Почеттино, хотя для Ттх финал это уже величайшее достижение, теперь до следующего будут ждать, столько же, как победы в чемпионате Англии.
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   121 / 840
16 мая в 11:48
Поздравляю тренера Шефф Ютд, заслужил, посмотрим, что АПЛ покажет.
А я выбрал главного неудачника в АПЛ:

Клопп однозначно лучший в этой номинации - проиграл титул в АПЛ, слил все национальные кубки страны. Ливер каким был таким и остался.
DXTK
DXTK
   121 / 840
16 мая в 11:45
Ну раз так выбирают? А я бы Лэмпарда выбрал бы, который обыграл в матче сезона Бьелсу и может выйти в АПЛ.
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
16 мая в 06:58
Значит, заслужил, наверное. Поздравляем)
Wolf77785
Wolf77785
   316 / 840
15 мая в 21:35
    kotmyshka
    kotmyshka
       117 / 840
    15 мая в 21:12
    а и правильно, а и нефиг...
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       380 / 840
    15 мая в 21:10
    Поздравляю тренера Шефф Ютд, заслужил, посмотрим, что АПЛ покажет.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 840
    15 мая в 18:52
    Молодцы!!! Знают и понимают кому труднее было!!!
    RMUKMU
    RMUKMU
       171 / 840
    15 мая в 18:34
    Ассоциация тренеров шарит.
    Не то что ассоциация игроков, члены которой игры смотрят только отрезками на тренерских тактических разборах.
    Alladins
    Alladins
       101 / 840
    15 мая в 18:29
    Уайлдера с успехом!
    Bayern Best
    Bayern Best
       245 / 840
    15 мая в 18:21
    Респект тем кто так голосовал!
    ZjzoRe
    ZjzoRe
       150 / 840
    15 мая в 18:14
    англичане молодцы, понимают, что сложнее добиваться результата со скромными ресурсами, а не рулить мешком с безграничными возможностями.

    Хотя и Пеп молодец, держит свою банду индивидуалов в узде, а Клопп и Почеттино вообще красавцы
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